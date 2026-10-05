/जग्गू भगवानपुरिया और भूप्पी राणा बरी: अवैध हथियार मामले पुलिस ने गैंगस्टरों को केस में जोड़ा, कोर्ट में लिंक नहीं जोड़ पाई

पंजाब की मोहाली कोर्ट ने नाजायज हथियार बरामदगी से जुड़े तीन साल पुराने मामले में गैंगस्टर जगदीप सिंह उर्फ जग्गू भगवानपुरिया और भूपिंदर सिंह उर्फ भूप्पी राणा को शनिवार को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया है. इस मामले में एक अन्य आरोपी रंजीत सिंह (उर्फ काका) की कोर्ट की कार्यवाही के दौरान मौत हो गई थी. कोर्ट ने फैसला पढ़ते हुए कहा कि अभियोजन पक्ष इन आरोपों को सबूतों के साथ साबित करने में नाकाम रहा, इसलिए इन्हें बरी किया जाते है. जबकि इसी मामले के तीन अन्य आरोपियों को तीन साल की जेल सुनाई जाती है. बलौंगी थाना पुलिस द्वारा अक्टूबर 2023 में दर्ज किए गए अवैध हथियार और गोला-बारूद सप्लाई मामले में कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है.
एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज नवदीप कौर की अदालत ने सौरव कुमार (उर्फ अजय), कुशर आशीष और शिवराज सोनी को आर्म्स एक्ट के तहत दोषी ठहराया गया था. इसके बाद दोषियों को तीन साल की कैद और 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया था. कोर्ट ने कहा कि जुर्माना न भरने पर सभी को दो महीने की अतिरिक्त जेल काटनी होगी. हालांकि, अदालत ने इन तीनों को धारा 406, 420 और 120-B के तहत धोखाधड़ी के आरोपों से बरी कर दिया. कोर्ट ने कहा कि अभियोजन पक्ष इन आरोपों को सबूतों के साथ साबित करने में नाकाम रहा. यानी अदालत में इस मामले में दोनों गैंगस्टरों से सीधा लिंक साबित नहीं हो सका. जिसका फायदा इन अपराधियों को मिला.
पुलिस ने अदालत में बताया था कि कुशर से पूछताछ में अमेरिका और कनाडा में रहने वाले लोगों के साथ की जाने वाली धोखाधड़ी के बारे में जानकारी मिली थी. उसी दौरान ये दावा भी किया गया था कि कुशक के फ्लैट से एक लैपटॉप बरामद हुआ था. पुलिस की जांच में कुशर पर निजी लोन दिलाने के नाम पर लोगों से धोखाधड़ी करने के आरोप भी सामने आए थे. आगे शिवराज के खुलासों के आधार पर पुलिस ने बाद में चार्जशीट में जग्गू भगवानपुरिया और उसके बाद भूप्पी राणा का नाम भी शामिल किया था. कोर्ट में अभियोजन पक्ष भगवानपुरिया और भूप्पी के खिलाफ आरोप साबित नहीं कर पाया, जिसके बाद कोर्ट ने ये फैसला सुना दिया.
गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरिया का असली नाम जगदीप सिंह है. जग्गू भगवानपुरिया कभी लॉरेंस बिश्नोई गैंग का करीबी सहयोगी और मेंटर माना जाता था. जग्गू के ऊपर किडनैपिंग, वसूली, रॉबरी और मर्डर के दर्जनों मुकदमें दर्ज है. जरायम की दुनिया में इसकी अलग पहचान है. 2012 में अपराध की दुनिया में कदम रखा और देखते ही देखते कुख्यात गैंगस्टर बन गया. इसे 'वसूली किंग' के नाम से भी जाना जाता था. क्योंकि इसका वसूली नेटवर्क दूर-दूर तक फैला है. उसने लोगों को बता दिया था कि पंजाब में अगर धंधा करना है तो वसूली देनी ही पड़ेगी. इसके गैंग का नेटवर्क पाकिस्तान और कनाडा तक फैला है.
वहीं भूपिंदर सिंह उर्फ भूप्पी राणा पंजाब और हरियाणा के इलाकों में सक्रिय एक और खतरनाक गैंगस्टर है, जो मुख्य रूप से दविंदर बंबीहा गैंग का सिंडिकेट चलाता है.