राजनीति अर्थशास्त्र पर हो रही हावी... Tariff Tension के बीच जयशंकर बोले- US ने संबंधों की नई शर्तें कीं तय

S Jaishankar: विदेश मंत्री एस जयशंकर ने वैश्विक व्यापार और भू-राजनीति में तेजी से बदल रहे माहौल को लेकर गंभीर चिंता जताई है. आईआईएम-कलकत्ता द्वारा मानद डॉक्टरेट की उपाधि मिलने के बाद संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि वर्तमान दौर में राजनीति तेजी से अर्थशास्त्र पर हावी होती जा रही है और ऐसे अनिश्चित समय में देशों के लिए आवश्यक है कि वे अपनी आपूर्ति शृंखलाओं में विविधता लाएं.

जयशंकर ने कहा कि दुनिया जिस भू-राजनीतिक तनाव और आर्थिक खिंचाव से गुजर रही है, उसमें यह जरूरी है कि भारत अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा और आर्थिक स्थिरता के लिए आपूर्ति स्रोतों को सुरक्षित और विविध बनाता रहे. उन्होंने कहा कि यह एक ऐसा युग है जहां राजनीति अर्थशास्त्र को संचालित कर रही है और यह कोई मजाक नहीं है. वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच आवश्यक है कि हम अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए लगातार विकल्प तैयार रखें.

अमेरिका के साथ टैरिफ के मुद्दे पर हो रही बात: जयशंकर

Add Zee News as a Preferred Source

जयशंकर ने कहा कि वैश्विक व्यवस्था को लंबे समय तक संभालने वाले संयुक्त राज्य अमेरिका ने अब संबंधों की नई शर्तें तय कर दी हैं और अब वह देशों के साथ पारंपरिक ढांचे की बजाय व्यक्तिगत आधार पर व्यवहार कर रहा है. भारत और अमेरिका इस समय दो अलग व्यापार वार्ताओं में शामिल हैं एक टैरिफ संबंधी मुद्दों पर और दूसरी व्यापक व्यापार समझौते पर. अपने संबोधन में जयशंकर ने चीन पर भी टिप्पणी की. उन्होंने कहा कि बीजिंग कई वर्षों से अपने नियमों पर चलता आया है और आज भी वही रुख बनाए हुए है. वर्तमान स्थिति में अन्य देशों के लिए यह स्पष्ट नहीं है कि उन्हें प्रत्यक्ष प्रतिस्पर्धा पर ध्यान देना चाहिए या फिर उसके भीतर मौजूद जोखिमों और समझौतों पर. उन्होंने कहा कि वैश्विक उत्पादन का एक-तिहाई हिस्सा चीन में केंद्रित है, जिससे आपूर्ति शृंखलाओं की विश्वसनीयता और लचीलापन सवालों के घेरे में आता है. युद्धों, संघर्षों और जलवायु घटनाओं ने इस जोखिम को और बढ़ाया है.

भारत कई देशों की अर्थव्यवस्थाओं को दे रहा टक्कर: जयशंकर

जयशंकर ने कहा कि भारत बुनियादी ढांचे सड़क, रेल, विमानन, बंदरगाह, ऊर्जा के क्षेत्र में बेहद तेजी से प्रगति कर रहा है और कई एशियाई अर्थव्यवस्थाओं से अंतर कम हो रहा है. उन्होंने कहा कि दुनिया आज भारत की प्रगति पर अधिक ध्यान दे रही है. उन्होंने बताया कि भारत नई व्यापार व्यवस्थाओं और कनेक्टिविटी पहलों को बढ़ावा दे रहा है, जो जन-केंद्रित दृष्टिकोण और रणनीतिक सोच से प्रेरित होंगी. उन्होंने कहा कि भारत 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने का लक्ष्य लेकर चल रहा है, जिसमें विदेश नीति की भूमिका निष्क्रिय नहीं बल्कि सक्रिय है. जयशंकर ने बताया कि भारत सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रिक वाहन, बैटरी, ड्रोन, स्पेस टेक, नैनोटेक और बायोसाइंस जैसे भविष्य के उद्योगों में तेजी से निवेश और प्रगति कर रहा है. उन्होंने कहा कि 'मेक इन इंडिया' अब एक नई सोच और ऊंची महत्वाकांक्षा का प्रतीक है, जिसका मकसद भारत को वैश्विक विनिर्माण शक्ति बनाना है.