'CM बदलने का मुद्दा फालतू बहस...' सिद्धारमैया बोले- कैबिनेट फेरबदल पर आलाकमान करेगी फैसला

CM Siddaramaiah: कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया ने मुख्यमंत्री पद पर बने रहने और कैबिनेट फेरबदल को लेकर उठ रहे सवालों पर बड़ा बयान दिया. जब उनसे पूछा गया कि क्या वह पूरे 5 साल तक मुख्यमंत्री बने रहेंगे तो उन्होंने इसे फालतू बहस करार दिया और कहा कि मुख्यमंत्री बदलने का मुद्दा तब उठा जब ढाई साल के भीतर कैबिनेट में फेरबदल की संभावना जताई गई थी. सिद्धारमैया ने स्पष्ट किया कि पार्टी नेताओं को कैबिनेट फेरबदल के बारे में निर्णय लेने की जरूरत है. उन्होंने कहा कि वर्तमान में कुल 34 मंत्री पद हैं जिनमें से 2 पद खाली हैं और आगामी कैबिनेट फेरबदल के दौरान इन खाली पदों को भरा जाएगा. उन्होंने यह भी कहा कि कैबिनेट में बदलाव केवल प्रशासनिक आवश्यकता और पार्टी की रणनीति के आधार पर होगा. डिप्टी मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के मुख्यमंत्री बनने से जुड़ी अटकलों पर प्रतिक्रिया देते हुए सिद्धारमैया ने कहा कि मैं ऐसे बयान का जवाब नहीं दूंगा. उन्होंने कांग्रेस के 5 साल के शासन और जनादेश पर भरोसा जताया. उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणापत्र में किए गए वादों को ईमानदारी से पूरा करने का प्रयास किया है और पार्टी जनता की इच्छा के अनुसार अपने कार्यकाल को सफल बनाएगी.

कांग्रेस फिर से लोगों की मंशा के अनुसार चुनी जाएगी: सिद्धारमैया

सिद्धारमैया ने मीडिया की तरफ भी इशारा किया और कहा कि कुछ मामलों को नवंबर क्रांति जैसा मुद्दा बना दिया गया. उन्होंने भरोसा जताया कि पांच साल के शासन के बाद कांग्रेस पार्टी फिर से लोगों की मंशा के अनुसार चुनी जाएगी. राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि सिद्धारमैया का यह बयान पार्टी के अंदर बढ़ रहे संभावित बदलावों और मुख्यमंत्री पद को लेकर चर्चाओं को शांत करने की कोशिश है. वहीं, कांग्रेस के भीतर कैबिनेट फेरबदल को लेकर अभी भी अटकलें जारी हैं और आने वाले हफ्तों में इस पर निर्णय लेने की संभावना जताई जा रही है. सिद्धारमैया की टिप्पणियों से यह स्पष्ट हुआ कि मुख्यमंत्री पद पर उनका नियंत्रण मजबूत है और कैबिनेट फेरबदल को लेकर पार्टी के अंदर संतुलन बनाए रखने की कोशिश जारी है.