H-1B और F1 Visa पर अमेरिका की सफाई! जयशंकर के सवाल पर US विदेश मंत्री रुबियो बोले-भारत को टारगेट नहीं किया

S Jaishankar Marco Rubio Meeting: भारतीय लोगों और आईटी-टेक प्रोफेशनल्स के लिए अमेरिकी वीजा की राह अब आसान हो सकती है. नई दिल्ली में हुई एक हाई-लेवल की बैठक के दौरान भारत ने वीजा मिलने में देरी और समस्याओं का मुद्दा अमेरिकी विदेश मंत्री के सामने उठाया. इस पर US विदेश मंत्री रूबियो बोले मौजूदा दिक्कतें बदलावों के कारण हैं और इनका मकसद भारतीय यात्रियों को टारगेट करना नहीं है.
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S Jaishankar Marco Rubio Meeting: अमेरिका जाने की चाहत रखने वाले भारतीयों और टेक प्रोफेशनल्स के लिए रहात भरी खबर है! भारत के सख्त रुख के बाद अब अमेरिकी सरकार ने वीजा की लेटलतीफी और दिक्कतों पर खुलकर बात की है. नई दिल्ली में हुई मीटिंग में जब भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने वैध यात्रियों को वीजा मिलने में आ रही मुश्किलों का मुद्दा सीधे अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो के सामने उठाया, इस पर अमेरिका को सफाई देनी पड़ी. अमेरिकी विदेश मंत्री ने साफ किया कि वीजा न मिलने के पीछे भारत को परेशान करना उनका मकसद नहीं है, बल्कि पूरी व्यवस्था में कुछ बड़े बदलाव किए जा रहे हैं.
भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो बीच नई दिल्ली में हुई दोनों नेताओं के बीच हुई द्विपक्षीय बैठक के बाद आयोजित एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान हुई.
अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो इस समय भारत के आधिकारिक दौरे पर हैं. बता दें कि अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो शनिवार को भारत की चार दिन की यात्रा पहुंचे हैं. आज उनकी यात्रा का दूसरा दिन है. दूसरे दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा कि भारत और अमेरिका के संबंध आपसी लोगों के जुड़ाव पर टिके हैं. उन्होंने कहा कि विदेश मंत्री रुबियो को उन चुनौतियों के बारे में जानकारी दी गई है, जिनका सामना वैध यात्रियों को वीजा मिलने में करना पड़ रहा है. जयशंकर ने कहा कि जहां हम एक ओर अवैध प्रवासन को रोकने के लिए मदद कर रहे हैं, वहीं हमारी उम्मीद है कि इसका असर कानूनी रूप से आने-जाने वाले लोगों पर न पड़े. आखिर यह हमारे बिजनेस, टेक्नोलॉजी और रिसर्च से जुड़े सहयोग के लिए बहुत ही जरूरी है.
जयशंकर की इन बातों का जवाब देते हुए मार्को रुबियो ने भरोसा दिलाते हुए कहा कि अमेरिकी नियमों में हो रहा बदलाव किसी एक देश के लिए नहीं है. रुबियो ने कहा कि यह व्यवस्था भारत को निशाना बनाकर नहीं बनाई गई है, बल्कि इसे वैश्विक स्तर पर लागू किया जा रहा है. इस समय हम एक बदलाव के दौर से गुजर रहे हैं, और किसी भी बदलाव के दौरान थोड़ी-बहुत परेशानी होती है.
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प्रेस के एक सवाल, जिसमें J1, F1 और H-1B वीजा सहित US वीजा की अलग-अलग कैटेगरी में हाल ही में हुए बदलावों के बारे में पूछा गया था, तो रूबियो ने कहा कि ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, जो भारत को निशाना बनाता हो. जो भी बदलाव हुए हैं, भारत को निशाना बनाकर नहीं किए गए हैं.
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