'दुनिया ने भरोसा किया, अब चुका रही कीमत…', जयशंकर का चीन पर सीधा वार, भारत पर कही ये बात

Jaishankar's latest statement on China: कोलकाता में एक कार्यक्रम में बोलते हुए विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने आज वो बातें कहीं, जिसे दुनिया पिछले कई सालों से महसूस तो कर रही है, लेकिन खुलकर बोलने से कतराती रही है. उन्होंने कहा कि वैश्विक उत्पादन का एक-तिहाई हिस्सा आज चीन में केंद्रित है. यह सिर्फ आंकड़ा नहीं बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी रणनीतिक कमजोरी है.

दुनिया को चेताते हुए उन्होंने दो टूक कहा, 'यह स्थिति सप्लाई चेन को कमजोर करती है. संघर्ष हों, महामारी आए या जलवायु संकट, सबसे पहले झटका पूरी दुनिया को लगता है. इसकी वजह सिर्फ एक है. चाहे गोली कहीं भी चले लेकिन फैक्टरियां चीन की रुक जाती हैं. जिससे बाकी दुनिया वहीं ठहर जाती है.'

जयशंकर यहीं नहीं रुके. उन्होंने आगे कहा कि चीन अपने नियम हमेशा खुद बनाता है और अब यह व्यवहार पहले से भी ज्यादा आक्रामक रूप में दिख रहा है. अपने इस संबोधन के जरिए विदेश मंत्री ने चेतावनी दी कि अब दुनिया चीन के भरोसे नहीं चल सकती.

'विश्व व्यवस्था बदल रही, भारत अब दर्शक नहीं रहेगा'

उन्होंने कहा कि दुनिया आज अस्थिर है और शक्ति संतुलन अब बदल रहा है. इस उथल-पुथल भरे दौर में भारत को सिर्फ मौके नहीं बल्कि नेतृत्व देखना होगा. जयशंकर ने कहा, 'देश के हितों को सुरक्षित रखना हमारी प्राथमिकता है. इसका मतलब साफ है कि हमें अपने स्रोत बढ़ाने होंगे और दूसरों पर अपनी निर्भरता खत्म करनी होगी. इसके लिए अपनी सप्लाई चेन को सुरक्षित बनाना होगा.'

जयशंकर ने स्पष्ट किया कि भारत अब बाहरी सप्लाई लाइनों पर आंख बंद करके विश्वास नहीं करेगा. हमारा लक्ष्य है कि भारत अब महज खरीदार नहीं बल्कि प्रमुख उत्पादक शक्ति भी बने.

मेक इन इंडिया सिर्फ नारा नहीं- जयशंकर

जयशंकर ने कहा कि 2014 से पहले भारत में औद्योगिक विस्तार का दृष्टिकोण कमजोर था.लेकिन आज की तस्वीर अलग है. मेक इन इंडिया केवल एक स्लोगन नहीं बल्कि आगे बढ़ने की सोच है. हमें बनाना है, डिजाइन करना है, इनोवेट करना है और दुनिया को सप्लाई करना है.

उन्होंने उद्योग जगत को भी सलाह दी कि उन्हें छोटे मुनाफे में नहीं बल्कि लंबी दौड़ में हिस्सा लेना चाहिए. भारत अगर वैश्विक अर्थव्यवस्था की अगली पंक्ति में खड़ा होना चाहता है, तो घरेलू उद्योग को रीढ़ बनना ही होगा.

अमेरिका-चीन प्रतिस्पर्धा पर भी कड़ा बयान देते हुए उन्होंने कहा कि दुनिया उलझी हुई है, लेकिन भारत को रास्ता खुद बनाना होगा. जयशंकर ने कहा कि अमेरिका आज अपनी शर्तों पर दुनिया से कारोबार करता है. जबकि चीन अपने नियम बनाकर दुनिया से खेल रहा है. इन दो महाशक्तियों की खींचतान में कई देश दुविधा में हैं. वे न चीन को छोड़ पा रहे हैं और न ही अमेरिका की नजरों से बच पा रहे हैं.

भारत अपनी राह खुद चुनेगा!

उन्होंने दुनिया को स्पष्ट संदेश दिया कि भारत किसी खेमे में शामिल नहीं होगा. वह अपनी राह खुद चुनेगा. जो हमारे हित में होगा, वही हमारा फैसला होगा.

विदेश नीति के एक्सपर्टों के मुताबिक, अपने इस भाषण के जरिए भारतीय विदेश मंत्री ने दुनिया को साफ संदेश दिया है कि भारत अब ‘चीन पर निर्भर दुनिया’ का हिस्सा नहीं रहना चाहता. यह महज एक बयान नहीं है बल्कि भारत के भविष्य का उद्घोष भी है. माना जा रहा है कि आने वाले महीनों और सालों में भारत की विदेश नीति, व्यापार समझौते और औद्योगिक विस्तार सब इसी दिशा में जाते दिखाई देंगे. दुनिया जिस नए सप्लायर की तलाश में है, उसकी भूमिका निभाने के लिए भारत एकदम तैयार खड़ा है.