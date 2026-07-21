'मुद्दे का राजनीतिकरण न हो', राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में बयानबाजी पर सुप्रीम कोर्ट ने जताई नाराजगी; दिया नई SIT बनाने का संकेत

Ram Mandir Donation Theft Case Latest Updates: राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर जैसे-जैसे पूछताछ आगे बढ़ रही है, चढ़ावा चोरी से खड़ी की गई संपत्तियों की जानकारियां भी सामने आ रही हैं. टिन्नू यादव ने रामधन को चुराकर न सिर्फ आलीशान घर बनवाया बल्कि आरोप तो ये भी है कि महंगी कार और महंगी बाइक भी खरीदी थी. अब तो चढ़ावा चोरी पर SIT की जांच रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंप दी गई है. हो सकता है कि जांच के लिए नए सिरे से SIT बनाई जाए.
टिन्नू यादव के पास से 14 लाख रुपये की कार और 3 लाख रुपये की मोटरसाइकिल मिली. दोनों की कंडीशन देखकर लग रहा था कि उन्हें हाल-फिलहाल में ही खरीदा गया था. चढ़ावा चोरी के मुख्य आरोपी रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव के घर से छापेमारी के दौरान कार और बुलेट मोटरसाइकिल बरामद हुए हैं.
सवाल है कि क्या टिन्नू यादव ने चढ़ावे की रकम से ही टिन्नू यादव ने ये गाड़ी ये बुलेट खरीदी है? राम मंदिर चढ़ावा चोरी के आरोपियों टिन्नू यादव और उसके भतीजे मनीष यादव से 39 घंटे की पुलिस रिमांड के दौरान जो पूछताछ हुई. पूछताछ के बाद रविवार रात दोनों को वापस जिला जेल में शिफ्ट कर दिया गया.
सूत्रों के मुताबिक जेल में शिफ्ट करने से पहले दोनों आरोपियों को देर रात राम मंदिर भी ले गई थी, जहां पुलिस ने कई दस्तावेज देखे. पूछताछ के दौरान पुलिस को टिन्नू यादव के घर से जमीन से जुड़े दस्तावेज भी मिले हैं.
पुलिस को शक है कि चढ़ावा चोरी की रकम को टिन्नू यादव ने शेयर बाजार में भी इनवेस्ट किया. यहां तक की ब्याज पर पैसे देने का काम भी वो कर रहा था. पुलिस अब जांच करवा रही है कि चंदा चोरी के पैसों का कहां-कहां इनवेस्टमेंट किया गया है क्योंकि अभी तक पुलिस को शक था कि चढ़ावा चोरी के आरोपियों ने चंदे की रकम से आलीशान प्रॉपर्टी ही बनवाई है.
पुलिस को टिन्नू यादव की पत्नी के नाम पर रजिस्टर्ड फर्म में भी चढ़ावा चोरी के पैसों के भेजे जाने का शक है. राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई हुई. SIT ने अपनी जांच रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंप दी है.
सुप्रीम कोर्ट ने एक नई SIT गठित करने का सुझाव दिया है क्योंकि यूपी सरकार ने कोर्ट को बताया है कि जो SIT बनाई गई थी, वो अब जांच नहीं कर रही है. अब यूपी पुलिस जांच कर रही है. सुनवाई के दौरान चढ़ावा चोरी पर सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ी टिप्पणी की है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस मुद्दे का राजनीतिकरण न किया जाए.
राम मंदिर के दानपात्रों में श्रद्धालुओं की ओर से अर्पित की गई धनराशि की गणना श्रीरामजन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने दो शिफ्टों में फिर शुरू करवा दी है. प्रत्येक शिफ्ट में 10 से 12 कर्मियों का समूह काउंटिंग कर रहा है. पहली शिफ्ट सुबह आठ बजे से दो बजे तक है, जबकि चढ़ावे की गिनती करने के लिए दूसरी शिफ्ट की टाइमिंग दोपहर दो बजे से शाम आठ बजे तक है. गणना में लगे SBI कर्मचारियों की निगरानी ट्रस्ट ने एक और पूर्व सैनिक को दी है.
(अयोध्या से प्रवेश पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट)