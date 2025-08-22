टेबल टेनिस, योग और...इस्तीफे के बाद क्या कर रहे हैं जगदीप धनखड़? ऐसे गुजरता है दिन

EX VC Jagdeep Dhankhar: 21 जुलाई को जगदीप धनखड़ सेहत का हवाला देते हुए उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया था. जैसे ही उन्होंने इस्तीफा दिया लोग आश्चर्यचकित हो गए. हालांकि अब NDA ने महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को उम्मीदवार बनाया है जबकि विपक्षी अलायंस ने पूर्व जस्टिस बी. सुदर्शन रेड्डी पर भरोसा जताया है. जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद से ही विपक्ष लगातार उनपर कटाक्ष कस रहा है लेकिन जगदीप धनखड़ ने अपने दिनचर्या में काफी बदलाव किया है. वो अब टेबल टेनिस खेल रहे हैं और परिवार के साथ समय गुजार रहे हैं.

क्या कर रहे हैं धनखड़

उन्हें लेकर एक व्यक्ति ने को बताया कि वो नियमित रूप से योग करते हैं और अपने शुभचिंतकों के साथ टेबल टेनिस खेलते हैं. इसके अलावा उसने कहा कि वह किसी भी दौरे से लौटने के बाद अपने कर्मचारियों के साथ टेबल टेनिस खेलते थे. धनखड़ ने टेबल टेनिस को शौक के रूप में तब अपनाया था, जब वह पश्चिम बंगाल के राज्यपाल थे. उसने ये जानकारी ऐसे समय पर दी है जब विपक्ष ये कह रहा है कि इस्तीफा देने के बाद से धनखड़ के बारे में कोई खबर नहीं है.

सिब्बल ने साधा था निशाना

कपिल सिब्बल ने टिप्पणी करते हुए कहा था कि 22 जुलाई को हमारे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इस्तीफ़ा दे दिया था और आज 9 अगस्त है, और उस दिन से हमें नहीं पता कि वह कहां हैं. साथ ही साथ कहा था कि वह अपने आधिकारिक आवास पर नहीं हैं. हमने पहले उनसे संपर्क करने की कोशिश भी तो उनके निजी सचिव ने फोन उठाया और कहा कि वह आराम कर रहे हैं. इसके अलावा कटाक्ष कसते हुए कहा कि मैंने 'लापता लेडीज़' के बारे में सुना है, लेकिन मैंने कभी 'लापता वाइस प्रेसिडेंट' के बारे में नहीं सुना.

कब होगा उपराष्ट्रपति के लिए मतदान

धनखड़ के इस्तीफे के बाद से ही उपराष्ट्रपति के चुनाव को लेकर चर्चा हो रही थी पक्ष और विपक्ष दोनों ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है. आगामी 9 सितंबर को उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान किया जाएगा और उसी दिन मतगणना भी होगी.