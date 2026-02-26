Advertisement
Hindi Newsदेशप्लेटफॉर्म्स सही रेवेन्यू साझा करें नहीं तो लीगल एक्शन को रहें तैयार, DNPA कॉन्क्लेव में बोले अश्विनी वैष्णव

'प्लेटफॉर्म्स सही रेवेन्यू साझा करें नहीं तो लीगल एक्शन को रहें तैयार', DNPA कॉन्क्लेव में बोले अश्विनी वैष्णव

DNPA Conclave 2026: ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के कारोबारी मॉडल पर बात करते हुए केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि कंटेंट क्रिएटर, पारंपरिक मीडिया संस्थान, डिजिटल इन्फ्लुएंसर्स और रिसर्चर्स सभी डिजिटल इकोसिस्टम का अहम हिस्सा हैं. ऐसे में रेवेन्यू का बंटवारा निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से होना चाहिए. 

Written By  Ravindra Singh|Last Updated: Feb 26, 2026, 06:47 PM IST
Ashwini Vaishnaw in DNPA Conclave 2026, Photo X Grab
Ashwini Vaishnaw in DNPA Conclave 2026, Photo X Grab

देश के शीर्ष प्रकाशक समूहों की डिजिटल इकाइयों के संगठन डीएनपीए ने ‘डीएनपीए कॉन्क्लेव 2026’ का आयोजन गुरुवार (26 फरवरी) को किया. इस कॉन्क्लेव में डिजिटल युग में मीडिया की बदलती भूमिका पर गंभीर और व्यापक चर्चा हुई. तेजी से बदलती तकनीक, सोशल मीडिया के प्रभाव और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बढ़ते दखल के बीच समाचार माध्यमों की जिम्मेदारियां क्या हों, इस पर एक्सपर्ट्स और नीति-निर्माताओं ने अपने विचार साझा किए.

कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह समय पूरी दुनिया के मीडिया जगत के लिए बेहद अहम है. उनके मुताबिक, डिजिटल क्रांति ने जहां सूचनाओं की पहुंच को आसान बनाया है, वहीं कई नई चुनौतियां भी खड़ी की हैं. ऐसे में सही फैसले लेने का यही सही समय है.

 

मीडिया सरकार और संबंधित पक्षों में व्यापक सहमति जरूरी

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मीडिया, सरकार और अन्य संबंधित पक्षों के बीच व्यापक सहमति बनना जरूरी है. अच्छे और व्यावहारिक विकल्प सामने आने चाहिए, साथ ही ठोस सिफारिशें तैयार की जानी चाहिए, ताकि भविष्य की नीतियों को एक मजबूत और संतुलित दिशा दी जा सके. उनके मुताबिक, जिम्मेदार और विश्वसनीय डिजिटल मीडिया ही लोकतंत्र को मजबूत आधार दे सकता है. बदलते समय के साथ मीडिया की भूमिका भी लगातार बदल रही है. इसी कड़ी में केंद्रीय मंत्री वैष्णव ने कहा कि मानव समाज की पूरी संरचना भरोसे की नींव पर टिकी हुई है. यह भरोसा सबसे पहले परिवार से शुरू होता है और फिर सामाजिक पहचान, न्यायपालिका, मीडिया और विधायिका जैसी संस्थाओं तक फैलता है. समाज का हर महत्वपूर्ण अंग विश्वास के सिद्धांत पर ही काम करता है.

निष्पक्ष तरीके से साझा हो सही रेवेन्यूः अश्विनी वैष्णव

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि डिजिटल दौर में सिर्फ सरकार ही नहीं, बल्कि संसदीय समितियां और न्यायपालिका भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स से जुड़े खतरों और चुनौतियों को लेकर गंभीर है. उन्होंने सवाल उठाया कि अगर किसी यूजर को कोई शिकायत होती है, तो उसकी सुनवाई का स्पष्ट और प्रभावी तंत्र क्या है? लोगों की सुरक्षा और अधिकारों की रक्षा के लिए मजबूत व्यवस्था होनी जरूरी है. ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के कारोबारी मॉडल पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि कंटेंट क्रिएटर, पारंपरिक मीडिया संस्थान, डिजिटल इन्फ्लुएंसर्स और रिसर्चर्स सभी डिजिटल इकोसिस्टम का अहम हिस्सा हैं. ऐसे में रेवेन्यू का बंटवारा निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से होना चाहिए. उन्होंने जोर देकर कहा कि मौलिक कंटेंट तैयार करने वालों को उनका उचित हिस्सा मिलना ही चाहिए.

