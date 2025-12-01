जादवपुर यूनिवर्सिटी में माओवादी पोस्टर विवाद पर हंगामा, टीएमसी ने की कड़ी निंदा तो कांग्रेस ने कही ये बात

Jadhavpur University Controversy: जादवपुर विश्वविद्यालय में माओवादी नेता माडवी हिडमा सहित कई माओवादी नेताओं के नाम पर कार्यक्रमों के प्रतीकात्मक नामकरण को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है. वामपंथी छात्र संगठन रेवोल्यूशनरी स्टूडेंट्स फ्रंट (RSF) ने अपने राज्य सम्मेलन के दौरान विश्वविद्यालय परिसर और शहर के कुछ हिस्सों को माओवादी नेताओं के नाम से संबोधित किया
Jadhavpur University Poster Controversy: कोलकाता के जादवपुर विश्वविद्यालय में आयोजित अपने राज्य सम्मेलन के दौरान अल्ट्रा-लेफ्ट छात्र संगठन रिवोल्यूशनरी स्टूडेंट्स फ्रंट (RSF) ने विवाद खड़ा कर दिया. संगठन ने सम्मेलन स्थल का नाम सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में मारे गए एक कुख्यात नक्सली कमांडर के नाम पर रख दिया, जिसके बाद कार्यक्रम को लेकर विरोध शुरू हो गया. सम्मेलन की शुरुआत 3 माओवादी सदस्यों के लिए एक मिनट के मौन से की गई, जिन्हें आरएसएफ ने 'शहीद' बताया. कार्यक्रम में इस्तेमाल की गई भाषा और प्रतीकों को लेकर विश्वविद्यालय परिसर तथा राजनीतिक हलकों में तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं. प्रशासन ने मामले पर रिपोर्ट मांगी है और स्थिति पर नजर रखी जा रही है.
इस घटना से विश्वविद्यालय में हंगामा मच गया. मालूम हो कि लेफ्ट संगठनों में यह रिवाज है कि वे अपने कांफ्रेंस या प्रोग्राम की जगहों का नाम मरे हुए लोगों और पुराने नेताओं के नाम पर रखते हैं. इस बारे में वाइस-चांसलर चिरंजीब भट्टाचार्य की प्रतिक्रिया नहीं मिल सकी है. विश्वविद्यालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि संगठन को नियमों के मुताबिक कांफ्रेंस के लिए अनुमति दी गई थी. हमें नहीं पता था कि कांफ्रेंस के दौरान क्या होगा. एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा कि प्रोग्राम के बारे में इनपुट इकट्ठा किए गए हैं.
माओवादी नेता माडव हिडमा के नाम पर कार्यक्रम पर विवाद
जादवपुर विश्वविद्यालय में माओवादी नेता माडवी हिडमा सहित कई माओवादी नेताओं के नाम पर कार्यक्रमों के प्रतीकात्मक नामकरण को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है. वामपंथी छात्र संगठन रेवोल्यूशनरी स्टूडेंट्स फ्रंट (RSF) ने अपने राज्य सम्मेलन के दौरान विश्वविद्यालय परिसर और शहर के कुछ हिस्सों को माओवादी नेताओं के नाम से संबोधित किया, जिसके बाद राजनीतिक हलकों में तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं. RSF का तीनदिवसीय राज्य सम्मेलन 24 नवंबर से विवेकानंद सभाघर में आयोजित हुआ. इस दौरान जादवपुर को 'हिडमा नगर', कोलकाता को 'कोटेश्वर राव नगर' और विवेकानंद सभाघर को 'बसराजू सभाघर' के रूप में प्रतीकात्मक तौर पर पेश किया गया.
जाधवपुर में छात्रों के प्रदर्शन पर क्या बोली कांग्रेस?
माओवादी नेता हिडमा के एनकाउंटर के बाद जाधवपुर यूनिवर्सिटी में छात्रों ने एनकाउंटर में मारे गए माओवादी नेताओं के मारे जाने के बाद उनके नाम पर कार्यक्रमों का आयोजन किया. इसके अलावा दिल्ली में जेएनयू में लेफ्ट विंग के छात्रों ने हिडमा की मौत पर लगातार प्रदर्शन किया. इन बातों को लेकर जब कांग्रेस नेता विवेक तनख्वा से सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा, 'मुझे इन बातों के बारे में व्यक्तिगत जानकारी नहीं है लेकिन मैं इस मुद्दे पर अपना व्यक्तिगत विचार साझा कर सकता हूं. मैंने कभी हिंसा को प्रशंसा नहीं कि क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो समाज को इससे पछतावा होगा इसलिए सज्जन लोगों की प्रशंसा करो गांधीवादियों का प्रशंसा करो हिंसा की नहीं. '
टीएमसी छात्र परिषद ने की कड़ी निंदा
इस घटना की तृणमूल छात्र परिषद (TMCP) ने कड़ी निंदा की है. TMCP का आरोप है कि विश्वविद्यालय प्रशासन की ढिलाई और 'प्रश्रय' के कारण RSF को ऐसे कार्यक्रम आयोजित करने का मौका मिला. TMCP ने RSF पर प्रतिबंध की मांग भी की है. हालांकि, विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से अब तक पुलिस में कोई शिकायत दर्ज नहीं की गई है.वहीं RSF ने साफ किया है कि कार्यक्रम कुलपति की अनुमति से आयोजित हुआ था। उनका कहना है कि वे माओवादियों को 'वास्तविक शहीद' मानते हैं इसलिए उनके नाम से प्रतीकात्मक स्मरण किया गया.
