कश्मीर की समस्या लाल किले पर गूंजी, यहां कुछ भी ठीक नहीं... Delhi Blast पर महबूबा मुफ्ती का विवादित बयान

Mehbooba Mufti: दिल्ली के लाल किले पर हुए धमाके को लेकर महबूबा मुफ्ती ने विवादित बयान देते हुए कहा कि कश्मीर की समस्याएं लाल किले तक पहुंच गई हैं और सरकार सारी दुनिया में कह रही है कि कश्मीर में सबकुछ ठीक है.
Mehbooba Mufti on Red Fort Blast: जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (PDP) की प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने सोमवार को केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाए. उन्होंने कहा कि 10 नवंबर को दिल्ली के लाल किले पर हुआ धमाका देश में बढ़ रही असुरक्षा के साथ-साथ जम्मू-कश्मीर को लेकर केंद्र की नीतियों की नाकामी को जाहिर करता है. उन्होंने कहा कि अब कश्मीर की समस्याएं दिल्ली के लाल किले तक पहुंच गईं हैं.
लाल किले के नजदीक दिल्ली में हुए धमाके में 12 लोगों की जान चली गई है और कई लोग जख्मी भी हुई हैं. इसी को लेकर श्रीनगर में एक मीटिंग के बाद महबूबा मुफ्ती ने कहा,'केंद्र सरकार दुनिया को यह बताती रही कि कश्मीर में सब कुछ ठीक है लेकिन कश्मीर की समस्याएं दिल्ली के लाल किले तक पहुंच गया. ' उन्होंने कहा कि सरकार ने जम्मू-कश्मीर को सुरक्षित बनाने का वादा किया था लेकिन उसकी नीतियों ने दिल्ली की सुरक्षा को भी कमजोर कर दिया है.
#WATCH | Srinagar, J&K | PDP chief Mehbooba Mufti says, "...You told the world that everything is alright in Kashmir, but the troubles of Kashmir echoed right in front of the Red Fort. You promised to make J&K safe, but instead of fulfilling that promise, your policies have made…
— ANI (@ANI) November 17, 2025
मुफ्ती ने यह भी सवाल उठाया कि अगर एक पढ़ा-लिखा युवा, एक डॉक्टर, खुद को और दूसरों को मारने के लिए RDX का इस्तेमाल करता है तो यह देश की सुरक्षा व्यवस्था की कमजोरियों को उजागर करता है. उनके मुताबिक देश में हिंदू-मुस्लिम राजनीति राष्ट्रीय सुरक्षा पर भारी पड़ रही है. महबूबा ने कहा कि ऐसा लगता है कि सत्ता में बैठे लोग यह मान चुके हैं कि जितना ज्यादा लोगों को बांटा जाएगा और ध्रुवीकरण बढ़ेगा, उतना ज्यादा राजनीतिक फायदा मिलेगा. उन्होंने कहा कि देश किसी भी कुर्सी से बड़ा है और यह राजनीति देश को गलत दिशा में ले जा रही है.
इस मौके पर महबूबा मुफ्ती ने कश्मीरी नौजवानों से भी अपील की है कि वे हिंसा और नफरत का रास्ता ना अपनाएं. क्योंकि यह न सिर्फ उनके लिए बल्कि उनके परिवारों, जम्मू-कश्मीर और पूरे देश को नुकसान पहुंचाएगा. महबूबा ने कहा कि हाल ही में घटी घटनाओं से उन्हें गहरी चोट पहुंची है और फिक्र है कि नौजवान नस्ल किस तरफ जा रही है.
याद रहे कि पिछले दिनों दिल्ली के लाल किले के नजदीक एक कार में धमाके में 12 लोगों की मौत हो गई है. इसके अलावा कई अन्य लोग भी जख्मी हैं. घटना को लेकर विदेश राज्य मंत्री किर्ति वर्धन सिंह ने कहा कि मामले में छह लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है और जांच जारी है. उनकी मानें तो सुरक्षा एजेंसियों ने बड़ी मात्रा में संदिग्ध सामग्री बरामद की है और यह उनकी सफलता है कि समय रहते आतंकियों को पकड़ा जा रहा है. उन्होंने यह भी कहा कि RDX देश में कब आया, इसकी जानकारी अभी जांच का हिस्सा है और कई मॉड्यूल लगातार पकड़े जा रहे हैं.
