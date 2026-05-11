ऑपरेशन सिंदूर का खौफ, जैश ने खुद कबूला तबाही का दर्द; बोला- 'आसमान से बरस रही थी आग'

पाकिस्तान आधारित आतंकी संगठन Jaish-e-Mohammed ने एक बार फिर ऑनलाइन प्रोपेगेंडा पोस्ट के जरिए 'ऑपरेशन सिंदूर' के असर को लेकर बड़ा दावा किया है. आतंकी संगठन ने अपनी पोस्ट में माना कि इस ऑपरेशन के दौरान भारी तबाही हुई और उसके कई बड़े ठिकाने पूरी तरह बर्बाद हो गए. जैश की ओर से जारी एक पोस्ट में ऑपरेशन वाली रात को 'अजीब और डरावनी' बताया गया. पोस्ट में दावा किया गया कि उस रात 'आसमान से आग बरस रही थी' और चारों तरफ जोरदार धमाकों की आवाजें गूंज रही थीं. आतंकी संगठन ने यह भी लिखा कि धमाकों के बीच 'अल्लाहु अकबर' के नारे सुनाई दे रहे थे और हालात धार्मिक किताबों में वर्णित दृश्यों जैसे लग रहे थे.

संगठन ने ऑपरेशन में मारे गए आतंकियों को 'शहीद' बताते हुए भारी नुकसान स्वीकार किया है. इससे साफ संकेत मिलते हैं कि ऑपरेशन के दौरान आतंकी ढांचे को गंभीर क्षति पहुंची थी.

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एक अन्य पोस्ट, जिसे संगठन की महिला विंग 'अल-मोमिनात' से जोड़ा जा रहा है, उसमें दावा किया गया कि पिछले तीन दिनों में 2200 से ज्यादा महिलाओं ने संगठन जॉइन किया है. पोस्ट में कहा गया कि हजारों महिलाओं तक संगठन का संदेश पहुंचाया गया और इसे संगठन के लिए 'खास रहमत' बताया गया. प्रोपेगेंडा पोस्ट में बहावलपुर में हुए नुकसान का भी जिक्र किया गया है, जिसे जैश-ए-मोहम्मद का बड़ा गढ़ माना जाता है. संगठन ने स्वीकार किया कि ऑपरेशन के दौरान उसके तीन बड़े केंद्र, जिनमें मुख्यालय 'मस्जिद सुभान अल्लाह' भी शामिल है, पूरी तरह तबाह हो गए.

हालांकि, आतंकी संगठन ने यह दावा भी किया कि इन ठिकानों के पुनर्निर्माण का काम शुरू कर दिया गया है. आतंकी संगठनों द्वारा सोशल मीडिया और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के जरिए दोबारा सक्रिय होने की कोशिशों के बीच सुरक्षा एजेंसियां सीमा पार मौजूद आतंकी ढांचे और उससे जुड़े ऑनलाइन नेटवर्क पर लगातार नजर बनाए हुए हैं.