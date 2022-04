Jahangirpuri Case: मुख्य आरोपियों की पुलिस रिमांड बढ़ी, 2 दिन और रहेंगे कस्टडी में

Jahangirpuri Violence Latest Update: दिल्ली के जहांगीरपुरी में हनुमान जन्मोत्सव के दौरान हुई हिंसा के मामले में कोर्ट ने दोनों मुख्य आरोपियों की पुलिस रिमांड बढ़ा दी है. रोहिणी कोर्ट ने मुख्य आरोपी अंसार और असलम को दो और दिन के लिए पुलिस रिमांड में भेज दिया है. मामले में पुलिस आरोपियों से हर एंगल को लेकर पूछताछ कर रही है.

जहांगीरपुरी हिंसा मामले में पुलिस अब तक 21 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है. कल रविवार को पुलिस ने सभी आरोपियों को रोहिणी कोर्ट में पेश किया था. रोहिणी कोर्ट ने दो मुख्य आरोपियों अंसार और असलम को एक दिन के लिए सोमवार तक पुलिस रिमांड में भेज दिया था. वहीं, अन्य आरोपियों को कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा है.

#UPDATE | Jahangirpuri Violence Case: Accused Aslam & Ansar sent to police custody for 2 more days.

मामले में अधिवक्ता विकास वर्मा ने बताया कि अंसार और असलम की रिमांड खत्म होने पर दिल्ली पुलिस ने दोनों आरोपियों को आज सोमवार को फिर कोर्ट में पेश किया. पुलिस की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने दोनों ही आरोपियों की रिमांड दो दिन के लिए बढ़ा दी है. यानी, अंसार और असलम अब बुधवार तक पुलिस कस्टडी में रहेंगे.

The 4 more accused produced today in Rohini court have been sent to judicial custody for 14 days, in connection with the Jahangirpuri violence case.

