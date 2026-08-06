/नेतन्याहू ने पीएम मोदी को घुमाया फोन, दोनों नेताओं के बीच किस मुद्दे पर हुई बातचीत?

बता दें कि भारत और इजरायल ने इस साल फरवरी 2026 में एक खास रणनीतिक साझेदारी के तहत कुल 17 समझौतों और डॉक्यूमेंट्स पर हस्ताक्षर किए. इसका मकसद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, शिक्षा, मैन्युफैक्चरिंग, कल्चर और एग्रीकल्चर जैसे क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना था. दोनों देश इस व्यवस्था के तहत अपने बीच व्यापार समझौते को तेजी से आगे बढ़ाने पर भी सहमत हुए. भारत-इजरायल ने डिफेंस सेक्टर में अपनी साझेदारी को बढ़ाने और मिलिट्री हार्डवेयर के डेवलपमेंट और प्रोडक्शन के लिए मिलकर काम करने की योजना भी बनाई.