'हमारी नौकरियों का क्या होगा...', ISRO के इतिहास में पहली बार बड़ा संकट! प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ कर्मचारियों ने खोला मोर्चा

संगठनों ने ये भी आशंका जताई कि अगर ISRO धीरे-धीरे लॉन्च व्हीकल और सैटेलाइट प्रोडक्शन से पीछे हटता है, तो मौजूदा कर्मचारियों को काम की भारी कमी का सामना करना पड़ सकता है. इससे कर्मचारियों को एक्स्ट्रा समझकर दूसरी जगह भेजा जा सकता है और शायद उन्हें वहां बिना किसी खास काम के बिठा दिया जा सकता है, जबकि वही काम प्राइवेट कंपनियां सरकारी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके करेंगे. पत्र के आखिर में संगठनों ने GSLV-F17/EOS-05 मिशन की कामयाबी पर ISRO को बधाई देते हुए लिखा,' हमने एक बार फिर साबित कर दिया है कि हम राख से उठकर फीनिक्स की तरह उड़ सकते हैं.'