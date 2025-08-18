जगदीप धनखड़ की जगह सीपी राधाकृष्णन, भाजपा ने कौन सा गैप भरने की कोशिश की है?

NDA Vice President Candidate: यह तस्वीर पुरानी है लेकिन समय की अहमियत बताती है. कुछ महीने पहले जब यह तस्वीर क्लिक की गई थी तो जगदीप धनखड़ देश के उपराष्ट्रपति थे और सीपी राधाकृष्णन गवर्नर. अब धनखड़ स्टेज से पीछे हट गए हैं और कृष्ण जन्माष्टमी के ठीक बाद राधाकृष्णन उपराष्ट्रपति बनने की रेस में आ गए हैं. विपक्ष के कुछ नेता सवाल पूछ रहे हैं कि धनखड़ कहां हैं? वह इस्तीफा देने के बाद से कहीं दिखाई नहीं दिए. लोग देख रहे हैं कि जाट नेता धनखड़ से अचानक शिफ्ट होकर भाजपा ने जो उत्तराधिकारी चुना है, वह बिल्कुल अलग हैं. जब धनखड़ को उपराष्ट्रपति के लिए चुना गया था तो वह बंगाल के गवर्नर थे और जाट प्रोटेस्ट के बीच 2022 में इसे बड़ा दांव माना गया था. इस बार भाजपा ने कौन सा GAP भरने की कोशिश की है?

पहले बात धनखड़ साहब की

राज्यसभा में वह अक्सर गुस्सा हो जाते थे. खरगे से तो उनका जैसे छत्तीस का आंकड़ा था. विपक्ष उन्हें राज्यसभा के एक ऐसे सभापति के रूप में देखता था जिसने पद की निष्पक्षता समाप्त कर दी. ऐसे आरोप लगते रहते थे. दो साल से थोड़ा ज्यादा समय बीत चुका था. फिर एक दिन उनका इस्तीफा हुआ और वह तब से सामने नहीं आए.

राधाकृष्णन क्यों?

जाट नेता की जगह अब भाजपा ने सीपी राधाकृष्णन को चुना तो इसे पुरानी ओबीसी सोशल इंजीनियरिंग के साथ-साथ दक्षिण में भाजपा के विस्तार से जोड़कर देखा जा रहा है. हां, साउथ में भाजपा कर्नाटक को छोड़कर बाकी राज्यों में पैर जमाने में फेल रही है. वैसे, राधाकृष्णन भी सीधा बोलते हैं लेकिन धनखड़ की तरह मुखर नहीं हैं. धनखड़ अपने हस्तक्षेप से अक्सर विवादों में घिर जाते थे. वह एक आक्रामक वकील और मुखर राजनेता के तौर पर अपनी तीखी और टकराव वाली शैली के लिए पहचाने गए. जबकि राधाकृष्णन का तरीका बिल्कुल अलग है, उन्होंने उदयनिधि स्टालिन की सनातन धर्म वाली टिप्पणी के खिलाफ आवाज उठाई लेकिन शांति से.

बंगाल में गवर्नर रहते धनखड़ का ममता से विवाद खूब चला था. बाद में जब राज्यसभा पहुंचे तो उन्हें विपक्ष ने पक्षपाती शख्स के रूप में प्रचारित किया. इस बार राधाकृष्णन ऐसे हैं जिनका स्वभाव संवैधानिक भूमिका के लिए बेहतर अनुकूल माना जा रहा है. उन्हें चुनने के पीछे भाजपा की मंशा शायद यही थी कि राज्यसभा को आक्रामकता की नहीं, बल्कि संतुलन की जरूरत है.

भाजपा की कोशिश

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से धनखड़ का भी जुड़ाव था लेकिन राधाकृष्णन का वैचारिक जुड़ाव ज्यादा और लंबा है. धनखड़ कानूनी और राजनीतिक पृष्ठभूमि से आए थे और उनका RSS से लंबा जुड़ाव नहीं था. उन्हें एक वैचारिक शख्स की तुलना में व्यावहारिक राजनीतिक विकल्प के रूप में ज्यादा देखा गया था. हालांकि राधाकृष्णन का 17 साल की उम्र से ही RSS और जनसंघ से जुड़ाव रहा है.

राज्यसभा के सभापति के रूप में धनखड़ तीखे हस्तक्षेप, तर्क और टकरावपूर्ण रुख अपनाते थे. ऐसे में आम सहमति बनाना मुश्किल लगने लगता था जबकि संसद का ठीक तरह से संचालन एक ऐसे व्यक्ति पर निर्भर करता है जो विवादों को शांत कर सामंजस्य बनाए. भाजपा और पूरे एनडीए को राधाकृष्णन में वह प्रतिभा दिखाई देती है.

राजनीतिक हलको में धनखड़ अगर जाति और क्षेत्र के हिसाब से देखे जाते तो राधाकृष्णन में राष्ट्रीय समावेशिता का पुट छिपा है. साफ है कि भाजपा ने एक बड़ा गैप भरने की कोशिश की है.