West Bengal Governor Vs Mamata Banerjee: राजनीति अनंत संभावनाओं का खेल है. यहां कुछ भी हो सकता है. दरअसल सियासत में किसी की किसी से स्थायी दोस्ती/दुश्मनी नहीं होती है. पश्चिम बंगाल में भी कुछ ऐसा दिख रहा है. क्योंकि दो साल से राज्यपाल सीवी आनंद बोस और सीएम ममता बनर्जी के बीच तलवारें खिंची हैं और अचानक ममता बनर्जी और राज्यपाल बोस के साथ मुस्कुराते हुए हंसी-मजाक की तस्वीर दिखीं तो लोग हैरान रह गए. कुछ ऐसा ही नजारा जल्द दिख सकता है जिसमें बोस की जगह सीएम ममता बनर्जी के साथ उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ नजर आ सकते हैं.

विशेष सत्र में क्या होगा?

उपराष्ट्रपति धनखड़ पश्चिम बंगाल विधानसभा को संबोधित करना चाहते हैं. इस संदर्भ में पत्र व्यवहार हो चुका है, फैसला विधानसभा स्पीकर बिमान बोस को लेना है. जाहिर है कि इसमें मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का रुख भी ध्यान में रखा जाएगा. बात अगर बन गई तो बोस के पूर्ववर्ती और वर्तमान में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी अच्छे और हंसी खुशी के माहौल के बीच ममता बनर्जी के साथ नजर आ सकते हैं. पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की अगुवाई वाली टीएमसी सरकार विधानसभा का एक विशेष सत्र बुलाने जा रही है, अगर सब कुछ सही रहा तो उस विशेष सत्र को उपराष्ट्रपति धनखड़ संबोधित कर सकते हैं.

क्या है मामला

गौरतलब है जगदीप धनखड़ जब बंगाल के राज्यपाल थे तब भी ममता बनर्जी और उनके बीच 36 का आंकड़ा था. ऐसे में अगर बंगाल सरकार के आयोजन में धनखड़ नजर आएं और ममता बनर्जी प्रोटोकाल के हिसाब से उनका स्वागत करें तो बहुत से लोगों के लिए ये अचंभित करने जैसा ही रहेगा. क्योंकि राज्यसभा के सभापति के रूप में धनखड़ के विपक्ष के साथ तल्ख रिश्ते बने हुए हैं. वहीं पश्चिम बंगाल के लिए यह अप्रत्याशित स्थिति ऐसे समय में आई है जब बीजेपी ने दिल्ली विधानसभा का चुनाव जीता है. इस बीच सूत्रों ने कहा कि धनखड़ कह चुके हैं कि वह अपने संबोधन में टीएमसी सरकार की लाइन के खिलाफ नहीं जाएंगे.

द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक ममता सरकार ने अब तक धनखड़ के अनुरोध पर आधिकारिक तौर पर प्रतिक्रिया नहीं दी है. इस बीच संसदीय कार्य मंत्री शोवनदेव चट्टोपाध्याय ने इस पर टिप्पणी करने से इनकार किया है. टीएमसी नेताओं ने कहा कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इस मामले पर सावधानी से आगे बढ़ेंगी. विधानसभा स्पीकर बिमान बनर्जी ने कहा, 'इससे पहले उपराष्ट्रपति द्वारा विधानसभा को संबोधित करने की ऐसी कोई मिसाल नहीं है. हालांकि, बंगाल विधानसभा के प्लैटिनम जुबली समारोह के दौरान, हमने तत्कालीन लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार को आमंत्रित किया था, और उन्होंने विधानसभा के एक विशेष सत्र को संबोधित किया था. हम ऐसे विकल्प पर विचार कर रहे हैं.'

टीएमसी के एक वरिष्ठ विधायक ने कहा, 'इस मामले पर आखिरी फैसला मुख्यमंत्री लेंगी. उन्होंने सहयोगियों से कहा है कि ये गर्व की बात है कि उपराष्ट्रपति विधानसभा को संबोधित करना चाहते हैं. इसलिए, हम उनसे सकारात्मक प्रतिक्रिया की उम्मीद कर रहे हैं.

क्या बोले बीजेपी के अधिकारी?

टीएमसी नेता कुणाल घोष ने कहा कि धनखड़ के अनुरोध का स्वागत न करने का कोई कारण नहीं है, ऐसा हुआ तो हमारी विधानसभा का गौरव बढ़ेगा. वहीं बीजेपी नेता विपक्ष के नेता सुवेंदु अधिकारी ने कहा, 'मुझे मीडिया से पता चला कि उपराष्ट्रपति हमारी विधानसभा को संबोधित करना चाहते हैं. वह बहुत महत्वपूर्ण व्यक्तित्व हैं. उम्मीद है कि वो अपनी बात रखेंगे और किसी अन्या का लिखा भाषण नहीं देंगे.'

It is an absolute honour to meet the Hon'ble Vice President of India; Shri Jagdeep Dhankhar Ji at his Office in the Parliament Complex in New Delhi.

Hon'ble @VPIndia who is also the Former Governor of West Bengal, remains curious about the ongoing affairs of the State. pic.twitter.com/fecflkdCys

— Suvendu Adhikari (@SuvenduWB) February 13, 2025