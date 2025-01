डॉकिंग के बाद ISRO का एक और सुपर शॉट, 'बाहुबली' बन जाएंगे रॉकेट्स, दुनिया भी दंग

ISRO: भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) ने शनिवार 18 जनवरी 2025 को कहा कि उसने महेंद्रगिरी स्थित अपने प्रोपल्शन कॉम्पलेक्स में अपने 'विकास' लिक्विड रॉकेट इंजन का सफल परीक्षण कर लिया है. स्पेस एजेंसी का कहना है कि 'विकास' इंजन एक वर्किंग इंजन है, जो ISRO के प्रक्षेपण वाहनों के लिक्विड स्टेज को ताकत देने का काम करता है.

ऐसे किया गया परीक्षण

ISRO के मुताबिक यह परीक्षण 17 जनवरी 2025 को किया गया. परीक्षण के दौरान इंजन को सबसे पहले 60 सेकेंड्स के लिए चालू किया गया. इसके बाद इसे 1-20 सेकेंड के लिए बंद करके फिर से 7 सेकेंड के लिए चालू किया गया. इस परीक्षण के दौरान इंजन के सारे पैरामीटर सामान्य और अपेक्षा के अनुरूप दिखे, जिससे यह परीक्षण सफल साबित हुआ.

ISRO's Vikas engine now has restart capability

Yesterday, ISRO successfully completed a long duration engine restart test on the Vikas engine. The engine was fired for a duration of 60 seconds, followed by a gap of 120 seconds, and then restarted for a 7-second firing! … pic.twitter.com/tC20ZdvKK1

— ISRO Spaceflight (@ISROSpaceflight) January 18, 2025