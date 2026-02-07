PoK में आतंकियों की चल रही थी भर्ती, 'कन्वोकेशन' पर जैश के इलियास कश्मीरी ने ऑपरेशन सिंदूर पर खोली मुनीर की कलई

Ilyas Kashmiri Rawalakot video: पाकिस्तान के आतंकवादी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के टॉप आतंकी कमांडर ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बड़ा कबूलनामा किया है. आतंकी इलियास कश्मीरी ने 5 फरवरी को पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर (PoK) के रावलकोट में चल रही आतंकी भर्ती के एक सत्र को संबोधित करते हुए कहा, जब भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर चलाया था उस दौरान PAK आर्मी चीफ मुनीर ने एक मीटिंग में कहा था कि पाकिस्तान का जवाब - 'गजवा ए हिंद' है.

हमारा मकसद जिहाद: इलियास

इलियास जैश का टॉप कमांडर है. छोटे फ्रंट पर लीड नहीं करता. इसलिए जिंदा है. लिहाजा आतंकवादियों की नई पौध को मोटिवेट करता है. अपने इस मिशन में इलियास कश्मीरी ने आतंकवाद फैलाने को जायज बताते हुए क्या कुछ कबूला वो भी जान लीजिए. इलियास कश्मीरी ने कहा, 'हमारा नाम, हमारा काम, हमारी पहचान, हमारा मकसद जिहाद है. ये चीजें तब भी थीं जब पाकिस्तान सरकार साथ थी और तब भी जब हुकूमत खिलाफ दिखी. ये बताता है कि जिहाद हमारा मकसद है. हम जेहाद करेंगे और कश्मीर को उसकी पहचान दिलवाएंगे'.

इलियास ने आगे कहा, 'मुनीर ने कहा जब जंग छिड़ गई, असलहा निकल आया, तैयारियां आपस में टकराईं, टैंक आमने-सामने खड़े हो गए, तभी हमारे सिपहसालार ने ऐलान कर दिया कि यह गजवत-उल-हिंद है, यह बनयान अल मरसूस है.'

Add Zee News as a Preferred Source

आपको बताते चलें कि ऑपरेशन सिंदूर का कथित जवाब देने के लिए पाकिस्तान ने अपने ऑपरेशन का नाम बुनयान अल मरसूस रखा था, जिसका मतलब- मजबूत दीवार होता है जो किसी भी हमले से रक्षा करती है.

ये भी पढ़ें- VIDEO: कौन पाकिस्तान? आतंकी बम ब्लास्ट वाला, जब सब्जी वाले ने कर दी PAK की बेइज्जती

इलियास का वो कबूलनामा

इलियास कश्मीरी वो आतंकी है, जिसने ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय फौज के हमले में जैश प्रमुख मसूद अजहर के परिवार के खात्मे के बारे में सबसे पहले बताया था. भारत की सेना ने सीजफायर को लेकर कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है. जब-जब पाकिस्तान की ओर से कोई हिमाकत होगी, उसे ऑपरेशन सिंदूर जैसा अकल्पनीय मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा. 5 फरवरी को रावतकोट में आतंकी भर्ती के कन्वोकेशन में ऐसी बातें कहकर ये बता दिया है कि अभी भी आतंकवाद, पाकिस्तान सरकार की एक पॉलिसी का हिस्सा है.

ये भी पढ़ें- ‘कुछ बड़ा कराने वाला है आसिम मुनीर'... PAK आर्मी के पूर्व मेजर ने दी थी चेतावनी, फिर इस्लामाबाद में धमाका हो गया

पाकिस्तान एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में था, उसे नया कर्ज भी नहीं मिल रहा था. अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की मेहरबानी से उसे बेलआउट पैकेज मिल गया. वरना 2025 में विदेशी फंड न मिलने से गदर जैसे हालात हो सकते थे. पाकिस्तान के तमाम नेता और फौज के लोग कबूल कर चुके हैं कि आतंकी संगठनों में भर्ती कारिंदे और मदरसों में पढ़ने वाले पाकिस्तान की सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस हैं. पाकिस्तान की हर हरकत पर भारत की नजर है.

जम्मू-कश्मीर में सेना, सुरक्षाबल और जम्मू-कश्मीर पुलिस आतंकवादियों को देखते ही ढेर करके मिट्टी में मिला रही है. शनिवार को किश्तवाड़ में सुरक्षाबलों ने जैश ए मोहम्मद के आतंकवादी सैफुल्लाह को घेर लिया. किश्तवाड़ के 5 इलाकों में इंटरनेट बंद है, वहां पर चार दिन से एनकाउंटर जारी है. सैफुल्लाह के सफाए की खबर कभी भी आ सकती है.