देश की 'तीसरी आंख' EOS-05 की स्पेस में शानदार एंट्री, इसरो चीफ बोले- 'सैटेलाइट एकदम फिट', 'नॉटी बॉय' ने रचा इतिहास

प्रिय पाठकों चंद घंटे पहले जब आप गहरी नींद में थे, उस समय इसरो ने अपने हाईटेक जियो-इमेजिंग अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट ईओएस (EOS-05) को उसकी कक्षा में सकुशल पहुंचाकर इतिहास रच दिया. इसरो ने अपने पावरफुल लॉन्च व्हीकल जीएसएलवी की मदद से श्री हरिकोटा स्थित सतीश धवन स्पेस सेंटर से EOS-05 को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष की कक्षा में पहुंचाया. पिछली तमाम चुनौतियों के बाद मिली कामयाबी पर इसरो के चेयरमैन वी नारायणन ने खुशी जताते हुए कहा कि सैटेलाइट एकदम सही सलामत अपनी जगह पर पहुंच गया है.
मिशन की कामयाबी के बाद नारायणन ने कहा कि ये कामयाबी देश के अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए बड़ी उपलब्धि है. उन्होंने ये भी कहा, 'मुझे बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि GSLV-F17 ने EOS-05 को सफलतापूर्वक और बेहद सटीकता के साथ उसकी निर्धारित कक्षा में स्थापित कर दिया है. EOS-05 पूरी तरह से सही सलामत है और सामान्य तरीके से काम कर रहा है.'
इसरो के मुताबिक जैसे ही EOS-05 पूरी तरह सक्रिय होगा, तो ये सैटेलाइट जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट से काम करने वाला देश का पहला डेडीकेटेड इमेजिंग सैटेलाइट बन जाएगा. इससे देश को महत्वपूर्ण रणनीतिक डेटा हासिल करने में मदद मिलेगी.
#WATCH | Sriharikota, Andhra Pradesh: ISRO successfully launches the GSLV-F17/EOS-05 mission from the Second Launch Pad at Satish Dhawan Space Centre.
(Source: ISRO) pic.twitter.com/4Dc9ahTHpu
— ANI (@ANI) September 3, 2026
सैटेलाइट के लॉन्च से जुड़ी टीम ने बताया कि ये मिशन इसलिए चुनौतीभरा था क्योंकि इसमें लगा पेलोड बहुत भारी था. इसरो के अंदर 'नॉटी बॉय' नाम से मशहूर पावरफुल लॉन्च व्हीकल GSLV से 2,367 किलोग्राम वजनी सैटेलाइट को स्पेस में भेजा गया जो कामयाबी से अपनी सही जगह पर पहुंच गया.
EOS-05 को लेकर उड़ान भरने वाले 'नॉटी बॉय' GSLV की ये 19वीं उड़ान थी. इस मिशन की कामयाबी इसलिए भी अहम है क्योंकि इससे भारत की भारी सैटेलाइट लॉन्च करने की क्षमता और अत्याधुनिक अर्थ ऑब्जर्वेशन तकनीक दोनों को मजबूती मिली है.
इसे भारत की तीसरी आंख माना जा रहा है. इससे भारत को चीन और पाकिस्तान दोनों मोर्चों पर दुश्मन की हर चाल और हलचल दोनों की रियल टाइम जानकारी पता चलेगी. EOS-05 की तकनीकी क्षमता देश के लिए काफी अहम है. हाइटेक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट ईओएस-05 विजिबल, इंफ्रारेड, मल्टी-स्पेक्ट्रल और हाइपरस्पेक्ट्रल बैंड में तस्वीरें और डेटा जुटाने में सक्षम होगा. यानी इससे पृथ्वी की सतह और उससे जुड़े विभिन्न पहलुओं की ज्यादा विस्तृत निगरानी संभव होगी.
मिशन की कामयाबी के बाद हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसरो चीफ नारायणन ने बताया कि मौजूदा वित्तीय साल में एजेंसी की नजर 6 और लॉन्च पर है. यानी आने वाले चार महीनों में भारत का स्पेस प्रोग्राम कई महत्वपूर्ण मिशनों के साथ आगे बढ़ सकता है.
स्पेस डिपार्टमेंट के राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने इस मिशन की कामयाबी पर इसरो के वैज्ञानिकों को बधाई देते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर इस लॉन्च को भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र में एक और बड़ी छलांग बताया. जितेंद्र सिंह ने कहा, EOS-05 की आधुनिक क्षमताएं देश की अंतरिक्ष शक्ति को और मजबूत करेंगी.