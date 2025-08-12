60 हजार लोगों का नरसंहार.... प्रियंका गांधी का आरोप, इजरायली राजदूत ने दिया जवाब; जानें क्या बोले
60 हजार लोगों का नरसंहार.... प्रियंका गांधी का आरोप, इजरायली राजदूत ने दिया जवाब; जानें क्या बोले

प्रियंका गांधी ने दावा किया था कि इजरायल नरसंहार कर रहा है और उसने 60 हजार से ज्यादा लोगों की हत्या की है, जिनमें 18,430 बच्चे शामिल थे. इस पर इजरायली राजदूत ने जवाब दिया है और कहा है कि इजरायल ने 25000 हमास आतंकवादियों को मार गिराया और कोई नरसंहार नहीं हुआ है.

Written By  Sumit Rai|Last Updated: Aug 12, 2025, 01:36 PM IST
60 हजार लोगों का नरसंहार.... प्रियंका गांधी का आरोप, इजरायली राजदूत ने दिया जवाब; जानें क्या बोले

भारत में इजरायल के राजदूत रियूवेन अजार ने कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी के उस आरोप पर जवाब दिया है, जिसमें उन्होंने दावा किया था कि इजरायल नरसंहार कर रहा है और उसने 60 हजार से ज्यादा लोगों की हत्या की है, जिनमें 18,430 बच्चे शामिल थे. इस पर इजरायली राजदूत ने कहा कि इजरायल ने 25000 हमास आतंकवादियों को मार गिराया. इजरायल ने गाजा में 20 लाख टन भोजन पहुंचाया, जबकि हमास उसे रोकने की कोशिश कर रहा है और इस तरह वहां भुखमरी पैदा कर रहा है.

शर्मनाक बात तो यह है कि आप धोखा दे रहे हो...

इजरायली राजदूत रियूवेन अजार एक्स पर लिखा, 'शर्मनाक बात तो यह है कि आप धोखा दे रहे हो. इजरायल ने 25,000 हमास आतंकवादियों को मार गिराया. मानव जीवन की हानि हमास के नागरिकों के पीछे छिपने की घिनौनी रणनीति, मदद पाने या बाहर निकलने की कोशिश कर रहे लोगों पर गोलीबारी और रॉकेट हमलों के कारण हुई है. इजरायल ने गाजा में 20 लाख टन खाना पहुंचाया, जबकि हमास उसे रोकने की कोशिश कर रहा है और इस तरह वहां भुखमरी पैदा कर रहा है. पिछले 50 सालों में गाजा की आबादी 450% बढ़ी है, लेकिन वहां कोई नरसंहार नहीं हुआ. हमास के आंकड़ों पर विश्वास न करें.'

प्रियंका गांधी ने भारत सरकार की चुप्पी पर उठाए थे सवाल

कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने इजरायल के हमले में अल-जजीरा के 5 पत्रकारों की मौत को जघन्य अपराध बताया और हमलों को लेकर कहा कि इजरायल नरसंहार कर रहा है. प्रियंका वाड्रा ने भारत सरकार पर भी निशाना साधा. प्रियंका ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा, 'अल जजीरा के 5 पत्रकारों की निर्मम हत्या फिलिस्तीनी धरती पर किया गया एक और जघन्य अपराध है. जो लोग सत्य के लिए खड़े होने की हिम्मत करते हैं, उनका असीम साहस इजरायल की हिंसा और घृणा से कभी नहीं टूटेगा. ऐसी दुनिया में जहां अधिकांश मीडिया सत्ता और व्यापार का गुलाम है, इन बहादुर आत्माओं ने हमें याद दिलाया कि सच्ची पत्रकारिता क्या होती है। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे.'

प्रियंका वाड्रा ने एक अन्य पोस्ट में लिखा, 'इजरायल नरसंहार कर रहा है. उसने 60 हजार से ज्यादा लोगों की हत्या की है, जिनमें 18,430 बच्चे थे. उसने सैकड़ों लोगों को भूख से मार डाला है, जिनमें कई बच्चे भी शामिल हैं और लाखों लोगों को भूख से मरने की धमकी दे रहा है.' भारत सरकार पर निशाना साधते हुए प्रियंका ने लिखा, 'चुप रहकर और निष्क्रियता से इन अपराधों को बढ़ावा देना अपने आप में एक अपराध है. यह शर्मनाक है कि भारत सरकार चुप बैठी है, जबकि इजरायल फिलिस्तीन के लोगों पर यह तबाही मचा रहा है.'

क्या हमास के एक आतंकी ग्रुप का प्रमुख था एक पत्रकार?

हालांकि, 5 पत्रकारों की मौत पर इजरायल का दावा है कि अल-जजीरा का रिपोर्टर अनस अल-शरीफ हमास के एक आतंकी ग्रुप का प्रमुख था. इजरायल डिफेंस फोर्सेस (IDF) ने पुष्टि की है कि उन्होंने शरीफ को निशाना बनाया था. अल-शरीफ अपने चार सहयोगियों, मोहम्मद कुरैकेह, इब्राहिम जहीर, मोअमेन अलीवा और मोहम्मद नौफल के साथ मारा गया. आईडीएफ ने एक बयान में कहा कि शरीफ इजरायली नागरिकों और सेना पर रॉकेट हमलों को अंजाम दे रहा था. आईडीएफ ने दावा किया कि उनके पास ऐसे हमास दस्तावेज हैं, जो दिखाते हैं कि वह 2019 में समूह की एक इकाई में था.
(इनपुट- न्यूज़ एजेंसी आईएएनएस)

