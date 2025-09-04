पीएम मोदी का वादा पूरा! विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने याद दिलाया 15 अगस्त का भाषण, GST के नए स्लैब को बताया 'ऐतिहासिक उपलब्धि'
Advertisement
trendingNow12907991
Hindi Newsदेश

पीएम मोदी का वादा पूरा! विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने याद दिलाया 15 अगस्त का भाषण, GST के नए स्लैब को बताया 'ऐतिहासिक उपलब्धि'

GST Slabs change: जीएसटी को लेकर भारत सरकार कई अहम बदलाव करते हुए लोगों को काफी राहत प्रदान की है. जीएसटी के 12 और 28 फीसदी के स्लैव को खत्म कर दिया है. इस बदलाव को लेकर विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने तारीफ की और प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री को बधाई दी.

Written By  Lalit Kishor|Last Updated: Sep 04, 2025, 07:20 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

पीएम मोदी का वादा पूरा! विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने याद दिलाया 15 अगस्त का भाषण, GST के नए स्लैब को बताया 'ऐतिहासिक उपलब्धि'

External Affairs Minister S. Jaishankar on GST:​ भारत सरकार ने आम लोगों और छोटे कारोबारियों को राहत देने के लिए एक बहुत बड़ा फैसला लिया है. बुधवार को जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक हुई, जिसमें सरकार ने GST यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के नियमों में बड़े बदलाव किए हैं, जिन्हें 'नेक्स्ट-जनरेशन GST रिफॉर्म्स' कहा जा रहा है. जहां विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने जीएसटी के नए नियमों को लेकर इन सुधारों की सराहना करते हुए कहा है कि यह कदम 'ईज ऑफ लिविंग' (जीवन जीने की सुगमता) और 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' (व्यापार करने की सुगमता) को बढ़ाने के सरकार के प्रयासों को एक नई दिशा देगा. 

दो स्लैब हुए खत्म
जीएसटी परिषद, जिसकी अध्यक्षता वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने की, उसमें एक ऐतिहासिक कदम उठाते गया. पहले GST में चार अलग-अलग टैक्स रेट थे. जिसमें 5%, 12%, 18%, और 28% जीएसटी लगता था, लेकिन अब सिर्फ दो ही रेट रहेंगे - 5% और 18%. इसका मतलब है कि कई चीजें अब सस्ती हो जाएंगी. ये नए नियम 22 सितंबर से लागू हो जाएंगे. वहीं इसके साथ ही कुछ विशेष प्रोडक्ट्स जैसे तंबाकू और शुगर वाले पेय पदार्थों पर टैक्स बढ़ाया गया है. जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस कदम को देश की अर्थव्यवस्था के लिए एक महत्वपूर्ण बदलाव बताया है.

एस. जयशंकर ने बताया ऐतिहासित उपलब्धि
जीएसटी को लेकर हुए बदलावों की विदेशी मंत्री एस. जयशंकर ने तारीफ की. इस दौरान उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वतंत्रता दिवस के भाषण की घोषणा को याद दिलाते हुए कहा, "पीएम मोदी की स्वतंत्रता दिवस की घोषणा के अनुरूप, आज अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधारों को अपनाने का निर्णय भारत में चल रही परिवर्तन यात्रा और जीवन को आसान बनाने तथा व्यापार करने में आसानी के सरकार के प्रयासों पर व्यापक प्रभाव डालेगा. इस ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री को बधाई." विदेश मंत्री ने बताया कि अब देश की अर्थव्यवस्था पर भी इसका व्यापक असर देखने को मिलेगा. 

Add Zee News as a Preferred Source

जीएसटी को लेकर क्या बोले प्रधानमंत्री?
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर इस कदम की सराहना करते हुए कहा, "अपने स्वतंत्रता दिवस भाषण के दौरान, मैंने जीएसटी में अगली पीढ़ी के सुधार लाने के हमारे इरादे के बारे में बात की थी. केंद्र सरकार ने व्यापक जीएसटी दर युक्तिकरण और प्रक्रिया सुधारों के लिए एक विस्तृत प्रस्ताव तैयार किया था, जिसका उद्देश्य आम आदमी के जीवन को आसान बनाना और अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है."  उन्होंने इस दौरान जीएसटी दर में कटौती पर खुशी जताते हुए लिखा, "यह बताते हुए खुशी हो रही है कि केंद्र और राज्यों वाली @GST_Council ने सामूहिक रूप से केंद्र सरकार द्वारा जीएसटी दर में कटौती और सुधारों पर प्रस्तुत प्रस्तावों पर सहमति व्यक्त की है, जिससे आम आदमी, किसानों, एमएसएमई, मध्यम वर्ग, महिलाओं और युवाओं को लाभ होगा." छोटे व्यापारियों का भी उन्होंने जिक्र करते हुए बताया, 'व्यापक सुधार हमारे नागरिकों के जीवन को बेहतर बनाएंगे और सभी के लिए, विशेष रूप से छोटे व्यापारियों और व्यवसायों के लिए व्यापार करने में आसानी सुनिश्चित करेंगे."

