Advertisement
trendingNow13007184
Hindi Newsदेश

कश्मीर की समस्या लाल किले पर गूंजी, यहां कुछ भी ठीक नहीं... Delhi Blast पर महबूबा मुफ्ती का विवादित बयान

Mehbooba Mufti: दिल्ली के लाल किले पर हुए धमाके को लेकर महबूबा मुफ्ती ने विवादित बयान देते हुए कहा कि कश्मीर की समस्याएं लाल किले तक पहुंच गई हैं और सरकार सारी दुनिया में कह रही है कि कश्मीर में सबकुछ ठीक है.

Written By  Tahir Kamran|Last Updated: Nov 17, 2025, 12:24 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

कश्मीर की समस्या लाल किले पर गूंजी, यहां कुछ भी ठीक नहीं... Delhi Blast पर महबूबा मुफ्ती का विवादित बयान

Mehbooba Mufti on Red Fort Blast: जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (PDP) की प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने सोमवार को केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाए. उन्होंने कहा कि 10 नवंबर को दिल्ली के लाल किले पर हुआ धमाका देश में बढ़ रही असुरक्षा के साथ-साथ जम्मू-कश्मीर को लेकर केंद्र की नीतियों की नाकामी को जाहिर करता है. उन्होंने कहा कि अब कश्मीर की समस्याएं दिल्ली के लाल किले तक पहुंच गईं हैं.

कश्मीर में कुछ भी ठीक नहीं- महबूबा मुफ्ती

लाल किले के नजदीक दिल्ली में हुए धमाके में 12 लोगों की जान चली गई है और कई लोग जख्मी भी हुई हैं. इसी को लेकर श्रीनगर में एक मीटिंग के बाद महबूबा मुफ्ती ने कहा,'केंद्र सरकार दुनिया को यह बताती रही कि कश्मीर में सब कुछ ठीक है लेकिन कश्मीर की समस्याएं दिल्ली के लाल किले तक पहुंच गया. ' उन्होंने कहा कि सरकार ने जम्मू-कश्मीर को सुरक्षित बनाने का वादा किया था लेकिन उसकी नीतियों ने दिल्ली की सुरक्षा को भी कमजोर कर दिया है.

सत्ता में बैठे लोगों पर साधा निशाना

मुफ्ती ने यह भी सवाल उठाया कि अगर एक पढ़ा-लिखा युवा, एक डॉक्टर, खुद को और दूसरों को मारने के लिए RDX का इस्तेमाल करता है तो यह देश की सुरक्षा व्यवस्था की कमजोरियों को उजागर करता है. उनके मुताबिक देश में हिंदू-मुस्लिम राजनीति राष्ट्रीय सुरक्षा पर भारी पड़ रही है. महबूबा ने कहा कि ऐसा लगता है कि सत्ता में बैठे लोग यह मान चुके हैं कि जितना ज्यादा लोगों को बांटा जाएगा और ध्रुवीकरण बढ़ेगा, उतना ज्यादा राजनीतिक फायदा मिलेगा. उन्होंने कहा कि देश किसी भी कुर्सी से बड़ा है और यह राजनीति देश को गलत दिशा में ले जा रही है.

युवाओं को लेकर जताई चिंता

इस मौके पर महबूबा मुफ्ती ने कश्मीरी नौजवानों से भी अपील की है कि वे हिंसा और नफरत का रास्ता ना अपनाएं. क्योंकि यह न सिर्फ उनके लिए बल्कि उनके परिवारों, जम्मू-कश्मीर और पूरे देश को नुकसान पहुंचाएगा. महबूबा ने कहा कि हाल ही में घटी घटनाओं से उन्हें गहरी चोट पहुंची है और फिक्र है कि नौजवान नस्ल किस तरफ जा रही है.

