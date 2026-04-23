'दिल्ली हिलाने की बात थी, जंतर-मंतर मार्च पर आकर खत्म हो गई', सज्जाद लोन ने सीएम उमर अब्दुल्ला पर कसा तंज

Jammu Kashmir Political News: सज्जाद लोन ने जम्मू कश्मीर के पूर्ण राज्य के दर्जे के लिए सीएम उमर अब्दुल्ला के विरोध मार्च निकालने के एलान पर तंज कसा है. उन्होंने कहा, 'दिल्ली हिलाने की बात थी, लेकिन सारी बात जंतर-मंतर मार्च पर आकर खत्म हो गई.'
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Sajjad Gani Lone on Omar Abdullah: जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष और हंदवाड़ा के विधायक सज्जाद गनी लोन ने बुधवार को नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार पर तीखा हमला बोला. उन्होंने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की बहुत ज़्यादा प्रचारित 'बम-जैसा' एलान वाली घोषणा को उम्मीद के बिल्कुल उलट नतीजा बताया. जिसने जम्मू-कश्मीर के लोगों को बुरी तरह निराश कर दिया है.
लोन ने कहा, 'लगभग 48 विधायक और पार्टी के वरिष्ठ नेता एक वन्यजीव क्षेत्र में इकट्ठा हुए थे. इस जमावड़े ने शायद वहां के मूल निवासियों को डरा दिया होगा. लेकिन, वहां से जो नतीजा निकला, वह अब तक का सबसे बेजान राजनीतिक नतीजा था. यह बिल्कुल नई दिल्ली के जंतर-मंतर पर विरोध प्रदर्शन के लिए धरना देने जैसा था.'
लोन ने आगे कहा, 'मैं विरोध प्रदर्शन समझ सकता हूं. लेकिन वह 'बम-जैसा' एलान कहां है?' उन्होंने तीखे अंदाज़ में पूछा, 'मुझे लगा था कि CM साहब कुछ नया करेंगे. कुछ ऐसा जो दिल्ली में सत्ता के गलियारों को हिला दे. असल में, उसे ही 'बम-जैसा' ऐलान कहा जा सकता था. इसके बजाय सत्ताधारी पार्टी ने जो किया, वह बच्चों जैसी ज़िद करने का एक 'चॉकलेट वाला तरीका था.'
उमर के एलान की खिल्ली उड़ाते हुए लोन ने कहा, 'इसमें नेता बहुत ही सलीके से जंतर-मंतर की ओर मार्च करेंगे. उनके साथ उनकी निजी सुरक्षा टीम होगी, मीडिया की पूरी कवरेज होगी और देश के जाने-माने नेताओं के आने की भी पूरी उम्मीद है. सीएम उमर अब्दुल्ला पर निशाना साधते हुए लोन ने कहा, CM साहब जितने कम-रचनात्मक इंसान से मैं अब तक नहीं मिला हूं. इतनी खोखली धमकी का नतीजा कितना निराशाजनक निकलेगा, यह सबको पहले से पता है.'
PC अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस इस घटना का इस्तेमाल एक और 'ध्यान भटकाने वाली चाल' के तौर पर कर रही है. इसका मकसद लोगों का ध्यान अपनी सरकार की नाकामियों और चुनाव में किए गए अधूरे वादों से हटाना है. उन्होंने कहा कि किसी न किसी को तो बड़ा होना ही पड़ेगा और बच्चों जैसा बर्ताव करना बंद करना होगा. लोन ने कहा कि ऐसी घोषणा से एक बार फिर मजाक उसी कश्मीरी का बन रहा है, जिसने उन्हें वोट दिया था.
लोन ने कहा कि उमर अब्दुल्ला को तुरंत विधानसभा सत्र बुलाना चाहिए. इस सत्र में जम्मू-कश्मीर के लिए राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग करते हुए एक औपचारिक प्रस्ताव पारित करना चाहिए. इसके बाद उस प्रस्ताव को संसद और देश के सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को भेजें. जिससे प्रदेश के लोगों की इच्छाएं पूरी हो सकें.
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