'मुद्दे का राजनीतिकरण न हो', राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में बयानबाजी पर सुप्रीम कोर्ट ने जताई नाराजगी; दिया नई SIT बनाने का संकेत

राम मंदिर के दानपात्रों में श्रद्धालुओं की ओर से अर्पित की गई धनराशि की गणना श्रीरामजन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने दो शिफ्टों में फिर शुरू करवा दी है. प्रत्येक शिफ्ट में 10 से 12 कर्मियों का समूह काउंटिंग कर रहा है. पहली शिफ्ट सुबह आठ बजे से दो बजे तक है, जबकि चढ़ावे की गिनती करने के लिए दूसरी शिफ्ट की टाइमिंग दोपहर दो बजे से शाम आठ बजे तक है. गणना में लगे SBI कर्मचारियों की निगरानी ट्रस्ट ने एक और पूर्व सैनिक को दी है.