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'मुद्दे का राजनीतिकरण न हो', राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में बयानबाजी पर सुप्रीम कोर्ट ने जताई नाराजगी; दिया नई SIT बनाने का संकेत

Ram Mandir Donation Theft Case News: सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या राम मंदिर के दान चोरी मामले का राजनीतिकरण न करने का निर्देश दिया है. अदालत ने सख्त रुख अपनाते हुए नई SIT बनाने का संकेत दिया है. इस बारे में जल्द ही निर्देश जारी हो सकते हैं.

Edited By:Devinder Kumar
Published: Jul 21, 2026, 01:17 AM IST|Updated: Jul 21, 2026, 01:21 AM IST
'मुद्दे का राजनीतिकरण न हो', राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में बयानबाजी पर सुप्रीम कोर्ट ने जताई नाराजगी; दिया नई SIT बनाने का संकेत

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Devinder Kumar

Devinder Kumar

Zee News में देश-दुनिया और ब्रेकिंग पर नजर रखते हैं. पत्रकारिता में 17 वर्ष का अनुभव है. किसी भी बीट और शिफ्ट में काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं.

 

 

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