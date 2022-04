Jahangirpuri News: हिंसा में था PFI का हाथ? जानिए ज्वाइंट CP ने क्या दिया जवाब

Jahangirpuri Violence Latest Update: दिल्ली (Delhi) के जहांगीरपुरी में हनुमान जन्मोत्सव (Hanuman Janmotsav) के मौके पर निकाली गई शोभायात्रा के बाद हुई हिंसा के मामले में पुलिस (Police) ने अब तक 24 लोगों को गिरफ्तार किया है. जहांगीरपुरी हिंसा के अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है. इस बीच दिल्ली के ज्वाइंट सीपी दीपेंद्र पाठक (Dependra Pathak) ने हिंसा में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI) का हाथ होने पर जवाब दिया है.

दिल्ली के ज्वाइंट सीपी दीपेंद्र पाठक ने कहा कि हालात शांतिपूर्ण हैं. अमन कमेटी से बातचीत की है. निष्पक्ष तरीके से जांच की जा रही है. जहांगीरपुरी हिंसा के पीछे पीएफआई का हाथ होने के सवाल पर उन्होंने कहा कि मैं जांच के मामले का खुलासा नहीं कर सकता हूं. जांच अपने शुरुआती चरण में है.

The situation is peaceful. Talks were held with Aman Committee. The investigation is taking place in a fair manner. Can't reveal the matter of investigation (on PFI involvement). The investigation is in its initial phase: Dependra Pathak, Joint CP, Law & Order, Delhi Police pic.twitter.com/b847SoWq8O

