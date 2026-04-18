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Hindi Newsदेशफिर बजेगा भारत का डंका... जल्द 2027 में लॉन्च होगा G20 सैटेलाइट, ISRO चीफ ने की घोषणा

फिर बजेगा भारत का डंका... जल्द 2027 में लॉन्च होगा G20 सैटेलाइट, ISRO चीफ ने की घोषणा

G20 Satellite Mission: भारत अगले साल 2027 में G20 सैटेलाइट लॉन्च करेगा. इसको लेकर ISRO के चेयरमैन वी नारायणन ने जानकारी दी. यह मिशन जलवायु परिवर्तन और मौसम की निगरानी में मदद करेगा.   

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: Apr 18, 2026, 06:35 PM IST
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फिर बजेगा भारत का डंका... जल्द 2027 में लॉन्च होगा G20 सैटेलाइट, ISRO चीफ ने की घोषणा

G20 Satellite: भारतीय स्पेस एजेंसी ISRO के चेयरमैन वी नारायणन ने शनिवार ( 18 अप्रैल 2026) को कहा कि G20 सैटेलाइट के साल 2027 में लॉन्च होने की उम्मीद है. बता दें कि इस सैटेलाइट को क्लाइमेट, एयर पॉल्यूशन और मौसम की निगरानी करने के लिए डिजाइन किया गया है. डॉक्टर नारायणन ने 'इंजीनियरिंग स्टाफ कॉलेज ऑफ इंडिया' में DRDO, ISRO और यरोनॉटिकल सोसायटी ऑफ इंडिया के वैज्ञानिकों को संबोधित करते हुए कहा कि भारत पहला देश है, जिसने बिना किसी टक्कर के एक ही रॉकेट का इस्तेमाल करके 100 से ज्यादा सैटेलाइट्स समेत 104 सेटे को सफलतापूर्वक स्थापित किया है.  

G20 सैटेलाइट पर काम कर रहा भारत 

वी नारायणन ने कहा,' फिलहाल हम G20 देशों के लिए एक G20 सैटेलाइट पर काम कर रहे हैं, जिसमें भारत मुख्य भूमिका निभा रहा है और हम 2027 तक इसका प्रक्षेपण करने जा रहे हैं.' ISRO चेयरमैन ने आगे कहा कि कई कमर्शियल मिशन पूरे किए गए हैं, जिनमें 34 देशों के 433 सैटेलाइट्स की लॉन्चिंग शामिल है. उन्होंन कहा कि भारत से लॉन्च किया गया सबसे भारी सैटेलाइट भी एक कमर्शियल सेटेलाइट था. नारायणन ने कहा कि ISRO 2040 तक इंसान को चांद पर भेजने की दिशा में काम कर रहा है.  

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'हम विकसित भारत की दिशा में काम कर रहे...'  

उन्होंने आगे कहा,' अगर हम साल 2040 तक इसे हासिल कर लेते हैं, तो हम लॉन्चर टेक्नोलॉजी, सैटेलाइट टेक्नोलॉजी, एप्लीकेशन एरिया और ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम के मामले में किसी भी अन्य अंतरिक्ष यात्री राष्ट्र के बराबर होंगे. हम विकसित भारत 2024 की दिशा में काम कर रहे हैं.' वी नारायणन के मुताबिक ISRO डीप ओशन मिशन समुद्रयान के लिए 2.2 मीटर डायमीटर और 100 मिलीमीटर थिकनेस का टाइटेनियम पोत बनाने की प्रक्रिया में है.   

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सैटेलाइट का मिशन 

बता दें कि ISRO ने जलवायु परिवर्तन, वायु प्रदूषण और मौसम के पैटर्न का रिसर्ट करने के मकसद से साल 2027 में G20 सैटेलाइट मिशन शुरू करने की योजना बनाई है, जिसमें भारत G20 देशों के बीच इस सहयोग का नेतृत्व करेगा. इस पहल का मकसद पर्यावरण डाटा की निगरानी करना है ताकि एटमोस्फेरिक कंपोजिशन और डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त की जा सके. 

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Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति...और पढ़ें

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