ISRO वैज्ञानिक डॉ चिटनिस का 100 साल की उम्र में निधन, पुणे में ली अंतिम सांस

अंतरिक्ष वैज्ञानिक एकनाथ वसंत चिटनिस का बुधवार को पुणे स्थित उनके आवास पर निधन हो गया.
Eknath Vasant Chitnis: प्रसिद्ध भारतीय अंतरिक्ष वैज्ञानिक एकनाथ वसंत चिटनिस का बुधवार को पुणे स्थित उनके आवास पर निधन हो गया. उनके परिवार के सदस्यों ने यह जानकारी दी.
With profound grief, we mourn the passing of Padma Bhushan Prof. E. V. Chitnis - a visionary who worked alongside Dr. Vikram Sarabhai to lay the foundation of India’s space journey.
परिवार ने बताया कि 100 वर्ष पूरे कर चुके डॉ. चिटनिस पिछले कुछ दिनों से अस्वस्थ थे और आज सुबह उन्हें दिल का दौरा पड़ा. बता दें, उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति (INCOSPAR) के प्रारंभिक वर्षों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी जो बाद में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) में परिवर्तित हो गई. बता दें, डॉ. चिटनिस ने केरल के थुम्बा में भारत के पहले रॉकेट प्रक्षेपण स्थल के चयन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. 1981 से 1985 तक उन्होंने अहमदाबाद स्थित इसरो के अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र (SAC) के दूसरे निदेशक के रूप में कार्य किया था. वह भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक डॉ. विक्रम साराभाई के अंतिम जीवित सहयोगियों में से एक थे. डॉ. चिटनिस को डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम का मार्गदर्शन करने का श्रेय भी दिया जाता है.
