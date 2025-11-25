'हमारे प्रिय मित्र नरेंद्र मोदी...', इजरायली पीएम नेतन्याहू का क्यों अचानक टल गया भारत का दौरा? दिल्ली धमाके से क्या है कनेकशन

Israeli PM Benjamin Netanyahu visit to India postponed: इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की दिसंबर में होने वाली भारत यात्रा अचानक टाल दी गई है. इसके पीछे की वजह भी सामने आ गई है. आइए जानते हैं आखिर क्या है नेतन्याहू का भारत दौरा रद्द करने की वजह?
Netanyahu visit to India postponed Due To Delhi Blast: इज़राइल के I24News की एक रिपोर्ट के मुताबिक, इज़राइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का दिसंबर में होने वाला भारत दौरा टाल दिया गया है. रिपोर्ट के मुताबिक, दो हफ़्ते पहले दिल्ली में हुए धमाके के बाद सुरक्षा चिंताओं की वजह से PM नेतन्याहू का दिसंबर में होने वाला भारत दौरा टाल दिया गया है.
दिल्ली धमाके के बाद टला दौरा
खतरनाक धमाके के बाद इज़राइली PM ने आतंकवाद के सामने दोनों देशों की अटूट भावना पर ज़ोर दिया था, और कहा था कि भले ही आतंक शहरों को निशाना बना सकता है, लेकिन यह मज़बूत देशों की भावना को कभी नहीं तोड़ सकता. उनके बयान में लिखा था, "हमारे प्यारे दोस्त नरेंद्र मोदी और भारत के बहादुर लोगों के लिए सारा और मैं, और इज़राइल के लोग, पीड़ितों के परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदनाएं भेजते हैं. इज़राइल इस समय दुख और ताकत में आपके साथ मज़बूती से खड़ा है."
2018 में हुआ था आखिरी भारत दौरा
इज़राइली प्रधानमंत्री का भारत का पिछला ऑफिशियल दौरा 14 से 19 जनवरी, 2018 तक छह दिन का था. यह किसी इज़राइली प्रधानमंत्री का भारत का दूसरा दौरा था और यह 2017 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऐतिहासिक इज़राइल दौरे के लगभग छह महीने बाद हुआ.
पीयूष गोयल ने किया था इजरायल का दौरा
हाल ही में केंद्रीय कॉमर्स और इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल ने रविवार को इज़राइल का तीन दिन का सफल दौरा पूरा किया, जहां उन्होंने प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और दूसरे खास नेताओं से मुलाकात की.
गोयल ने नेतन्याहू को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शुभकामनाएं दीं और उन्हें मिनिस्टर नीर बरकत के साथ अपनी बातचीत और बिज़नेस फोरम और CEOs फोरम के नतीजों के बारे में अपडेट किया. X पर एक पोस्ट में, गोयल ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (FTA) बातचीत शुरू करने के लिए टर्म्स ऑफ़ रेफरेंस पर साइन होने पर ज़ोर दिया, जिससे ट्रेड, इन्वेस्टमेंट और टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है.
इजरायल से भारत के रिश्ते से क्या फायदा?
उन्होंने इज़राइल की हाई-टेक ताकत को भारत के स्केल और टैलेंट के साथ मिलाकर इनोवेशन संबंधों को मज़बूत करने पर चर्चा की. गोयल ने एग्रीकल्चर, पानी, डिफेंस, साइंस, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन जैसे सेक्टर में इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक जुड़ाव को गहरा करने के लिए नेतन्याहू से गाइडेंस मांगी. यह मीटिंग इकोनॉमिक, टेक्नोलॉजिकल और स्ट्रेटेजिक डोमेन में भारत और इज़राइल के बीच बढ़ते सहयोग को दिखाती है, जिससे आने वाले सालों में और ज़्यादा सहयोग का रास्ता खुलेगा.
