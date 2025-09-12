उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन के शपथ ग्रहण में मुस्कुराते दिखे जगदीप धनखड़, कांग्रेस ने ले ली चुटकी
उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन के शपथ ग्रहण में मुस्कुराते दिखे जगदीप धनखड़, कांग्रेस ने ले ली चुटकी

कई दिनों से देश के लोगों में यह सवाल था कि जगदीप धनखड़ की तबीयत कैसी है. आज जब वह नए उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन के शपथ ग्रहण में मुस्कुराते और बात करते दिखे तो लोगों को अच्छा लगा. कांग्रेस ने इस पर चुटकी ले ली. कांग्रेस ने पूछा कि धनखड़ साहब को बाहर निकलने दिया गया, अब बोलने कब दिया जाएगा?

Written By  Anurag Mishra|Last Updated: Sep 12, 2025, 12:46 PM IST
उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन के शपथ ग्रहण में मुस्कुराते दिखे जगदीप धनखड़, कांग्रेस ने ले ली चुटकी

Jagdeep Dhankhar First Picture After Resignation: सीपी राधाकृष्णन देश के नए उपराष्ट्रपति बन गए हैं. आज एक समारोह में प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई. हल्की सफेद दाढ़ी, माथे पर तिलक लगाए राधाकृष्णन लाल कुर्ता पहने हुए थे. पीएम नरेंद्र मोदी के आधिकारिक यूट्यूब अकाउंट पर कार्यक्रम की लाइव स्ट्रीमिंग शुरू हुई तो सामने कुर्सी पर शपथ लेने के लिए बैठे राधाकृष्णन दिखाई दिए. जैसे ही अगला सीन आया तो पहली पंक्ति में पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और उनसे पहले उपराष्ट्रपति रहे वेंकैया नायडू आपस में गुफ्तगू कर रहे थे. धनखड़ के चेहरे पर मुस्कुराहट थी. करीब एक मिनट के भीतर दूसरी बार कैमरे ने उन पर फोकस किया तो वह नायडू को बहुत ध्यान से सुनते दिखाई दिए. कांग्रेस ने इस्तीफे के बाद पहली बार इस तरह सार्वजनिक रूप से धनखड़ के दिखने पर चुटकी ली है. 

दरअसल, उपराष्ट्रपति के शपथ ग्रहण कार्यक्रम में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी नहीं दिखे. इस बाबत जब सवाल किया गया तो कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि मसला यह नहीं है कि मिस्टर गांधी वहां थे या नहीं. मसला यह है कि मिस्टर धनखड़ (पूर्व उपराष्ट्रपति) वहां थे. आखिरकार, उन्हें अपने घर से बाहर निकलने दिया गया. अब हमारा सवाल यह है कि उन्हें बोलने कब दिया जाएगा?

कार्यक्रम औपचारिक तौर पर शुरू हुआ, महामहिम राष्ट्रपति का आगमन हुआ तो सभी खड़े हो गए. राष्ट्रगान हो रहा था तो पूर्व उपराष्ट्रपति धनखड़ दोहरा रहे थे. इसके बाद धनखड़ समेत सभी नेताओं और अतिथियों ने राष्ट्रपति को हाथ जोड़कर प्रणाम किया. पूरा वीडियो देखिए.

बहुत दिनों के बाद जगदीप धनखड़ को देख सोशल मीडिया पर भी चर्चा शुरू हो गई. दरअसल, धनखड़ ने 21 जुलाई की रात को अचानक इस्तीफा दे दिया था जबकि दिन में वह राज्यसभा का संचालन कर रहे थे. कहा गया कि उन्होंने स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दिया लेकिन विपक्ष कई सवाल खड़े करता रहा. सरकार से मनमुटाव, नाराजगी की खबरें आईं. 

अब मुस्कुराते हुए धनखड़ दिखे तो कांग्रेस को बोलने का मौका मिल गया. 

पढ़ें: कितने पढ़े-लिखे हैं सीपी राधाकृष्णन?

पढ़ें: सीपी राधाकृष्णन ने 15वें उपराष्ट्रपति पद की ली शपथ

