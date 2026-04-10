ISRO ने फिर लहराया परचम, गगनयान मिशन के लिए सफल हुआ दूसरे एयर ड्रॉप टेस्ट का परीक्षण

ISRO Gaganyan Mission : भारतीय स्पेस एजेंसी ISRO ने अपनी उपलब्धियों में एक और सितारा जोड़ लिया है. बता दें कि स्पेस एजेंसी ने आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन स्पेस स्टेशन पर गगनयान मिशन का दूसरा इंटीग्रेटेड एयर ड्रॉप टेस्ट सफलतापूर्वक पूरा पूरा किया है. वैज्ञानिकों ने इस दौरान क्रू मॉड्यूल की रिकवरी सिस्टम का परीक्षण लिया. बता दें कि इस सफल परीक्षण का मकसद यह सुनिश्चित करना है कि अंतरिक्ष यात्रियों को स्पेस से धरती पर लौटते समय सुरक्षित बाहर निकाला जा सके.

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