जीएसटी की दरों में भारी कमी- वित्त मंत्री
जीएसटी को लेकर वित्त मंत्री सीतारमण ने भी बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि ज्यादातर मामलों में जीएसटी की दरों में भारी कमी आई है. जहां प्रमुख रूप से किसानों, कृषि एवं स्वास्थ्य संबंधी उत्पादों के लिए दरों में कटौती की गई है. वहीं इसके बाद उन्होंने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री मोदी चाहते थे कि जीएसटी कटौती का लाभ जल्द से जल्द लोगों को मिले. साथ ही बताया कि उल्टे शुल्क ढांचे को ठीक किया गया है. 

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Lalit Kishor

ट्रैवल और वायरल स्टोरीज करते हैं. इन्हें स्पोर्ट्स, लाइफस्टाइल, एजुकेशन और पॉलिटिकल विषयों पर भी लिखने का अनुभव है. पत्रकारिता की पढ़ाई इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पूरी की है. भारत स्काउट्स ए...और पढ़ें

TAGS

External Affairs Minister S. JaishankarGST Slabs change

Trending news

Flood Live Updates: हिमाचल से लेकर पंजाब तक 'जल प्रलय'...दिल्ली में यमुना बेकाबू, बाढ़ प्रभावित इलाकों में बढ़ेंगी मुश्किल
breaking news live today
Flood Live Updates: हिमाचल से लेकर पंजाब तक 'जल प्रलय'...दिल्ली में यमुना बेकाबू, बाढ़ प्रभावित इलाकों में बढ़ेंगी मुश्किल
Next-Gen GST रिफॉर्म का ऐलान, पीएम मोदी ने कहा- इकोनॉमी को मिली नई...
PM Modi On Next-Gen GST
Next-Gen GST रिफॉर्म का ऐलान, पीएम मोदी ने कहा- इकोनॉमी को मिली नई...
USA से छिन गया 'मीडिएटर' का ताज! 'सीजफायर' पर अब ट्रंप-जिनपिंग की टक्कर
DNA Analysis
USA से छिन गया 'मीडिएटर' का ताज! 'सीजफायर' पर अब ट्रंप-जिनपिंग की टक्कर
पंजाब के बाढ़ग्रस्त इलाकों में राहत कार्यों का जायजा लेंगे अरविंद केजरीवाल,देश से...
Punjab Floods
पंजाब के बाढ़ग्रस्त इलाकों में राहत कार्यों का जायजा लेंगे अरविंद केजरीवाल,देश से...
अगले कुछ घंटे काफी अहम...दक्षिण कश्मीर में एहतियाती निकासी मुहिम शुरू
Jammu and Kashmir
अगले कुछ घंटे काफी अहम...दक्षिण कश्मीर में एहतियाती निकासी मुहिम शुरू
त्योहारों से पहले आम जनता की बल्ले-बल्ले, अब GST में होगा सिर्फ 5 और 18% का स्लैब
GST
त्योहारों से पहले आम जनता की बल्ले-बल्ले, अब GST में होगा सिर्फ 5 और 18% का स्लैब
अगले 24 घंटों में आसमान से बरसेगी 'आफत'! डूब जाएंगे घर-सड़क, जान लें बड़ा मौसम अलर्ट
weather update
अगले 24 घंटों में आसमान से बरसेगी 'आफत'! डूब जाएंगे घर-सड़क, जान लें बड़ा मौसम अलर्ट
बाढ़ का तांडव लेकिन पंजाब की माटी हताश नहीं! सिखों की पावर इन दो शब्दों में छिपी है
Punjab Floods
बाढ़ का तांडव लेकिन पंजाब की माटी हताश नहीं! सिखों की पावर इन दो शब्दों में छिपी है
बैठकर आपस में क्यों नहीं सुलझा लेते मुद्दा...कुत्ते की कस्टडी को लेकर HC की टिप्पणी
Delhi High Court
बैठकर आपस में क्यों नहीं सुलझा लेते मुद्दा...कुत्ते की कस्टडी को लेकर HC की टिप्पणी
मुझे कुछ याद नहीं... रेप के आरोपी ने जेल में बिताए 51 दिन, अब कोर्ट ने किया बरी
kolkata News
मुझे कुछ याद नहीं... रेप के आरोपी ने जेल में बिताए 51 दिन, अब कोर्ट ने किया बरी
;