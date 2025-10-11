Advertisement
देश

डॉक्टर मूर्ख हैं, एक दो आदमी मर गए तो क्या हुआ... कबूतरों के बचाव में जैन संतों का विवादित बयान

Mumbai Kabutar Khana: मुंबई में कबूतरखाने को लेकर विवादत गहराता जा रहा है. जैन धर्म के संतों ने शनिवार को एक सभा आयोजित की और बड़े प्रदर्शन की धमकी दी. साथ ही कुछ विवादित बोल भी बोल गए.

Written By  Tahir Kamran|Last Updated: Oct 11, 2025, 02:24 PM IST
Mumbai Kabutar Khana: महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में पिछले कई दिनों से दादर कबूतरखाना विवाद तूल पकड़ता जा रहा है. बताया जा रहा है कि इस दौरान कुछ कबूतरों की मौत हो गई है. मरने वाले कबूतरों की शांति को लेकर 11 अक्टूबर को जैन समाज की तरफ से मुंबई में एक धर्मसभा आयोजित की गई. इस दौरान जैन धर्म गुरु कैवल्य रत्न महाराज ने विवादित बयान दे दिया है.

सभा में कैवल्य रत्न महाराज ने कहा,'कबूतर शांति का प्रतीक है. हमारा धर्म सिखाता है कि दूसरों के लिए मरना भी स्वीकार है. जैसे जटायू ने रावण के सामने श्रीराम के लिए बलिदान दिया था. पक्षी हमेशा से पूजनीय रहे हैं लेकिन आज राम की धरती पर उनके साथ ऐसा व्यवहार हो रहा है, ये गलत है. कैवल्य रत्न यहीं नहीं रुके उन्होंने आगे कहा,'मैं डॉक्टरों को भी मूर्ख मानता हूं, एक-दो लोग मर गए तो क्या फर्क पड़ता है? रोज आम आदमी मरता है उसकी किसी को चिंता नहीं होती.' उन्होंने कहा कि मंत्री मंगलप्रभात लोढा धर्मसभा में नहीं आए, यह सरकार की मिलीभगत दिखाता है.

यह भी पढ़ें:
MNS दफ्तर में माफी मांगने गई महिला को पीटा, ट्रेन में हुई धक्का-मुक्की के बाद मचा बवाल

'हथियार उठाने पड़े तो उठाएंगे'

सभा को संबोधित करते हुए स्वरूपानंदजी महाराज ने कहा,'अगर हमारे धर्म के प्रतीक प्राणियों पर हमला होता है तो हम उसका जवाब देंगे, चाहे इसके लिए हथियार ही क्यों न उठाने पड़ें. जो लोग सत्ता में हैं, उन्हें साधु-संतों ने ही वहां तक पहुंचाया है. अगर जरूरत पड़ी तो हम साधु-संत सड़कों पर उतरेंगे.'

'चुनावों में सजा भुगतेगी सरकार'

जैन समाज का कहना है,'कबूतरों से बीमारी फैलती है, ऐसा कोई ठोस सबूत अब तक नहीं मिला. नगर निगम कबूतरों और उन्हें खिलाने वालों के साथ अन्याय कर रही है. इतने सालों से कबूतरखाना था, अब अचानक इसे हटाने की बात क्यों हो रही है? क्या यहां कोई डेवलपमेंट या एसआरए प्रोजेक्ट बनने वाला है? अगर ऐसा है तो इसकी सजा सरकार को आने वाले चुनावों में भुगतनी पड़ेगी'

