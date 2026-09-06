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'हमारी नौकरियों का क्या होगा...', ISRO के इतिहास में पहली बार बड़ा संकट! प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ कर्मचारियों ने खोला मोर्चा

ISRO 9 Staff Body clarity Letter: भारतीय स्पेस एजेंसी ISRO के प्राइवेटाइजेशन को लेकर कर्मचारियों के 9 संगठनों ने स्पेस कमीशन के चेयरमैन से लिखित स्पष्टीकरण मांगा है. इसमें उन्होंने स्पेस एजेंसी के भविष्य को लेकर कई तरह के सवाल किए हैं.

Written ByShruti Kaul
Published: Sep 06, 2026, 10:47 AM IST|Updated: Sep 06, 2026, 10:47 AM IST
'हमारी नौकरियों का क्या होगा...', ISRO के इतिहास में पहली बार बड़ा संकट! प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ कर्मचारियों ने खोला मोर्चा

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Shruti Kaul

Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति को नई जगहों पर घूमना, संगीत सुनना, फिल्में देखना और फूड एक्सप्लोर करने का बेहद शौक है. 

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