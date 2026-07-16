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पुरी रथ यात्रा में अफरा-तफरी, दम घुटने से एक श्रद्धालु की मौत; 100 से ज्यादा लोग घायल

ओडिशा के पुरी में गुरुवार (16 जुलाई) को विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ रथ यात्रा के दौरान भगदड़ मच गई, जिसमें कम से कम 100 श्रद्धालु घायल हुए हैं. वहीं, एक श्रद्धालु की हालत नाजुक बताई जा रही है.

Written Byabhinav tripathi
Published: Jul 16, 2026, 06:16 PM IST|Updated: Jul 16, 2026, 07:05 PM IST
पुरी रथ यात्रा में अफरा-तफरी, दम घुटने से एक श्रद्धालु की मौत; 100 से ज्यादा लोग घायल

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abhinav tripathi

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अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजनीति और अंतरराष्ट्रीय खबरों को लिखना पसंद है। वैश्विक घटनाक्रम के किसी भी जटिल मुद्दे को आसान भाषा में समझाना अच्छी तरीके से आता है। इससे पहले जागरण डॉट कॉम के साथ सब एडिटर के तौर पर काम कर चुके हैं।  करियर की शुरुआत एक सैटेलाइट चैनल से की थी। पत्रकारिता की पढ़ाई काशी विद्यापीठ वाराणसी से की है। 

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