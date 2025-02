ISRO को लगा बड़ा झटका, साल के पहले स्पेस मिशन में सामने आई बड़ी समस्या, अब क्या होगा?

ISRO 100th Mission: भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) ने हाल ही में अपना 100वां रॉकेट मिशन लॉन्च किया था, हालांकि इस इस इस मिशन को लेकर एक बुरी खबर आ रही है कि उसमें कुछ टेक्निकल समस्याओं को सामना किया जा रहा है. बुधवार को लॉन्च किया गया नेविगेशन सैटेलाइट एनवीएस-02 तकनीकी खराबी की वजह से अपनी तय कक्षा में नहीं पहुंच सका. इसरो ने अपनी वेबसाइट पर अपडेट देते हुए बताया कि सैटेलाइट को निर्धारित जगह पर पहुंचाने के लिए जो प्रक्रिया अपनाई जा रही थी, उसमें समस्या आ गई.

ऑर्बिट बढ़ाने के लिए सैटेलाइट के इंजन में ऑक्सीडाइज़र पहुंचाने वाले वॉल्व नहीं खुल पाए, जिसकी वजह से इसकी ऊंचाई बढ़ गई और आगे होने वाली कार्रवाई में मुश्किलें पैदा हो गईं. यह सैटेलाइट यू आर राव सैटेलाइट सेंटर के ज़रिए बनाया गया था और इसे जियोस्टेशनरी कक्षा में स्थापित किया जाना था. हालांकि इसके तरल ईंधन इंजन में आई खराबी की वजह से अब इसे निर्धारित कक्षा में भेजने में दिक्कत आ रही है.

The orbit raising operations towards positioning the satellite to the designated orbital slot could not be carried out as the valves for admitting the oxidizer to fire the thrusters for orbit raising did not open.

