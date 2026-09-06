'हमारी नौकरियों का क्या होगा...', ISRO के इतिहास में पहली बार बड़ा संकट! प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ कर्मचारियों ने खोला मोर्चा

ISRO Staff Body clarity Letter: भारतीय स्पेस सेक्टर में प्राइवेट कंपनियों की बढ़ती भागीदारी को लेकर ISRO के कर्मचारियों के 9 संगठनों ने पहली बार प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने ISRO के भविष्य को लेकर चिंता जताते हुए स्पेस कमीशन के चेयरमैन से लिखित स्पष्टीकरण मांगा है. ये 9 संगठन ISRO सेंटर्स के हजारों कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करते हैं.
'TOI' की रिपोर्ट के मुताबिक, 4 सितंबर 2026 को मिले एक पत्र में संगठनों ने कहा कि वे प्राइवेट सेक्टरों की भागीदारी का विरोध नहीं करते. उनका कहना है कि कुछ खास कमर्शियल एक्टिविटीज में प्राइवेट भागीदारी एक मजबूत और सरकारी मालिकाना हक वाली ISRO के साथ-साथ चल सकती है, लेकिन इस तरह की पॉलिसी को बिना बहस के स्वीकार नहीं किया जा सकता, जो ISRO को केवल रिसर्च एंड डेवलपमेंट तक सीमित कर दे, जबकि देश के लॉन्च व्हीकल बनाने और लॉन्च इंफ्रास्ट्रक्चर को चलाने का काम सरकारी हाथों से निकल जाए.'
संगठनों ने ISRO की ओर से डेवलप टेक्नोलॉजी को नेशनल प्रॉपर्टी बताते हुए कहा,' इसके ट्रांसफर का प्रोसेस ट्रांसपेरेंट और जवाबदेह होनी चाहिए. साथ ही यह स्ट्रैटजी, सिक्योरिटी और रोजगार से जुड़े पहलुओं के अनुरूप होनी चाहिए. मौजूदा कर्मचारियों का यह अधिकार है कि उन्हें जानकारी दी जाए, उनसे सलाह किया जाए और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जाए. नेचुरल जस्टिस और अच्छी गवर्नेंस की मांग है कि डिपार्टमेंट खुद कर्मचारियों को इतनी बड़ी पॉलिसी के बारे में जानकारी दे.
इस ज्ञापन पर ISRO स्टाफ एसोसिएशन और SHAR एम्प्लॉइज एसोसिएशन के साथ ही ISRO स्टाफ एसोसिएशन-LPSC, ISRO स्टाफ एसोसिएशन-BBU, ISAC एम्प्लॉइज एसोसिएशन, NRSA एम्प्लॉइज यूनियन, ISRO स्टाफ एसोसिएशन-IPRC,SAC एम्प्लॉइज वेलफेयर एसोसिएशन और स्पेस एम्प्लॉइज एसोसिएशन-BBU ने हस्ताक्षर किए.
संगठनों ने IN-SPACe के चेयरमैन पवन गोयनका के बयान, जिसमें उन्होंने कहा था कि ISRO भविष्य में कोई भी लॉन्च व्हीकल नहीं बनाएगा पर सवाल उठाते हुए पूछा,' क्या यह भारत सरकार, स्पेस कमीशन या DoS का मंजूर किया गया फैसला है?' पत्र में यह भी पूछा गया कि भविष्य में ISRO की क्या भूमिका रहेगी और क्या PSLV, LVM-3, SSLV की डिजाइन, डेवपलपमेंट, प्रोडक्शन, इंटीग्रेशन, टेस्टिंग और लॉन्चिंग का काम भी बंद हो जाएगा?
संगठनों ने इस बात का भी स्पष्टीकरण मांगा है कि क्या संस्थागत व्यवस्था के तहत सार्वजनिक रूप से बनाई गई टेक्नोलॉजी, टेस्टिंग सर्विस, लॉन्च कॉम्प्लेक्स की जानकारी को भी प्राइवेट ऑपरेशन में ट्रांसफर किया गया था. संगठन ने कहा,' ISRO को पब्लिक फंड, पब्लिक पर्पज और पब्लिक वर्कफोर्स के साथ एक नेशनल साइंस इंस्टीट्यूशन के तौर पर बनाया गया था. लॉन्च-व्हीकल का डिजाइन, उसे बनाना, इंटीग्रेशन, टेस्टिंग और लॉन्च ऑपरेशन केवल मैन्युफैक्चरिंग कॉन्ट्रैक्ट नहीं हैं. ये संगठन की मुख्य क्षमता, संस्थागत जानकारी और स्ट्रैटजिक क्षमता हैं.'
संगठनों ने ये भी आशंका जताई कि अगर ISRO धीरे-धीरे लॉन्च व्हीकल और सैटेलाइट प्रोडक्शन से पीछे हटता है, तो मौजूदा कर्मचारियों को काम की भारी कमी का सामना करना पड़ सकता है. इससे कर्मचारियों को एक्स्ट्रा समझकर दूसरी जगह भेजा जा सकता है और शायद उन्हें वहां बिना किसी खास काम के बिठा दिया जा सकता है, जबकि वही काम प्राइवेट कंपनियां सरकारी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके करेंगे. पत्र के आखिर में संगठनों ने GSLV-F17/EOS-05 मिशन की कामयाबी पर ISRO को बधाई देते हुए लिखा,' हमने एक बार फिर साबित कर दिया है कि हम राख से उठकर फीनिक्स की तरह उड़ सकते हैं.'
इसमें आगे लिखा,' हम इसे कंस्ट्रक्टिव और डेमोक्रेटिक स्पीरिट से पेश करते हैं. ISRO और नेशनल स्पेस प्रोग्राम के प्रति हमारी निष्ठा पर कोई संदेह नहीं है. इसी निष्ठा के चलते हम अनिश्चितता के अपरिवर्तनीय नीति में तब्दील होने से पहले स्पष्टता पाना अपनी जिम्मेदारी समझते हैं.' संगठनों ने यह भी बताया कि लिखित उत्तर प्राप्त होने के बाद वे आगे की कार्रवाई की योजना बनाएंगे.