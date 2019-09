ISRO ने कहा, 'मिशन चंद्रयान-2 बहुत जटिल, यह मिशन 95 फीसदी सफल रहा'

नई दिल्ली: भारतीय अनुसंधान संगठन (ISRO) ने मिशन 'चंद्रयान-2' (Chandrayaan-2) को लेकर ट्वीट किया है जिसमें इस मिशन को बहुत जटिल बताया. इसरो ने कहा कि ऑर्बिटर चंद्रमा की कक्षा में स्थापित हो चुका है और ऑर्बिटर 7 यह साल तक काम कर सकता है. इसरो ने कहा - मिश्न चंद्रयान-2, 95 फीसदी सफल रहा. ऑर्बिटर के कैमरे से चंद्रमा की तस्वीरें मिलेंगी. 8 आधुनिक उपकरण से ऑर्बिटर चंद्रमा के बारे में नई जानकारी देगा. ऑर्बिटर चंद्रमा के खनिज के बारे में जानकारी देगा."

#Chandrayaan2 mission was a highly complex mission, which represented a significant technological leap compared to the previous missions of #ISRO to explore the unexplored south pole of the Moon.

— ISRO (@isro) September 7, 2019