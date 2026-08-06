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नेतन्याहू ने पीएम मोदी को घुमाया फोन, दोनों नेताओं के बीच किस मुद्दे पर हुई बातचीत?


Netanyahu Calls PM Modi: PMO के मुताबिक, इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने आज पीएम मोदी को फोन घुमाया. इस दौरान दोनों देशों के बीच भारत-इजरायल स्पेशल स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप को लेकर बातचीत हुई.

Written ByShruti Kaul
Published: Aug 06, 2026, 07:46 PM IST|Updated: Aug 06, 2026, 08:27 PM IST
नेतन्याहू ने पीएम मोदी को घुमाया फोन, दोनों नेताओं के बीच किस मुद्दे पर हुई बातचीत?

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Shruti Kaul

Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति को नई जगहों पर घूमना, संगीत सुनना, फिल्में देखना और फूड एक्सप्लोर करने का बेहद शौक है. 

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