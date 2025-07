यह संविधान का अपमान..., जगदीप धनखड़ को नहीं दिया गया फेयरवेल! कांग्रेस-TMC ने उठाए सवाल

संसद का मानसून सत्र जारी है और ऐसे में विपक्षी दल जगदीप धनखड़ के इस्तीफे को लेकर सरकार पर हमलावर रुख अपनाए हुए हैं. इस बीच, कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने धनखड़ को फेयरवेल नहीं दिए जाने को लेकर सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि उन्हें विदाई भाषण भी नहीं दिया गया. यह किसानों और भारत के संविधान का अपमान है.

जगदीप धनखड़ के उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफे पर कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा, "भारत के उपराष्ट्रपति के पद से उनका (जगदीप धनखड़) त्यागपत्र स्वेच्छा से नहीं हुआ है.

#WATCH | Delhi | On resignation by Jagdeep Dhankhar from post of Vice President, Congress MP Pramod Tiwari says,"...It appears he was asked to resign. Vice President post was insulted...There wasn't even a farewell speech. This is an insult to farmers and the Constitution of… pic.twitter.com/zqNLhFIVYe

