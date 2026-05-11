Advertisement
trendingNow13212809
Hindi Newsदेशऑपरेशन सिंदूर का खौफ, जैश ने खुद कबूला तबाही का दर्द; बोला- आसमान से बरस रही थी आग

ऑपरेशन सिंदूर का खौफ, जैश ने खुद कबूला तबाही का दर्द; बोला- 'आसमान से बरस रही थी आग'

Operation Sindoor: जैश की ओर से जारी एक पोस्ट में ऑपरेशन वाली रात को 'अजीब और डरावनी' बताया गया. पोस्ट में दावा किया गया कि उस रात 'आसमान से आग बरस रही थी' और चारों तरफ जोरदार धमाकों की आवाजें गूंज रही थीं. 

Written By  Rajat Vohra|Last Updated: May 11, 2026, 01:40 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

AI Image
AI Image

पाकिस्तान आधारित आतंकी संगठन Jaish-e-Mohammed ने एक बार फिर ऑनलाइन प्रोपेगेंडा पोस्ट के जरिए 'ऑपरेशन सिंदूर' के असर को लेकर बड़ा दावा किया है. आतंकी संगठन ने अपनी पोस्ट में माना कि इस ऑपरेशन के दौरान भारी तबाही हुई और उसके कई बड़े ठिकाने पूरी तरह बर्बाद हो गए. जैश की ओर से जारी एक पोस्ट में ऑपरेशन वाली रात को 'अजीब और डरावनी' बताया गया. पोस्ट में दावा किया गया कि उस रात 'आसमान से आग बरस रही थी' और चारों तरफ जोरदार धमाकों की आवाजें गूंज रही थीं. आतंकी संगठन ने यह भी लिखा कि धमाकों के बीच 'अल्लाहु अकबर' के नारे सुनाई दे रहे थे और हालात धार्मिक किताबों में वर्णित दृश्यों जैसे लग रहे थे.

संगठन ने ऑपरेशन में मारे गए आतंकियों को 'शहीद' बताते हुए भारी नुकसान स्वीकार किया है. इससे साफ संकेत मिलते हैं कि ऑपरेशन के दौरान आतंकी ढांचे को गंभीर क्षति पहुंची थी.

BBM, Threema और Dust…कम्‍युनिकेशन के लिए आतंकी कर रहे 'अदृश्‍य शक्ति' का इस्‍तेमाल

Add Zee News as a Preferred Source

 

एक अन्य पोस्ट, जिसे संगठन की महिला विंग 'अल-मोमिनात' से जोड़ा जा रहा है, उसमें दावा किया गया कि पिछले तीन दिनों में 2200 से ज्यादा महिलाओं ने संगठन जॉइन किया है. पोस्ट में कहा गया कि हजारों महिलाओं तक संगठन का संदेश पहुंचाया गया और इसे संगठन के लिए 'खास रहमत' बताया गया. प्रोपेगेंडा पोस्ट में बहावलपुर में हुए नुकसान का भी जिक्र किया गया है, जिसे जैश-ए-मोहम्मद का बड़ा गढ़ माना जाता है. संगठन ने स्वीकार किया कि ऑपरेशन के दौरान उसके तीन बड़े केंद्र, जिनमें मुख्यालय 'मस्जिद सुभान अल्लाह' भी शामिल है, पूरी तरह तबाह हो गए.

हालांकि, आतंकी संगठन ने यह दावा भी किया कि इन ठिकानों के पुनर्निर्माण का काम शुरू कर दिया गया है. आतंकी संगठनों द्वारा सोशल मीडिया और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के जरिए दोबारा सक्रिय होने की कोशिशों के बीच सुरक्षा एजेंसियां सीमा पार मौजूद आतंकी ढांचे और उससे जुड़े ऑनलाइन नेटवर्क पर लगातार नजर बनाए हुए हैं.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Rajat Vohra

रजत वोहरा पिछले 3 सालों से जम्मू ब्यूरो में कार्यरत हैं. वर्ष 2018 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय रहते हुए रजत ने विशेष रूप से डिफेंस और राजनीति से जुड़ी खबरों को कवर किया है, जो न केवल चुनौती...और पढ़ें

TAGS

operation sindoor

Trending news

सुकेश से गिफ्ट लेना पड़ा भारी! जैकलीन की सरकारी गवाह बनने की अर्जी पर ED का विरोध
sukesh chandra
सुकेश से गिफ्ट लेना पड़ा भारी! जैकलीन की सरकारी गवाह बनने की अर्जी पर ED का विरोध
BBM, Threema और Dust…कम्‍युनिकेशन के लिए आतंकी कर रहे 'अदृश्‍य शक्ति' का इस्‍तेमाल
LeT
BBM, Threema और Dust…कम्‍युनिकेशन के लिए आतंकी कर रहे 'अदृश्‍य शक्ति' का इस्‍तेमाल
भारत सिर्फ आजाद नहीं हुआ, अपने गौरव की ओर भी लौटा... सोमनाथ मंदिर में बोले PM Modi
Somnath temple
भारत सिर्फ आजाद नहीं हुआ, अपने गौरव की ओर भी लौटा... सोमनाथ मंदिर में बोले PM Modi
प्रधानमंत्री जब सोमनाथ मंदिर में बैठकर अभिषेक कर रहे थे, ठीक पीछे ये कौन लोग आए?
Narendra Modi news
प्रधानमंत्री जब सोमनाथ मंदिर में बैठकर अभिषेक कर रहे थे, ठीक पीछे ये कौन लोग आए?
दिल्ली को पीछे छोड़ पंजाब बना शिक्षा का सिरमौर, मान बोले- स्कूलों ने बदली तस्वीर
Punjab government
दिल्ली को पीछे छोड़ पंजाब बना शिक्षा का सिरमौर, मान बोले- स्कूलों ने बदली तस्वीर
केरल में कौन बनेगा किंग? मंझधार में फंसे राहुल गांधी
Kerala Assembly Election 2026
केरल में कौन बनेगा किंग? मंझधार में फंसे राहुल गांधी
भूख या कर्ज? आत्महत्या के आंकड़ों में दिहाड़ी मजदूर सबसे आगे; आंकड़ों ने उड़ाई नींद!
NCRB report
भूख या कर्ज? आत्महत्या के आंकड़ों में दिहाड़ी मजदूर सबसे आगे; आंकड़ों ने उड़ाई नींद!
ममता के 'पड़ोसी' बनने जा रहे हैं सुवेंदु, मैप में देखिए कितनी दूर रहेगा दोनों का घर
suvendu adhikari
ममता के 'पड़ोसी' बनने जा रहे हैं सुवेंदु, मैप में देखिए कितनी दूर रहेगा दोनों का घर
75 साल पहले आज ही के दिन सोमनाथ मंदिर के उद्घाटन में क्‍यों नहीं गए थे पंडित नेहरू?
Somnath temple
75 साल पहले आज ही के दिन सोमनाथ मंदिर के उद्घाटन में क्‍यों नहीं गए थे पंडित नेहरू?
Work From Home में कौन देश सबसे आगे, भारत क्यों पीछे? जानिए टॉप 5 देश
wfh
Work From Home में कौन देश सबसे आगे, भारत क्यों पीछे? जानिए टॉप 5 देश