फायर अलार्म नहीं और स्टाफ भी भाग गया...राजस्थान के सबसे बड़े अस्पताल में आग का तांडव, ICU में भर्ती 8 मरीजों की मौत

Jaipur SMS Hospital Fire: राजस्थान की राजधानी जयपुर के सवाई मान सिंह (एसएमएस) अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में शनिवार रात एक भीषण आग लग गई. इसमें ICU में भर्ती 8 मरीजों की दर्दनाक मौत हो गई. यह घटना रात करीब 11:20 बजे हुई, जब अस्पताल के ICU में अचानक शॉर्ट सर्किट से आग लग गई. उस समय ICU में 11 मरीज भर्ती थे.

परिजनों का आरोप है कि अस्पताल प्रशासन की लापरवाही और संसाधनों की भारी कमी के कारण हादसा और भी बड़ा हो गया. कई लोगों ने दावा किया कि जब आग लगी, तब अस्पताल में आग बुझाने के उपकरण तक उपलब्ध नहीं थे, और स्टाफ बिना मरीजों को बचाए ही भाग गया. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने रात में ही अस्पताल पहुंचकर हालात का जायजा लिया. पीड़ित परिवारों को मुआवजा देने की घोषणा जल्द होने की उम्मीद है.

डिनर कर रहा था, मां की मौत हो गई

नरेंद्र सिंह की मां ICU में भर्ती थीं. जब यह हादसा हुआ, वो अस्पताल में ही नीचे डिनर कर रहे थे. उन्हें तब तक आग की जानकारी नहीं मिली, जब तक उनकी मां की मौत नहीं हो चुकी थी. मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा, "ICU में आग लग गई, और मुझे पता भी नहीं चला. कोई सुविधा नहीं थी आग बुझाने की. स्टाफ भाग गया. मेरी मां को कोई नहीं बचा सका." एक अन्य पीड़ित परिजन पूरन सिंह ने बताया कि ICU में जहां सिलेंडर रखा था, वहीं से चिंगारी उठी. उसके बाद धुआं पूरे ICU में फैल गया. कुछ लोग अपने मरीजों को निकाल ले गए, लेकिन मेरा मरीज अकेला रह गया. जैसे ही गैस फैली, गेट बंद कर दिए गए.

डॉक्टरों को चेताया था, फिर भी नहीं मानी बात

ओम प्रकाश ने बताया कि उनके मामा का बेटा ICU में भर्ती था, जो जल्द ही डिस्चार्ज होने वाला था. उन्होंने बताया कि जब धुआं फैलना शुरू हुआ, तो उन्होंने डॉक्टरों को कई बार आगाह किया. स्टाफ ने बात को हल्के में लिया. कुछ ही देर में धुआं बढ़ गया और डॉक्टर व कंपाउंडर सब भाग गए. मेरे भाई की जान नहीं बच सकी. वहीं, जोगेन्द्र सिंह जिनकी मां की इस हादसे में जान गई, ने बताया कि उन्होंने 4-5 बार डॉक्टरों को आगाह किया, लेकिन उन्होंने इसे गंभीरता से नहीं लिया. धुआं फैलते ही स्टाफ बाहर भाग गया. पुलिस ने बताया कि सबको निकाल लिया गया है, लेकिन मेरी मां और भाई अंदर ही फंसे थे. भाई को तो मैंने बचा लिया, लेकिन मां की जान नहीं बची.

प्रशासन की सफाई

SMS ट्रॉमा सेंटर के प्रभारी अनुराग ढाकड़ ने NDTV से बातचीत में कहा कि धुआं और जहरीली गैस तेजी से फैली, जिससे बचाव कार्य में दिक्कत हुई. हमने फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल किया और तुरंत फायर ब्रिगेड को बुलाया. स्टाफ ने पूरा प्रयास किया, लेकिन छह मरीजों की मौत जलने और दम घुटने से हुई.