/ISRO का ‘नॉटी बॉय’ पलट देगा बाजी! EOS-05 के लॉन्च की कामयाबी है जरूरी, टकटकी लगाए देख रहा देश

देश की स्पेस एजेंसी इसरो बीते कुछ नाकामियों के बाद कमबैक करने को तैयार है. नए सैटेलाइट EOS-05 की लॉन्चिंग के लिए पूरा अमला मिशन मोड में काम कर रहा है. एक बार ये EOS-5 कामयाबी के साथ लॉन्च होकर अपनी जगह पहुंच जाए तो धरती से लगभग 36,000 किलोमीटर ऊपर एक ऐसी स्थिति में रहेगा, जहां से वह भारत और आसपास के क्षेत्र पर लगातार नजर रख सकेगा. इस लॉन्च से जुड़े लोगों ने तो अपनी-अपनी कमर की पेटियां कस ही ली हैं, वहीं पूरा देश भी इसकी कामयाबी का बेसब्री से इंतजार कर रहा है.
भारतीय समय के मुताबिक 3 और 3 सितंबर की दरमियानी रात को तड़के यानी भोर के 2 बजकर 55 मिनट पर जब लोग गहरी नींद में होंगे, उस समय श्रीहरिकोटा के लॉन्च पैड से जियो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल (GSLV-F17) रात के अंधेरे को चीरते हुए नया इतिहास रचने के लिए उड़ान भर चुका होगा. देशहित में इस लॉन्च की कामयाबी इसलिए जरूरी है कि क्योंकि इस पावरफुल रॉकेट से, भारत का पहला इमेजिंग सैटेलाइट EOS-5 धरती से हजारों किलोमीटर अपनी जगह पर पहुंचकर एक साथ कई काम करना शुरू कर देगा.
इस सैटैलाइट के साथ-साथ उसे ऊपर अंतरिक्ष में ले जाने वाले रॉकेट जीएसएलवी की खूब चर्चा हो रही है. माना जा रहा है कि बीते कई महीनों से मिल रही नाकामियों के बीच ये रॉकेट इस बार बाजी पलटकर इसरो के वैज्ञानिकों के कंधे में एक और स्टार जोड़कर उन्हें 'बाजीगर' बना सकता है.
GSLV-F17 carrying EOS-05 was moved from the Vehicle Assembly Building (VAB) to the Umbilical Tower (UT) on 28th August 2026 at Satish Dhawan Space Centre, SHAR, Sriharikota, as preparations continue for the scheduled launch on:
04 Sept 2026 | 02:55 AM IST
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— ISRO (@isro) September 1, 2026
ऐसा इसलिए है कि ISRO के लिए बीते कैलेंडर के कुछ महीने चुनौती भरे रहे हैं. उसका भरोसेमंद रॉकेट PSLV 2025 और 2026 में लगातार नाकामियों का सामना कर चुका है. यूं तो PSLV की गिनती दुनिया के सबसे भरोसेमंद रॉकेटों में होती आई है. ऐसे में उसकी लगातार नाकामियां ISRO के लिए अप्रत्याशित और बेहद चिंताजनक रही हैं. इस बार का लॉन्च GSLV से हो रहा है, इसलिए माना जा रहा है कि इससे एजेंसी को उम्मीदों और हौसलों की बूस्टर डोज मिल सकती है.
GSLV Mk II और PSLV के इंजन और प्रमुख प्रोपल्शन सिस्टम अलग हैं.
PSLV की समस्याओं का GSLV Mk II से सीधा संबंध नहीं है.
EOS-5 मिशन अपनी तकनीकी क्षमता के आधार पर आगे बढ़ सकता है.
ISRO से GSLV को ‘नॉटी बॉय’ नाम का दिलचस्प निकनेम यानी उपनाम मिला है. ऐसा इसलिए क्योंकि इसकी पहली 18 उड़ानों में से 6 पूरी तरह कामयाब न हो सकी थीं. हालांकि इसके बाद इसने ऐसा दम दिखाया कि आज ये रॉकेट भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के सबसे नायाब हीरों में से एक बना हुआ है.
लो अर्थ ऑर्बिट में मौजूद सैटेलाइट किसी स्थान के ऊपर से गुजरते हुए तस्वीरें लेते हैं और फिर काफी समय बाद दोबारा उसी क्षेत्र के ऊपर आते हैं. इसके उलट EOS-5 धरती से लगभग 36,000 किलोमीटर ऊपर एक ऐसी स्थिति में रहेगा, जहां से वो भारत और आसपास के तमाम इलाकों पर लगातार नजर रख सकेगा. यानी लो ऑर्बिट सैटेलाइट जहां कुछ घंटों या दिनों के अंतराल पर तस्वीरें देते हैं, वहीं अपना EOS-5 कहीं ज्यादा लगातार निगरानी की क्षमता देगा. चीन-पाकिस्तान दोनों की चुनौतियों के बीच इसकी कामयाबी बहुत जरूरी है.
अगर GSLV-F17, EOS-5 को उसकी कक्षा में पहुंचा देता है, तो यह सिर्फ एक सैटेलाइट की तैनाती नहीं होगी. ये इसरो की उस जिजीविषा का संकेत होगी, जिससे ये साबित होगा कि असफलताएं किसी संस्था की पूरी पहचान तय नहीं करतीं.