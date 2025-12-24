Advertisement
trendingNow13051394
Hindi Newsदेशकाउंटडाउन शुरू! इसरो का एलवीएम-3 अंतरिक्ष में ले जाएगा अमेरिकी सैटेलाइट, कुछ ही देर में भरेगा उड़ान

काउंटडाउन शुरू! इसरो का एलवीएम-3 अंतरिक्ष में ले जाएगा अमेरिकी सैटेलाइट, कुछ ही देर में भरेगा उड़ान

ISRO LVM3 Launch: इसरो आज अपने सबसे ताकतवर रॉकेट एलवीएम-3 को एक बेहद खास मिशन के लिए लॉन्च करने जा रहा है. बता दें कि यह रॉकेट अमेरिकी संचार उपग्रह ब्ल्यूबर्ड ब्लॉक-2 को अंतरिक्ष में ले जाने वाला है. इस मिशन से मोबाइल नेटवर्क की दुनिया में बड़ा बदलाव आने वाला है क्योंकि इससे सीधे मोबाइल फोन में सैटेलाइट नेटवर्क मिलने की राह खुल जाएगी.

Written By  ritesh jaiswal|Last Updated: Dec 24, 2025, 07:52 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

काउंटडाउन शुरू! इसरो का एलवीएम-3 अंतरिक्ष में ले जाएगा अमेरिकी सैटेलाइट, कुछ ही देर में भरेगा उड़ान

ISRO LVM3 Launch: भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो आज एक और बड़ी उपलब्धि हासिल करने के क्रम में बढ़ने वाला है. श्रीहरिकोटा से इसरो का ‘बाहुबली’ रॉकेट एलवीएम-3 अंतरिक्ष के लिए आज उड़ान भरलने वाला है. इस मिशन के लिए 24 घंटे की उलटी गिनती पहले ही शुरू हो चुकी है. बता दें कि सुबह करीब 8 बजकर 54 मिनट पर रॉकेट लॉन्च किया जाएगा. आइए आपको इसके बारे में विस्तार से बतात हैं. 

भारतीयों के लिए गर्व का पल
आपको बताते चलें कि ये खबर भारत के लिए बहुत ही खुशी की है जो भारत को ऊंचाइयों पर ले जाएगा. ये कारनामा इसरो बस कुछ ही देर में करने जा रहा है. इसरो का सबसे ताकतवर रॉकेट एलवीएम-3 आज अमेरिका के संचार उपग्रह ब्ल्यूबर्ड ब्लॉक-2 को स्पेस में लेकर जाने वाला है. एलवीएम-3 भारत का सबसे ताकतवर रॉकेट है.यही कारण है कि इसे बाहुबली भी कहा जाता है. यह रॉकेट भारी से भारी सैटेलाइट्स को अंतरिक्ष में ले जाने की क्षमता रखता है. आज होने वाला यह मिशन एलवीएम-3 की छठी सफल उड़ान होगी.

ब्ल्यूबर्ड ब्लॉक-2 को अंतरिक्ष में ले जाएगा
इस मिशन के तहत एलवीएम-3 अमेरिकी संचार उपग्रह ब्ल्यूबर्ड ब्लॉक-2 को लो अर्थ ऑर्बिट यानी एलईओ में स्थापित करेगा. लॉन्च के करीब 15 मिनट बाद यह उपग्रह रॉकेट से अलग हो जाएगा. इसका वजन करीब 6,100 किलोग्राम है. जो अब तक एलवीएम-3 से एलईओ में भेजा जाने वाला सबसे भारी पेलोड होगा. इससे पहले यह रिकॉर्ड सीएमएस-03 उपग्रह के नाम था जिसे नवंबर में लॉन्च किया गया था.

Add Zee News as a Preferred Source

भारत-अमेरिका की साझेदारी
यह मिशन को इसरो की कमर्शियल कंपनी न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड और अमेरिकी कंपनी एएसटी स्पेसमोबाइल के बीच हुए समझौते के तहत किया जा रहा है. एएसटी स्पेसमोबाइल दुनिया का पहला ऐसा अंतरिक्ष आधारित मोबाइल नेटवर्क बना रही है जिससे मोबाइल फोन सीधे सैटेलाइट से जुड़ पाएंगे. 

