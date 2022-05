Gyanvapi survey: ज्ञानवापी में शिवलिंग मिलने के दावे पर सवाल, ओवैसी बोले- वो तो मस्जिद का फव्वारा

Gyanvapi Mosque Case: वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद में शिवलिंग मिलने के दावे के बाद यह विवाद गहराता जा रहा है. कोर्ट ने वजू के उस हिस्से को सील करने का आदेश दिया है, जहां शिवलिंग होने का दावा किया जा रहा है. अब मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में इस मसले पर सुनवाई होनी है. लेकिन इस बीच AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी हिन्दू पक्ष के दावे पर सवाल उठाए हैं.

उन्होंने कहा कि दावा शिवलिंग मिलने का किया जा रहा है लेकिन मस्जिद की कमेटी ने साफ कहा कि यह तो मस्जिद का फव्वारा है जैसा कि हर मस्जिद में होता है. ओवैसी ने कहा कि अगर शिवलिंग था तो कोर्ट के कमिश्नर को जाकर यह बात बतानी चाहिए थी. लेकिन वह तो नहीं गए बल्कि याचिकाकर्ता के वकील दौड़कर उस हिस्से को सील करने के ऑर्डर कोर्ट से ले आए.

#WATCH | It's a fountain, not 'Shivling'. Every masjid has this fountain. Why the claim was not raised by commissioner of the Court? The order of sealing the spot is a violation of 1991 Act: AIMIM chief A Owaisi on a petitioner's claim that 'Shivling' found in Gyanvapi masjid pic.twitter.com/eb1bDDxqnV

