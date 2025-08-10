Countdown On...निसार के बाद ISRO स्पेस में भेजेगा US का भारी-भरकम सैटेलाइट, भारत की ताकत से दुनिया भी सन्न
Advertisement
trendingNow12875107
Hindi Newsदेश

Countdown On...निसार के बाद ISRO स्पेस में भेजेगा US का भारी-भरकम सैटेलाइट, भारत की ताकत से दुनिया भी सन्न

ISRO: इसरो के अध्यक्ष वी. नारायणन ने दशकों पुराने भारत को याद किया और कहा कि एक समय वो भी था जब इसरो ने अमेरिका से एक छोटा रॉकेट हासिल किया था. अब भारतीय जमीन से अमेरिकी उपग्रह लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है.

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: Aug 10, 2025, 06:26 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Countdown On...निसार के बाद ISRO स्पेस में भेजेगा US का भारी-भरकम सैटेलाइट, भारत की ताकत से दुनिया भी सन्न

Satellite Launch India: एक वक्त वो भी था जब दुनिया के मुकाबले भारत के पास आधुनिक सैटेलाइट नहीं होती थी. हालांकि तब भी भारत का जज्बा सातवें आसमान पर रहता था. कुछ कर गुजरने की ललक वही रहती थी जो आज है. भारत ने बदलते हुए साल के साथ हर क्षेत्र में खुद को काफी ज्यादा बदला है. इसे याद करते हुए इसरो के अध्यक्ष वी. नारायणन ने कहा कि एक वक्त वो भी था जब भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने 60 साल पहले अमेरिका से एक छोटा रॉकेट हासिल किया था पर अब भारतीय जमीन से अमेरिकी उपग्रह लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है.

इसरो लॉन्च करेगा सैटेलाइट
चेन्नई में आयोजित एक कार्यक्रम में बोलते हुए  इसरो के अध्यक्ष वी. नारायणन ने कहा कि कुछ ही महीनों में इसरो 6,500 किलोग्राम का एक अमेरिकी संचार उपग्रह लॉन्च करेगा. यह मिशन 30 जुलाई को जीएसएलवी-एफ 16 रॉकेट पर नासा-इसरो सिंथेटिक एपर्चर रडार (निसार) मिशन के ऐतिहासिक लॉन्चिंग के बाद होगा.  यह भारत देश की एक महत्वपूर्ण प्रगति है. 

शुरुआती दिनों को किया याद
इसके पहले इसरो की शुरुआत को याद करते हुए उन्होंने कहा कि इसकी स्थापना 1963 में हुई थी. उस दौरान भारत देश उन्नत देशों से छह से सात साल पीछे था. उसी साल संयुक्त राज्य अमेरिका ने भारत को एक छोटा रॉकेट दान किया, जिसने देश के अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत हुई. साथ ही साथ 1975 को याद करते हुए कहा कि इसरो ने अमेरिकी डेटा की मदद से भारतीय राज्यों के 2,400 गांवों में 2,400 टेलीविज़न सेट स्थापित करके जन संचार का प्रदर्शन किया था.

निसार को भी किया याद
आगे बोलते हुए उन्होंने 30 जुलाई को भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम निसार के लिए एक ऐतिहासिक दिन बताया. यह दुनिया का सबसे महंगा उपग्रह है. इसमें अमेरिका से एल बैंड एसएआर पेलोड और इसरो से एस बैंड पेलोड था और हम आज उन्नत देशों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं. 50 साल पहले इसरो के पास सैटेलाइट टेक्नोलॉजी नहीं थी लेकर अब इसरो ने अपने रॉकेटों से 34 देशों के 433 उपग्रह लॉन्च किए हैं. यह भारत और भारत के लिए एक सुखद अनुभूति है. 

F&Q
सवाल- निसार सैटेलाइट की लॉन्चिंग कब हुई थी?
जवाब- निसार सैटेलाइट की लॉन्चिंग 30 जुलाई 2025 को हुई थी. इसे श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया था.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
अभिनव त्रिपाठी

जी न्यूज में न्यूज डेस्क पर बतौर सब एडिटर कार्यरत. देश- विदेश की खबरों को सरल भाषा में लिखते हैं. साहित्य और राजनीति में विशेष दिलचस्पी. यूपी के सुल्तानपुर जिले से ग्रेजुएशन, महात्मा गांधी काशी विद...और पढ़ें

TAGS

ISRO

Trending news

पीएम के कानों में खुसुर-फुसर करते दिखे डिप्टी CM शिवकुमार, कांग्रेस को चुभेगी तस्वीर
Karnataka News
पीएम के कानों में खुसुर-फुसर करते दिखे डिप्टी CM शिवकुमार, कांग्रेस को चुभेगी तस्वीर
आयरलैंड में फिर भारतीय पर हमला: मासूम बच्ची के बाद 52 साल के शख्स को बेरहमी से पीटा
Ireland
आयरलैंड में फिर भारतीय पर हमला: मासूम बच्ची के बाद 52 साल के शख्स को बेरहमी से पीटा
ट्रंप ने बहुत मनमानी कर ली, अब भारत की बारी; टैरिफ के खिलाफ मिलेगा करारा जवाब
Donal trump
ट्रंप ने बहुत मनमानी कर ली, अब भारत की बारी; टैरिफ के खिलाफ मिलेगा करारा जवाब
कराची पोर्ट पर ब्रह्मोस दागने के लिए तैयार थी नौसेना, फिर पीएम ने क्या कहा था?
indian navy news
कराची पोर्ट पर ब्रह्मोस दागने के लिए तैयार थी नौसेना, फिर पीएम ने क्या कहा था?
'अच्छे-अच्छों को झुकाया है, वो क्यों नहीं झुकेंगे..',J&K में कांग्रेस नेता की हुंकार
jammu kashmir news
'अच्छे-अच्छों को झुकाया है, वो क्यों नहीं झुकेंगे..',J&K में कांग्रेस नेता की हुंकार
'सबके बॉस तो हम हैं...', ट्रंप के टैरिफ पर बरसे राजनाथ, बोले- कुछ लोग तो बस जलते हैं
rajnath singh
'सबके बॉस तो हम हैं...', ट्रंप के टैरिफ पर बरसे राजनाथ, बोले- कुछ लोग तो बस जलते हैं
शादी हुए 5 महीने.. दिवाली पर लौटने का वादा अधूरा, कुलगाम में शहीद लुधियाना का वीर
kulgam news
शादी हुए 5 महीने.. दिवाली पर लौटने का वादा अधूरा, कुलगाम में शहीद लुधियाना का वीर
उधर PM मोदी ने दिखाई हरी झंडी.. इधर यात्रियों से बातचीत भी करने लगे फडणवीस-गडकरी
vande bharat
उधर PM मोदी ने दिखाई हरी झंडी.. इधर यात्रियों से बातचीत भी करने लगे फडणवीस-गडकरी
'बिना नोटिस-सुनवाई के नहीं काटे जाएंगे वोटरों के नाम...', ECI का SC को हलफनामा
Election Commission
'बिना नोटिस-सुनवाई के नहीं काटे जाएंगे वोटरों के नाम...', ECI का SC को हलफनामा
3 वंदे भारत को दिखाएंगे हरी झंडी, नई मेट्रो लाइन की सौगात...PM मोदी का बेंगलुरु दौरा
bengaluru metro
3 वंदे भारत को दिखाएंगे हरी झंडी, नई मेट्रो लाइन की सौगात...PM मोदी का बेंगलुरु दौरा
;