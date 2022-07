Tricolour Adoption: PM मोदी ने तिरंगे को लेकर किया ट्वीट, कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा- 'पाखंड जिंदाबाद'

Jairam Ramesh Criticizes PM Modi: राज्यसभा सांसद और कांग्रेस (Congress) नेता जयराम रमेश (Jairam Ramesh) ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) के ट्वीट का जवाब देते हुए उनपर तंज कसा है. जयराम रमेश ने लिखा कि पाखंड जिंदाबाद! बता दें कि आज 22 जुलाई के ही दिन 1947 में भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा (Tricolour) अंगीकार किया गया था. इसी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) ने ट्वीट किया था. जयराम रमेश ने इस दौरान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) की भूमिका पर भी सवाल उठाए. उन्होंने सवाल पूछा कि संघ को नागपुर में राष्ट्रीय ध्वज फहराने में 52 साल क्यों लग गए?

जयराम रमेश का ट्वीट

कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने ट्वीट किया, 'हिपोक्रेसी जिंदाबाद! ये खादी से राष्ट्रीय ध्वज बनाने वालों की आजीविका को नष्ट कर रहे हैं, जिसे नेहरू ने भारत की आजादी का पोशाक बताया था. ये उस संगठन के प्रचारक रहे हैं जिसे नागपुर में राष्ट्रीय ध्वज फहराने में 52 साल लगे.'

22 जुलाई का हमारे इतिहास में विशेष महत्व

पीएम मोदी ने ट्वीट किया था कि आज, 22 जुलाई का हमारे इतिहास में विशेष महत्व है. 1947 में आज ही के दिन हमारे राष्ट्रीय ध्वज को अंगीकार किया गया था. हमारे तिरंगे से जुड़ी कमेटी और पहली बार पंडित नेहरू के द्वारा फहराए जाने के बारे में इतिहास की कुछ दिलचस्प बातें शेयर कर रहा हूं.

स्वतंत्र भारत के लिए एक ध्वज का सपना

एक अन्य ट्वीट में पीएम मोदी ने लिखा कि आज, हम उन सभी लोगों के महान साहस और प्रयासों को याद करते हैं, जिन्होंने स्वतंत्र भारत के लिए एक ध्वज का सपना देखा था, जब हम औपनिवेशिक शासन से लड़ रहे थे. हम उनके विजन को पूरा करने और उनके सपनों के भारत के निर्माण के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराते हैं.

