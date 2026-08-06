/नेतन्याहू ने पीएम मोदी को घुमाया फोन, दोनों नेताओं के बीच किस मुद्दे पर हुई बातचीत?

PM Modi Talks Israel Pm: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आज इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का फोन आया था. इस दौरान दोनों नेताओं के बीच भारत-इजरायल स्पेशल स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप में हो रही प्रोगेस को लेकर बातचीत हुई. पीएम मोदी और नेतन्याहू ने दोनों देशों के आपसी फायदे के लिए अलग-अलग क्षेत्रों में आपसी सहयोग को और मजबूत करने के अपने संकल्प को दोहराया.
PMO के मुताबिक नेतन्याहू और पीएम मोदी ने पश्चिम एशिया में हाल की घटनाओं पर बातचीत की. दोनों नेता ने कहा कि वे लगातार एक-दूसरे के संपर्क में बने रहेंगे.
बता दें कि भारत और इजरायल ने इस साल फरवरी 2026 में एक खास रणनीतिक साझेदारी के तहत कुल 17 समझौतों और डॉक्यूमेंट्स पर हस्ताक्षर किए. इसका मकसद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, शिक्षा, मैन्युफैक्चरिंग, कल्चर और एग्रीकल्चर जैसे क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना था. दोनों देश इस व्यवस्था के तहत अपने बीच व्यापार समझौते को तेजी से आगे बढ़ाने पर भी सहमत हुए. भारत-इजरायल ने डिफेंस सेक्टर में अपनी साझेदारी को बढ़ाने और मिलिट्री हार्डवेयर के डेवलपमेंट और प्रोडक्शन के लिए मिलकर काम करने की योजना भी बनाई.
हाल ही में इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने पीएम मोदी को उनको सबसे अच्छे दोस्तों में से एक बताया था. उन्होंने कहा था कि इजरायल की ओर से भारत के साथ मजबूत रिश्ते बनाने के लिए भारी इन्वेस्टमेंट की जा रही है. नेतन्याहू ने कहा,' हमें और गठबंधन बनाने की जरूरत है. इसीलिए मैं भारत के साथ अपने दोस्त नरेंद्र मोदी के साथ अपने संबंधों में भारी निवेश कर रहा हूं, जो हमारे सबसे अच्छे दोस्तों में से एक हैं.'
नेतन्याहू की ओर से यह बात ईरान के साथ टकराव और जारी मिलिट्री ऑपरेशन के बीच कही गई. नेतन्याहू ने ऐसा यहबताने के लिए कहा कि उन्हें भारत और ट्रंप प्रशासन के तहत अमेरिका से मजबूत समर्थन मिल रहा है. बता दें कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट (ICC) ने इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया था. उनपर 8 अक्टूबर 2023-20 मई 2024 तक फिलीस्तीन के खिलाफ हत्या, उत्पीड़न और मानवता के खिलाफ अपराधों के लिए जिम्मेदार होने का आरोप है.