लॉन्च से पहले पूजा
लॉन्च से पहले इसरो के अध्यक्ष वी. नारायणन ने तिरुमाला में श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में पूजा-अर्चना की है. उन्होंने इस मिशन की सफलता के लिए प्रार्थना की है. यह मिशन मोबाइल नेटवर्क और संचार तकनीक की दुनिया में एक नया दौर शुरू करने की दिशा में बड़ा कदम हो सकता है.

यह भी पढ़ें: चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव का ISRO ने खोला रहस्य, RAMBHA-LP को मिला सुपरचार्ज्ड प्लाज्मा; वैज्ञानिक बोले...

 

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
ritesh jaiswal

रितेश जायसवाल जी न्यूज डिजिटल में ट्रेनी हैं. वह जनवरी 2025 में जी न्यूज से जुड़े. देश दुनिया के साथ-साथ की ब्रेकिंग न्यूज की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. लगभग 3 महीने तक ये जी भारत के ...और पढ़ें

TAGS

ISRO LVM3 Launch

Trending news

बांग्लादेश में बिगड़े हालात; तनाव के बीच हाई कमीशन ने भारत में बंद की वीजा सर्विस
Agartala News
बांग्लादेश में बिगड़े हालात; तनाव के बीच हाई कमीशन ने भारत में बंद की वीजा सर्विस
'कुंभ' के मेले में बिछड़े नेता मिल रहे, कहीं भरत-मिलाप तो कहीं चाचा-भतीजे की खिचड़ी
BMC Election 2025
'कुंभ' के मेले में बिछड़े नेता मिल रहे, कहीं भरत-मिलाप तो कहीं चाचा-भतीजे की खिचड़ी
बांग्लादेश में हिंदू युवक की हत्या पर सुवेंदु अधिकारी का बड़ा एलान...
suvendu adhikari
बांग्लादेश में हिंदू युवक की हत्या पर सुवेंदु अधिकारी का बड़ा एलान...
DNA: भारत के सहारे पल रहा बांग्लादेश का पेट, हिंदुओं को क्यों बनाया जा रहा टारगेट
DNA Analysis
DNA: भारत के सहारे पल रहा बांग्लादेश का पेट, हिंदुओं को क्यों बनाया जा रहा टारगेट
DNA: बंगाल में प्रदर्शन करने वालों के साथ धर्म के आधार पर सलूक, संतों पर लाठीचार्ज
DNA Analysis
DNA: बंगाल में प्रदर्शन करने वालों के साथ धर्म के आधार पर सलूक, संतों पर लाठीचार्ज
जिस अस्त्र ने पाकिस्तान में मचाई थी तबाही,अब इंडियन आर्मी को मिलेगा उसका 'बिग ब्रदर'
Akash Next Generation
जिस अस्त्र ने पाकिस्तान में मचाई थी तबाही,अब इंडियन आर्मी को मिलेगा उसका 'बिग ब्रदर'
सवाल के बहाने नफरत भड़का रहा जामिया मिलिया, छात्रों के दिमाग में कैसे भरा जा रहा जहर
DNA
सवाल के बहाने नफरत भड़का रहा जामिया मिलिया, छात्रों के दिमाग में कैसे भरा जा रहा जहर
'लोगों को पता चल गया कौन असली है कौन नकली...', BMC चुनाव से पहले शिंदे ने ठोकी ताल
Maharashtra Chief Minister Eknath Shinde
'लोगों को पता चल गया कौन असली है कौन नकली...', BMC चुनाव से पहले शिंदे ने ठोकी ताल
क्वांटम रिसर्च में नोबेल लाओ, देंगे 100 करोड़ का इनाम, CM नायडू का ऐलान
Nobel Prize
क्वांटम रिसर्च में नोबेल लाओ, देंगे 100 करोड़ का इनाम, CM नायडू का ऐलान
'यह हिंदू राष्ट्र है...,' सड़कों पर क्रिसमस का सामान बेचने वालों के साथ बदसलूकी
Christmas 2025
'यह हिंदू राष्ट्र है...,' सड़कों पर क्रिसमस का सामान बेचने वालों के साथ बदसलूकी