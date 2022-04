Delhi Violence: आरोपी अंसार ने दिखाई अकड़, पुष्पा स्टाइल में कहा 'मैं झुकेगा नहीं'

Ansar Was Seen Doing Mai Jhukega Nahi: दिल्ली (Delhi) के जहांगीरपुरी (Jahangirpuri) में हुई हिंसा का मुख्य आरोपी अंसार (Ansar) रविवार को गिरफ्तार होने के बाद पेशी के लिए कोर्ट ले जाते वक्त फिल्म पुष्पा (Pushpa) में लीड रोल करने वाले एक्टर अल्लू अर्जुन (Allu Arjun) की तरह 'मैं झुकेगा नहीं' कहता दिखाई दिया. ऐसा करके उसने अपनी अकड़ दिखाने की कोशिश की कि वो झुकने वाला नहीं है. आरोप है कि अंसार ने जहांगीरपुरी हिंसा की साजिश रची थी. कोर्ट में आज (सोमवार को) दोबारा अंसार की पेशी होगी.

जहांगीरपुरी हिंसा का साजिशकर्ता है अंसार

आरोप है कि अंसार ने शनिवार को हनुमान जन्मोत्सव (Hanuman Janmotsav) के मौके पर निकाले जा रहे जुलूस में शामिल लोगों से बहस की थी, जिसके बाद हिंसा की शुरुआत हुई थी. अंसार पर ये भी आरोप है कि वो 2020 में हुए दिल्ली दंगों में भी शामिल था.

VIDEO

अब तक 21 आरोपियों की हो चुकी है गिरफ्तारी

बता दें कि जहांगीरपुरी हिंसा के मामले में दिल्ली पुलिस अब तक 21 लोगों को अरेस्ट कर चुकी है. इसमें से 14 लोगों को रविवार को पुलिस ने दिल्ली के रोहिणी कोर्ट में पेश किया. फिर कोर्ट ने आरोपी अंसार और असलम को एक दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा, जबकि 12 लोगों को ज्यूडिश्यल कस्टडी में भेज दिया.

ये भी पढ़ें- Vadodara Clash: बाइक टकराने पर 2 गुटों में बड़ा बवाल, जमकर हुई तोड़फोड़ और पत्थरबाजी

आज कोर्ट में होगी अंसार की पेशी

बचे हुए 6 लोग, असलम और अंसार को आज (सोमवार को) कोर्ट में पुलिस पेश करेगी. पुलिस ने कोर्ट को बताया कि अंसार और असलम को 15 अप्रैल को ही पता था कि 16 अप्रैल को शोभायात्रा निकलेगी. इन दोनों ने हिंसा की साजिश की थी. अभी हमें बहुत सारे सीसीटीवी की जांच करनी है.

दिल्ली पुलिस ने खुलासा किया है कि जहांगीरपुरी में हिंसा के लिए कुछ लोग बाहर से भी पहुंचे थे. पुलिस लोकल इनपुट के आधार पर लोगों की पहचान कर रही है, लेकिन हिंसा के वीडियो में दिख रहे कुछ लोग पहचान में नहीं आ रहे हैं. इन लोगों की पहचान करने की कोशिश की जा रही है.