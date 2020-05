पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ने ममता बनर्जी पर साधा निशाना, ट्वीट कर लगाया गंभीर आरोप

नई दिल्ली: पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ (Jagdeep Dhankhar) ने एक बार फिर ममता बनर्जी सरकार की कार्यशैली पर सवाल खड़े किये हैं. धनखड़ ने सीएम ममता बनर्जी से चक्रवात प्रभावित क्षेत्रों में जल्द से जल्द हालात सामान्य और जमीनी स्तर पर राहत पहुंचाने की अपील की है.

जगदीप धनखड़ ने एक ट्वीट में लिखा- 'बिजली, पानी और अन्य जरूरी सेवाएं तत्काल सामान्य किया जाना चाहिए. ममता बनर्जी यह मीडिया में दावों का समय नहीं है. अब जमीनी स्तर पर राहत पहुंचाने की जरूरत है.'

Greetings to Senior Cabinet Minister Shri @nitin_gadkari Ji on his birthday.

His vision and performance for futuristic infrastructure is acclaimed all around.

MSMEs are hugely benefiting from his inspirational and motivational approach.

Praying for his long and healthy life.

— Governor West Bengal Jagdeep Dhankhar (@jdhankhar1) May 27, 2020