/गगनयान-चंद्रयान के ISRO वैज्ञानिकों ने अचानक क्यों छोड़ी नौकरी? इस्तीफों की बाढ़, सरकार ने लागू किया सख्त नियम

ISRO Scientists Resignation: भारत का अंतरिक्ष विभाग (DoS) इस समय एक बड़ी चुनौती से निपट रहा है. इसरो के सबसे बड़े प्रोजेक्ट्स जैसे गगनयान और चंद्रयान-3 से जुड़े कई सीनियर और होनहार वैज्ञानिकों ने हाल ही में इस्तीफा दे दिया है. इस इस्तीफे की लहर को रोकने के लिए सरकार ने 14 जुलाई को एक नया अंदरूनी फरमान जारी किया है, जिसके तहत वैज्ञानिकों के इस्तीफे और स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति (VRS) के नियमों को बेहद सख्त बना दिया गया है.
भारत की स्पेस एजेंसी इसरो यानी ISRO इस समय दुनिया भर में अपने बड़े मिशनों के लिए तारीफें बटोर रही है. लेकिन अंदरूनी तौर पर एजेंसी एक बड़ी मुश्किल का सामना कर रही है. टीओआई की खबर के अनुसार, इसरो के कई बड़े और अहम प्रोजेक्ट्स से जुड़े वैज्ञानिकों ने अचानक नौकरी छोड़ दी है. इस लिस्ट में गगनयान और चंद्रयान-3 जैसे मिशनों पर काम करने वाले मुख्य वैज्ञानिक भी शामिल हैं. इसी इस्तीफे की लहर को थामने के लिए स्पेस डिपार्टमेंट (DoS) ने 14 जुलाई को एक नया मेमो जारी किया है. अब बड़े मिशन से जुड़े वैज्ञानिकों का इस्तीफा इतनी आसानी से मंजूर नहीं होगा.
कितने वैज्ञानिकों ने छोड़ा साथ?
सरकारी तौर पर तो यह नहीं बताया गया है कि कितने लोगों ने इस्तीफा दिया है, लेकिन टीओआई की रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह संख्या 100 से 120 के बीच है. अकेले यूआर राव सैटेलाइट सेंटर (URSC) से लगभग 80 लोगों ने नौकरी छोड़ी है. वहीं विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर (VSSC) से भी कम से कम 20 वैज्ञानिकों ने विदा ले ली है. इस्तीफा देने वालों में एलवीएम-3 के प्रोजेक्ट डायरेक्टर विक्टर जोसेफ और स्पाडेक्स (SpaDeX) के प्रोजेक्ट डायरेक्टर जैसे बड़े नाम शामिल हैं. चंद्रयान-3 के सिमुलेशन मैनेजर आदित्य राल्लापल्ली ने भी इस्तीफा दे दिया है, जिन्होंने मून लैंडिंग के डेटा पर बहुत बड़ा काम किया था.
इसरो चीफ ने क्या कहा?
इस पूरे मामले पर इसरो के चेयरमैन वी नारायणन का कहना है कि लोगों का आना-जाना हर संस्था में लगा रहता है. इसरो इसके लिए पूरी तरह तैयार है. उन्होंने साफ किया कि इस नए नियम का मकसद सिर्फ वैज्ञानिकों को रोकना नहीं है, बल्कि यह पक्का करना है कि देश के इतने बड़े और जरूरी प्रोजेक्ट्स अचानक बीच में न लटक जाएं. अगर कोई वैज्ञानिक जाता भी है, तो उसकी जगह तुरंत दूसरा व्यक्ति जिम्मेदारी संभालेगा और काम रुकने नहीं दिया जाएगा.
डायरेक्टरों के अधिकार बदले
नए नियम के आने से पहले साल 2020 में एक बदलाव किया गया था. उस समय इसरो सेंटर्स के डायरेक्टरों को यह पावर दी गई थी कि वे साइंटिस्ट-एसजी लेवल तक के कर्मचारियों का इस्तीफा या वीआरएस खुद मंजूर कर सकते थे. लेकिन अब नए आदेश के मुताबिक यह पावर वापस ले ली गई है. अब अगर गगनयान या किसी अन्य मुख्य प्रोजेक्ट का कोई वैज्ञानिक इस्तीफा देना चाहता है, तो सेंटर डायरेक्टर उसे सीधे मंजूर नहीं करेंगे. वे अपनी रिपोर्ट बनाकर इसे स्पेस डिपार्टमेंट (DoS) के पास भेजेंगे और अंतिम फैसला वहीं से होगा.
क्या इसरो के लिए यह नया है?
इसरो के लिए वैज्ञानिकों का जाना कोई नई बात नहीं है. साल 2004 से 2007 के बीच भी बड़ी संख्या में नए रंगरूटों ने नौकरी छोड़ी थी. रिकॉर्ड बताते हैं कि 2012 से 2024 के बीच लगभग 700 कर्मचारियों ने इस्तीफा दिया है. हालांकि इसरो में अभी 1050 नए पदों पर भर्ती की प्रक्रिया चल रही है, लेकिन अनुभवी वैज्ञानिकों की जगह तुरंत नए लोगों को लाना और उनसे बड़े मिशनों को पूरा कराना इतना आसान काम नहीं होता है. यही वजह है कि सरकार को यह सख्त कदम उठाना पड़ा है.