'सभी प्लेटफॉर्म्स सही रेवेन्यू शेयरिंग नीतियों पर सोचें'

नीतिगत ढांचे की जरूरत पर उन्होंने टेक कंपनियों को साफ संदेश दिया. केंद्रीय मंत्री ने कहा, 'मैं सभी प्लेटफॉर्म्स से आग्रह करूंगा कि वे अपनी सही रेवेन्यू-शेयरिंग नीतियों पर फिर से सोचें. यह आज पूरे समाज की एक बड़ी चिंता बन चुकी है. अगर यह स्वेच्छा से नहीं किया गया, तो दुनिया के कई देशों ने इसे कानूनी रूप देने का रास्ता अपनाया है.' उन्होंने यह भी कहा कि जिनके पास कॉपीराइट है और जो मौलिक कंटेंट तैयार करते हैं, उनकी बौद्धिक संपदा का सम्मान होना चाहिए. अगर बौद्धिक संपदा की रक्षा नहीं होगी, तो रचनात्मकता और इनोवेशन प्रभावित होंगे, और आखिर में समाज के समग्र विकास में भी रुकावट आएगी.

डीपफेक और गलत जानकारी को लेकर वैष्णव ने दी नसीहत 

केंद्रीय मंत्री ने आगे कहा, 'वह समय अब जा चुका है, जब कोई भी प्लेटफॉर्म ये कह सकता था कि वे देश के लिए जिम्मेदार नहीं हैं. अब ये प्लेटफॉर्म खुद प्योर प्लेटफॉर्म से बदलकर दुनिया के होस्ट बन गए हैं.' केंद्रीय मंत्री ने डीपफेक और ऑर्गनाइज्ड डिसइन्फॉर्मेशन कैंपेन के बढ़ते खतरे पर भी चिंता जताई. उन्होंने आगे बताया, 'आज दुनिया जिस तरह से उभर रही है, उसमें भरोसे का मुख्य सिद्धांत खतरे में है. यह खतरा कई अलग-अलग एंगल से आ रहा है. डीपफेक- जो आपको ऐसी चीजों पर यकीन दिला सकते हैं जो वैसे भी कभी हुई ही नहीं हैं.'

'डिजिटल स्पेस में स्टेबिलिटी बनाए रखना जरूरी'

केंद्रीय मंत्री के अनुसार, 'मैनिपुलेटेड कंटेंट का असर सिर्फ लोगों को नुकसान पहुंचाने से कहीं ज्यादा है.  उन्होंने कहा कि डीपफेक और ऑर्गनाइज्ड मिस इन्फॉर्मेशन से निपटना अब लोगों का भरोसा बचाने और डिजिटल स्पेस में स्टेबिलिटी बनाए रखने के लिए जरूरी है. केंद्रीय मंत्री ने चेतावनी देते हुए कहा कि न्यूज पब्लिशर्स कंटेंट क्रिएटर्स के साथ सही रेवेन्यू साझा करें नहीं तो कानूनी प्रक्रिया का सामना करने की तैयारी करें.'

क्या है DNPA ?

डिजिटल न्यूज पब्लिशर्स एसोसिएशन (DNPA) देश के तेजी से बदलते माहौल में डिजिटल न्यूज पब्लिशर्स की ग्रोथ को बढ़ावा देने, सपोर्ट करने और बचाने के लिए प्रतिबद्ध है. इसके अलावा, यह ऑर्गनाइजेशन सरकार, रेगुलेटरी अथॉरिटीज, इंडस्ट्री बॉडीज और दूसरे ऑर्गनाइजेशन्स के सामने अपने मेंबर्स के हितों को रखता है, जिनकी पॉलिसीज और एक्शन डिजिटल न्यूज इंडस्ट्री पर असर डालते हैं. एडवोकेसी मामलों के अलावा, DNPA न्यूज और कंटेंट से जुड़े डिजिटल इंडस्ट्री में लेटेस्ट डेवलपमेंट्स के बारे में अवेयरनेस बढ़ाने और अपने मेंबर्स और आम जनता के बीच जानकारी फैलाने की भी कोशिश करता है. 

एक ऑर्गनाइजेशन के तौर पर DNPA के अंडर डिजिटल मीडिया पब्लिशर्स की कलेक्टिव ताकत सभी मेंबर्स को गलत और अनैतिक प्रैक्टिस से बचाती है जो डिजिटल न्यूज इंडस्ट्री को बदनाम कर सकती हैं.

