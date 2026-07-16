/पुरी रथ यात्रा में अफरा-तफरी, दम घुटने से एक श्रद्धालु की मौत; 100 से ज्यादा लोग घायल

ओडिशा के पुरी में गुरुवार (16 जुलाई) को विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ रथ यात्रा के दौरान भगदड़ जैसे हालात हो गए. भारी भीड़ के कारण मची अफरा-तफरी में कम से कम 100 लोग घायल हुए हैं. इनमें से कई लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है. शुरुआती जानकारी के अनुसार, रथ यात्रा में ज्यादा भीड़ होने के कारण कई श्रद्धालु बेहोश हो गए. हालांकि, इस दौरान प्रशानस मुस्तैद नजर आया है और प्रभावित श्रद्धालुओं को तुरंत ऑक्सीजन सपोर्ट दिया गया.
दरअसल, पुरी की प्रसिद्ध भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा में लाखों की संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए. इसी दौरान एक जगह पर भीड़ का दबाव काफी बढ़ गया. इस कारण अफरा-तफरी का मौहौल बन गया. जिस कारण लोगों को सांस लेने में तकलीफ हुई और बेहोश होकर गिरने लगे. बताया जा रहा है कि दम घुटने से एक श्रद्धालु की मौत भी हुई है.
शुरुआती जानकारी के अनुसार, इस रथ यात्रा में शामिल हुए श्रद्धालु बड़ा डांडा (ग्रैंड रोड) पर भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा के रथों के दर्शन और रथ खींचने का इंतजार कर रहे थे. इसी दौरान भारी भीड़ के कारण दवाब बढ़ा और अचानक धक्का-मुक्की शुरू हो गई. इस कारण भगदड़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई.
The Special Rescue Unit (SRU) of the Odisha Fire & Emergency Services has safely rescued 33 devotees from heavy crowd congestion since this morning.
The rescued devotees were immediately provided with first aid and oxygen support before being shifted to nearby hospitals for… pic.twitter.com/ulSFYKcjl7
— Odisha Police (@odisha_police) July 16, 2026
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ओडिशा पुलिस ने लिखा कि ओडिशा फायर एंड इमरजेंसी सर्विस की स्पेशल रेस्क्यू यूनिट (SRU) ने आज सुबह से भारी भीड़ में फँसे 33 श्रद्धालुओं को सुरक्षित बचाया है. बचाए गए श्रद्धालुओं को तुरंत प्राथमिक उपचार और ऑक्सीजन सपोर्ट दिया गया और फिर आगे के इलाज के लिए पास के अस्पतालों में भेजा गया.
#WATCH | Odisha: Security personnel move injured and unwell devotees away from the crowd for medical attention, amid the Jagannath Rath Yatra in Puri. pic.twitter.com/K7wxoNyHnu
— ANI (@ANI) July 16, 2026
इन वीडियो में देखा जा सकता है कि बढ़ी हुई भीड़ के कारण स्थिति नियंत्रण के बाहर हो गई है और दबाव काफी बढ़ा है. सोशल मीडिया पर सामने आई कुछ तस्वीरों में देखा जा सकता है कुछ जगहों पर चप्पलें आदि बिखरीं नजर आ रही हैं. घटना के तुरंत बाद डिजास्टर रैपिड एक्शन फोर्स और स्वास्थ्य विभाग की टीम मौके पर पहुंची और राहत एवं बचाव कार्य में लग गई.
घटना में घायल लोगों को तुरंत ऑक्सीजन सपोर्ट दिया गया और नजदीकी अस्पताल में पहुंचाया गया. वहीं, प्रशासन ने कहा कि स्थिति पर तुरंत नियंत्रण पा लिया गया और घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है. इस पूरे मामले की जांच की जा रही है.
अधिकारियों ने क्या बताया?
इसके साथ ही फायर और इमरजेंसी सर्विस के IGP डॉ. उमाशंकर डैश ने बताया कि पुरी के हालात और मौसम के पूर्वानुमान को देखते हुए, हम 2 चीजों के लिए तैयार थे. इसमें पहला अगर बादल छाए रहें और उमस हो तो क्या करेंगे और दूसरा अगर बारिश हो तो क्या करेंगे. हम दोनों स्थितियों के लिए तैयार हैं. उमस होने पर भक्तों पर पानी का छिड़काव करना और निचले इलाकों में भरे पानी को निकालना.
#WATCH | Puri, Odisha: IGP of Fire and Emergency Services Dr. Umashankar Dash says, "Keeping in view the condition of Puri and weather forecast, we were prepared for 2 things - 1) what will we be doing if it is cloudy and humid, 2) what will we be doing if it rains. We are… https://t.co/ft9SiH4Mka pic.twitter.com/KaE6MtH7Ir
— ANI (@ANI) July 16, 2026
उन्होंने आगे बताया कि अब हमारा पूरा ध्यान पानी भरे इलाकों से पानी निकालने पर है. पिछले 2 दिनों में हमने लगभग 60 जगहों से 3-4 लाख लीटर से अधिक पानी निकाला है. हमने पहली बार 25 स्पेशल रेस्क्यू यूनिट तैनात की हैं, जिनमें से हर यूनिट में 5 लोग और एडवांस्ड उपकरण हैं. अब तक, हमने लगभग 100 लोगों को बचाया है जो भीड़ में दबकर दम घुटने और बेचैनी महसूस कर रहे थे.