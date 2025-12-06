दौलत, दोस्ती और धोखा... US ने अब क्या कर दिया कि भड़क गई कांग्रेस, मोदी-ट्रंप के रिश्तों पर उठाए सवाल

Modi Trump Relations: कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने अमेरिका की नई 2025 नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी (NSS) का हवाला देते हुए भारत-अमेरिका संबंध और पीएम मोदी-डोनाल्ड ट्रंप की मित्रता पर तंज कसा है. उन्होंने कहा है कि नई अमेरिकी रणनीति में पाकिस्तान पर पहले की तरह कड़ी आलोचना नहीं की गई है. इसके साथ ही कई अहम हिस्सों को नजरअंदाज भी किया गया है. वहीं ट्रंप के भारत-पाक विवाद में मध्यस्थता के दावे पर भी सवाल उठाए.

नई नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी के मुताबिक ट्रंप ने दावा किया है कि उन्होंने मई में बढ़े भारत-पाकिस्तान तनाव को शांत कराया और दोनों देशों के बीच मध्यस्थता की. यह तनाव ऑपरेशन सिंदूर के बाद बढ़ा था, जिसमें भारत ने 22 अप्रैल को पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में पाकिस्तान और PoJK में 9 आतंकी कैंपों पर सटीक हमले किए थे. जयराम रमेश ने कहा कि यह दावा डॉक्यूमेंट के इंट्रोडक्शन और पेज 8 दोनों जगह दोहराया गया है.

पाकिस्तान को लेकर US का रुख क्यों बदला?

कांग्रेस नेता का बड़ा आरोप यह है कि 2025 की स्ट्रैटेजी में पाकिस्तान पर पहले जैसी कड़ी बातें नहीं कही गई हैं. उन्होंने आगे कहा कि 2017 की ट्रंप-युग की NSS में पाकिस्तान को आतंकियों को समर्थन देने पर खुलकर घेरा गया था. साथ ही सख्त काउंटर-टेरर एक्शन की मांग की गई थी. US ने इस्लामाबाद से न्यूक्लियर हथियारों के सुरक्षित मैनेजमेंट का दबाव भी बनाया था लेकिन 2025 की रणनीति में इन सबका कोई जिक्र नहीं नजर आया है. जयराम रमेश ने इसे भारत-US रिश्तों की दिशा पर नकारात्मक संकेत बताया है.

हालांकि दस्तावेज में भारत को एक बेहद महत्वपूर्ण रणनीतिक पार्टनर कहा गया है. US ने कहा है कि वह भारत के साथ आर्थिक साझेदारी, तकनीकी सहयोग और रक्षा संबंध को और मजबूत बनाना चाहता है. इसके अलावा भारत को क्वाड देश (अमेरिका-जापान-ऑस्ट्रेलिया-भारत) में सहयोग बढ़ाकर इंडो-पैसिफिक सुरक्षा में प्रमुख भूमिका निभाने के लिए बढ़ावा दिया गया है.

अंत में अपनी पोस्ट के में रमेश ने मोदी-ट्रंप संबंधों पर चुटकी लेते हुए लिखा कि ‘क्या से क्या हो गया बेवफा तेरी दोस्ती में…’ उनका इशारा था कि जिस घनिष्ठ रिश्ते की बात अक्सर मोदी और ट्रंप के बीच कही जाती थी, उसका असर अब अमेरिका की नीतियों में दिखाई नहीं दे रहा.

