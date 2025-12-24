काउंटडाउन शुरू! इसरो का एलवीएम-3 अंतरिक्ष में ले जाएगा अमेरिकी सैटेलाइट, कुछ ही देर में भरेगा उड़ान

ISRO LVM3 Launch: भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो आज एक और बड़ी उपलब्धि हासिल करने के क्रम में बढ़ने वाला है. श्रीहरिकोटा से इसरो का ‘बाहुबली’ रॉकेट एलवीएम-3 अंतरिक्ष के लिए आज उड़ान भरलने वाला है. इस मिशन के लिए 24 घंटे की उलटी गिनती पहले ही शुरू हो चुकी है. बता दें कि सुबह करीब 8 बजकर 54 मिनट पर रॉकेट लॉन्च किया जाएगा. आइए आपको इसके बारे में विस्तार से बतात हैं.

भारतीयों के लिए गर्व का पल

आपको बताते चलें कि ये खबर भारत के लिए बहुत ही खुशी की है जो भारत को ऊंचाइयों पर ले जाएगा. ये कारनामा इसरो बस कुछ ही देर में करने जा रहा है. इसरो का सबसे ताकतवर रॉकेट एलवीएम-3 आज अमेरिका के संचार उपग्रह ब्ल्यूबर्ड ब्लॉक-2 को स्पेस में लेकर जाने वाला है. एलवीएम-3 भारत का सबसे ताकतवर रॉकेट है.यही कारण है कि इसे बाहुबली भी कहा जाता है. यह रॉकेट भारी से भारी सैटेलाइट्स को अंतरिक्ष में ले जाने की क्षमता रखता है. आज होने वाला यह मिशन एलवीएम-3 की छठी सफल उड़ान होगी.

ब्ल्यूबर्ड ब्लॉक-2 को अंतरिक्ष में ले जाएगा

इस मिशन के तहत एलवीएम-3 अमेरिकी संचार उपग्रह ब्ल्यूबर्ड ब्लॉक-2 को लो अर्थ ऑर्बिट यानी एलईओ में स्थापित करेगा. लॉन्च के करीब 15 मिनट बाद यह उपग्रह रॉकेट से अलग हो जाएगा. इसका वजन करीब 6,100 किलोग्राम है. जो अब तक एलवीएम-3 से एलईओ में भेजा जाने वाला सबसे भारी पेलोड होगा. इससे पहले यह रिकॉर्ड सीएमएस-03 उपग्रह के नाम था जिसे नवंबर में लॉन्च किया गया था.

Add Zee News as a Preferred Source

भारत-अमेरिका की साझेदारी

यह मिशन को इसरो की कमर्शियल कंपनी न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड और अमेरिकी कंपनी एएसटी स्पेसमोबाइल के बीच हुए समझौते के तहत किया जा रहा है. एएसटी स्पेसमोबाइल दुनिया का पहला ऐसा अंतरिक्ष आधारित मोबाइल नेटवर्क बना रही है जिससे मोबाइल फोन सीधे सैटेलाइट से जुड़ पाएंगे.

लॉन्च से पहले पूजा

लॉन्च से पहले इसरो के अध्यक्ष वी. नारायणन ने तिरुमाला में श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में पूजा-अर्चना की है. उन्होंने इस मिशन की सफलता के लिए प्रार्थना की है. यह मिशन मोबाइल नेटवर्क और संचार तकनीक की दुनिया में एक नया दौर शुरू करने की दिशा में बड़ा कदम हो सकता है.

यह भी पढ़ें: चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव का ISRO ने खोला रहस्य, RAMBHA-LP को मिला सुपरचार्ज्ड प्लाज्मा; वैज्ञानिक बोले...