याद रहे कि पिछले दिनों दिल्ली के लाल किले के नजदीक एक कार में धमाके में 12 लोगों की मौत हो गई है. इसके अलावा कई अन्य लोग भी जख्मी हैं. घटना को लेकर विदेश राज्य मंत्री किर्ति वर्धन सिंह ने कहा कि मामले में छह लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है और जांच जारी है. उनकी मानें तो सुरक्षा एजेंसियों ने बड़ी मात्रा में संदिग्ध सामग्री बरामद की है और यह उनकी सफलता है कि समय रहते आतंकियों को पकड़ा जा रहा है. उन्होंने यह भी कहा कि RDX देश में कब आया, इसकी जानकारी अभी जांच का हिस्सा है और कई मॉड्यूल लगातार पकड़े जा रहे हैं.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Tahir Kamran

Zee News में देश-विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. पत्रकारिता की रहगुज़र पर क़दम रखते हुए 2015 में एक उर्दू अख़बार से सफ़र का आग़ाज़ किया. उर्दू में दिलचस्पी और अल्फ़ाज़ क...और पढ़ें

TAGS

Mehbooba Mufti

Trending news

'वुल्फ आवर' में आतंकी करते थे बात, मैडम सर्जन ग्रुप की थी अल्फा; बहुत बड़ा खुलासा
Delhi blast
'वुल्फ आवर' में आतंकी करते थे बात, मैडम सर्जन ग्रुप की थी अल्फा; बहुत बड़ा खुलासा
कश्मीर की समस्या लाल किले पर गूंजी, यहां कुछ भी ठीक नहीं... महबूबा का विवादित बयान
Mehbooba Mufti
कश्मीर की समस्या लाल किले पर गूंजी, यहां कुछ भी ठीक नहीं... महबूबा का विवादित बयान
'ऑपरेशन सिंदूर ट्रेलर था, मौका मिला तो... आर्मी चीफ की पाकिस्तान को सीधी वॉर्निंग
Pakistan
'ऑपरेशन सिंदूर ट्रेलर था, मौका मिला तो... आर्मी चीफ की पाकिस्तान को सीधी वॉर्निंग
तेजस्वी को कौन सी बात खटक रही थी? किसने चप्पल मारा... लालू परिवार के झगड़े की कहानी
Bihar Vidhan Sabha Chunav 2025
तेजस्वी को कौन सी बात खटक रही थी? किसने चप्पल मारा... लालू परिवार के झगड़े की कहानी
हैदराबादी बिरयानी के फैन हुए जापानी राजदूत, कहा- यह तो लत लग जाने वाली चीज है
Biryani
हैदराबादी बिरयानी के फैन हुए जापानी राजदूत, कहा- यह तो लत लग जाने वाली चीज है
नॉर्थ ईस्ट की राजनीति में आएगा ट्विस्ट! शुरू हुआ नया मूवमेंट, IGJF ने भी थामा दामन
One North East movement
नॉर्थ ईस्ट की राजनीति में आएगा ट्विस्ट! शुरू हुआ नया मूवमेंट, IGJF ने भी थामा दामन
Maharashtra: हाई प्रोफाइल लड़कियों को जाल में फंसाकर ठगी करने वाला शातिर गिरफ्तार
Maharashtra
Maharashtra: हाई प्रोफाइल लड़कियों को जाल में फंसाकर ठगी करने वाला शातिर गिरफ्तार
SIR के काम में जुटे BLO ने की आत्महत्या, परिवार बोला- काम का लोड ज्यादा था
Sir
SIR के काम में जुटे BLO ने की आत्महत्या, परिवार बोला- काम का लोड ज्यादा था
ड्रोन आर्मी बन जाएगी मलबा, आर्मी-एयरफोर्स ने कसी कमर, DRDO बना रहा महाविनाशक हथियार
drone army
ड्रोन आर्मी बन जाएगी मलबा, आर्मी-एयरफोर्स ने कसी कमर, DRDO बना रहा महाविनाशक हथियार
दिल्ली से मुंबई तक बम की अफवाहों ने मचाई खलबली, 2 बड़े अलर्ट निकले फर्जी; लोग परेशान
Hoax Call News
दिल्ली से मुंबई तक बम की अफवाहों ने मचाई खलबली, 2 बड़े अलर्ट निकले फर्जी; लोग परेशान