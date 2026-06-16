ITBP Everest Mission: जो कोई भी माउंट एवरेस्ट फतह करने का ख्वाब देखता है, उसका सामना 'डेथ जोन' (Death Zone) की एक बेहद खौफनाक और जमा देने वाली हकीकत से जरूर होता है. 8000 मीटर से ज्यादा की उस ऊंचाई पर, जहां ऑक्सीजन खत्म हो जाती है और हड्डियां तक जमा देने वाली बर्फीली हवाएं चलती हैं, वहां पिछले 30 सालों से एक शव एक चूना पत्थर की गुफा के पास करवट लिए सोया हुआ है. बर्फ की सफेद चादर के बीच इस शव के पैरों में सजे चमकीले हरे रंग के जूते दूर से ही चमकते हैं.
इसी वजह से दुनिया भर के पर्वतारोही इसे 'ग्रीन बूट्स' (Green Boots) के नाम से पुकारते हैं और इसे चोटी पर पहुंचने का एक लैंडमार्क मानते हैं. लेकिन अब, भारत अपनी इस जांबाज संतान को उस सूने और ठंडे पहाड़ पर अकेला नहीं छोड़ेगा. इंडो-तिब्बत बॉर्डर पुलिस (ITBP) ने इस वीर के पार्थिव शरीर को पूरे सम्मान के साथ वापस वतन लाने के लिए एवरेस्ट के इतिहास का सबसे बड़ा और खतरनाक रिकवरी मिशन शुरू कर दिया है.
एक चौंकाने वाली रिपोर्ट के मुताबिक, ITBP ने इस बेहद जटिल ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए एक स्पेशलिस्ट हाई-एल्टीट्यूड रिकवरी एजेंसी को काम पर रखने के लिए बकायदा ग्लोबल टेंडर जारी किया है. इस मिशन के लिए कम से कम 6 ऐसे बेहद अनुभवी शेरपाओं को तैनात किया जाएगा, जिन्हें 8000 मीटर से अधिक की जानलेवा ऊंचाई पर शवों को रिकवर करने की टेक्निकल महारत हासिल है. इस मुश्किल काम को इसी साल जून और सितंबर के बीच पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है. चूंकि यह शव नॉर्थ रिज रूट पर है, इसलिए टेंडर पाने वाली एजेंसी को तिब्बत में चीनी अधिकारियों से विशेष कानूनी और डिप्लोमैटिक मंजूरी लेनी होगी. इसके बाद तिब्बत-नेपाल सीमा के रास्ते शव को सुरक्षित भारत लाया जाएगा. टेंडर की शर्तों में साफ लिखा है कि दशकों से जीरो से भी कम तापमान में पत्थर बन चुके इस शव को बेहद संवेदनशील और वैज्ञानिक तरीकों से संभाला जाए, ताकि देश के इस वीर को एक गरिमापूर्ण और सम्मानजनक अंतिम विदाई दी जा सके.
दुनिया के लिए जो सिर्फ 'ग्रीन बूट्स' है, वो असल में भारत मां का एक वीर सिपाही था. साल 1996 में ITBP के 6 भारतीय पर्वतारोहियों की एक जांबाज टीम नॉर्थ रिज रूट से एवरेस्ट फतह करने निकली थी, लेकिन अचानक आए एक भयानक बर्फीले तूफान ने इस मिशन को एक बड़ी त्रासदी में बदल दिया था. दशकों से जमे इस शव की पहचान को लेकर आज भी दो नाम सामने आते हैं.
1. लांस नायक दोरजे मोरूप
2. हेड कॉन्स्टेबल त्सेवांग पालजोर
हेड कॉन्स्टेबल त्सेवांग पालजोर और सूबेदार त्सेवांग समनला ने उस दिन चोटी के बेहद करीब पहुंचने की कोशिश की थी. लेकिन कुदरत के क्रूर मिजाज के आगे उन्हें पीछे हटना पड़ा और वे 'डेथ जोन' के चक्रव्यूह में फंस गए. नीचे बेस कैंप और टीम के बाकी तीन सदस्यों ने रात के सन्नाटे में 8570 मीटर की ऊंचाई पर 'सेकंड स्टेप' के पास एक हेड-लैंप की रोशनी को हिलते हुए देखा था. वो रोशनी शायद मदद की एक आखिरी पुकार थी, जो कुछ देर टिमटिमाई और फिर हमेशा के लिए बुझ गई.
वैज्ञानिकों और पर्वतारोहियों का मानना है कि माउंट एवरेस्ट पर इस समय करीब 200 से ज्यादा पर्वतारोहियों के शव जमे हुए हैं, जिनमें से ज्यादातर इसी 'डेथ जोन' में हैं. लेकिन अब जलवायु परिवर्तन (Global Warming) के कारण एवरेस्ट की सदियों पुरानी बर्फ की परतें तेजी से पतली हो रही हैं, जिससे सालों से दफन शव और उनके राज अब एक-एक कर दुनिया के सामने आ रहे हैं. ITBP का यह कदम सिर्फ एक रिकवरी मिशन नहीं है, बल्कि यह दुनिया को भारत का एक कड़ा संदेश भी है कि हम अपने वीरों को कभी नहीं भूलते, चाहे वो समंदर की गहराई में हों या दुनिया की सबसे ऊंची बर्फीली चोटी पर.