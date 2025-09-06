मैंने भारत-रूस को चीन के हाथों खो दिया...ट्रंप के बयान पर जयशंकर का जवाब, भारत-US रिश्तों पर किया बड़ा कमेंट

भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने शनिवार (6 सितंबर) को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस बयान पर प्रतिक्रिया दी, जिसमें उन्होंने कहा था कि वाशिंगटन ने भारत और रूस को चीन के हाथों खो दिया. के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नए दावों का जवाब देते हुए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनके संबंध बहुत मजबूत हैं, को लेकर एस जयशंकर ने कहा कि 'पीएम मोदी भी अमेरिका के साथ हमारी साझेदारी को बहुत महत्व देते हैं.' अमेरिकी राष्ट्रपति का ये बयान फिलहाल उस बयान के बाद आया है जिसमें उन्होंने कहा था कि भारत और रूस को वो चीन के हाथों गवां चुके हैं. हालांकि वो भारत के रूस से इतना अधिक तेल खरीदने से काफी निराश थे, लेकिन PM मोदी के साथ उनका अच्छा तालमेल है.

न्यूज एजेंसी एएनआई से बातचीत करते हुए विदेशमंत्री एस जयशंकर ने कहा, 'पीएम मोदी अमेरिका के साथ हमारी साझेदारी को बहुत महत्व देते हैं.जहां तक राष्ट्रपति ट्रंप का सवाल है उनका पीएम मोदी के साथ हमेशा बहुत अच्छा व्यक्तिगत समीकरण रहा है.' भारत और अमेरिका के बीच चल रहे व्यापारिक तनावों के स्पष्ट संदर्भ में उन्होंने कहा कि 'बात यह है कि हम अमेरिका के साथ जुड़े हुए हैं, और इस समय मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कह सकता.'

"PM Modi attaches enormous importance to our partnership with the US. Where President Trump is concerned, he (PM Modi) has always had a very good personal equation with President Trump," says Indian EAM S Jaishankar. Source: ANI pic.twitter.com/gjKypsVNNn — WION (@WIONews) September 6, 2025

भारत-यूएस रिश्तों पर बोले एस जयशंकर

जयशंकर का यह बयान पीएम मोदी के बयान के बाद आया है. इसके पहले भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया एकाउंट एक्स पर लिखा था, 'मैं राष्ट्रपति ट्रंप की भावनाओं और हमारे संबंधों की सकारात्मक मूल्यांकन की गहराई से सराहना करता हूं और पूरी तरह से उसका समर्थन करता हूं. भारत और अमेरिका के बीच एक बहुत ही सकारात्मक और भविष्योन्मुखी व्यापक और वैश्विक रणनीतिक साझेदारी है.'

ट्रंप ने मोदी, पुतिन और जिनपिंग को शेयर कर लिखी थी पोस्ट

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के बारे में शुक्रवार को अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शी जिनपिंग, व्लादिमीर पुतिन और नरेंद्र मोदी की एक फोटो शेयर की थी और उसके कैप्शन में लिखा था,'ऐसा लगता है कि हमने भारत और रूस को सबसे गहरे, अंधेरे चीन के हाथों खो दिया है.' हालांकि, कुछ घंटों बाद, जब अमेरिकी राष्ट्रपति से उनकी इस पोस्ट और भारत को चीन के हाथों खोने के लिए किसे दोषी ठहराते हैं? जब इस बारे में पूछा गया, तो ट्रंप ने पत्रकारों से कहा,'मुझे नहीं लगता कि हमने (भारत को खोया है).'

Deeply appreciate and fully reciprocate President Trump's sentiments and positive assessment of our ties. India and the US have a very positive and forward-looking Comprehensive and Global Strategic Partnership.@realDonaldTrump @POTUS https://t.co/4hLo9wBpeF — Narendra Modi (@narendramodi) September 6, 2025

भारत रूस से इतना तेल खरीद रहा है जिससे मैं बहुत निराश हूं- ट्रंप

डोनाल्ड ट्रंप आगे कहा था, 'मैं बहुत निराश हूं कि भारत रूस से इतना तेल खरीद रहा है. मैंने उन्हें यह बात बताई. हमने भारत पर बहुत बड़ा टैरिफ लगाया 50 प्रतिशत, बहुत ऊंचा टैरिफ. जैसा कि आप जानते हैं, मेरा (पीएम) मोदी के साथ बहुत अच्छा तालमेल है. वे कुछ महीने पहले यहां थे...'जब उनसे पूछा गया कि क्या संबंधों को रीसेट करने की जरूरत है? तो इस सवाल के जवाब में ट्रंप ने नरम लहजे में कहा कि मैं और मोदी हमेशा दोस्त रहेंगे. मौजूदा समय जो कुछ वो कर रहे हैं ट्रंप को वो भी पसंद नहीं है. भारत और अमेरिका के तो विशेष संबंध रहे हैं.'

