Jammu Kashmir: सरकार ने छीनी जमात-ए-इस्लामी के स्कूलों की बागडोर, इन 215 स्कूल का मैनेजमेंट अपने हाथों में लिया

जम्मू और कश्मीर सरकार ने आज से प्रतिबंधित जमात-ए-इस्लामी (JeI) और इसके शैक्षिक विंग फलाह-ए-आम ट्रस्ट (FAT) से जुड़े 215 स्कूलों के मैनेजमेंट को अपने नियंत्रण में ले लिया है. यह निर्णय खुफिया एजेंसियों की प्रतिकूल रिपोर्टों के बाद लिया गया है, जिसमें इन स्कूलों और प्रतिबंधित संगठन के बीच प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष संबंधों का उल्लेख है. फलाह-ए-आम जिसका मतलब है ‘सबकी भलाई‘. इन स्कूलों के प्रिंसिपल्स को पहले ही सरकार के लिए जाने वाले इस फैसले की जानकारी दे दी गई थी.

दरअसल, 1972 से पहले जमात-ए-इस्लामी खुद ही स्कूल चलाता था, लेकिन बाद में उसने फलाह-ए-आम नाम का ट्रस्ट बनाया और ये सभी स्कूल इस ट्रस्ट को सौंप दिए. सरकार के जारी किए गए आदेश में कहा गया है, 'खुफिया एजेंसियों ने कई स्कूलों की पहचान की है जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रतिबंधित संगठन जमात-ए-इस्लामी (JeI) और फलाह-ए-आम ट्रस्ट (FAT) से संबद्ध पाए गए हैं और ऐसे 215 स्कूलों की प्रबंधन समिति की वैधता समाप्त हो चुकी है. खुफिया एजेंसियों द्वारा प्रतिकूल रिपोर्ट दी गई है.' जिला मजिस्ट्रेट इन स्कूलों का प्रभार लेंगे, सत्यापन के बाद नई प्रबंधन समितियों का प्रस्ताव करेंगे और छात्रों की निर्बाध शिक्षा सुनिश्चित करेंगे.

सरकार ने अपने हाथों में लिए 215 स्कूलों के मैनेजमेंट

सरकारी आदेश में कहा गया है, 'नोटिस में दी गई अनुबंध 'ए' के अनुसार 215 स्कूलों की प्रबंधन समिति को संबंधित जिला मजिस्ट्रेट द्वारा अपने नियंत्रण में लिया जाएगा, जो इन स्कूलों के लिए उचित सत्यापन के बाद यथासमय नई प्रबंधन समिति का प्रस्ताव करेंगे.' अधिकारियों ने आश्वासन दिया है कि इन संस्थानों में नामांकित छात्रों के शैक्षणिक भविष्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा बनाए रखने के लिए उपाय किए गए हैं.

छात्रों की शिक्षा पर नही पड़ेगा कोई प्रभाव

इसके अलावा जारी किए गए सरकारी नोटिस में कहा गया, 'संबंधित जिला मजिस्ट्रेट, इन स्कूलों का प्रभार लेने पर, स्कूल शिक्षा विभाग के साथ परामर्श और समन्वय में उचित कदम उठाएंगे ताकि इन स्कूलों में नामांकित छात्रों के शैक्षणिक करियर पर किसी भी तरह का प्रभाव न पड़े. वे इन स्कूलों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) के मानदंडों के अनुसार गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक उपाय भी करेंगे.'

