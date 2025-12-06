भारत-रूस नजदीकी से परेशान अमेरिका! जयशंकर ने कहा- 'किससे रिश्ता रखना है ये हम तय करेंगे’, India-USA Trade पर पड़ेगा असर?

India Us Trade Deal: विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने साफ कहा कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की भारत यात्रा का भारत-अमेरिका ट्रेड डील पर कोई असर नहीं पड़ेगा. उन्होंने कहा है कि भारत अपनी रणनीतिक आजादी पर कायम है और किसी भी देश को यह तय करने का हक नहीं है, भारत किससे कैसे संबंध रखने वाला है. साथ ही उन्होंने बोला की अमेरिका के साथ ट्रेड समझौते में भारत किसानों, मजदूरों और छोटे कारोबारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए कड़ा मोलभाव कर रहा है.

Putin की यात्रा से Trade Deal पर असर नहीं

नई दिल्ली में HT Leadership Summit 2025 के मंच पर जयशंकर से पूछा गया कि क्या रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की दो दिन की भारत यात्रा से India-US Trade Deal मुश्किल में आ सकती है? इस पर उन्होंने दो टूक कहा कि ‘मैं इस बात से बिल्कुल असहमत हूं. भारत के सभी बड़े देशों से रिश्ते हैं और कोई भी इस बात की उम्मीद नहीं कर सकता कि वह हमें बताए कि किन देशों से कितने करीबी संबंध रखें.” उन्होंने साफ कहा कि भारत अपनी strategic autonomy पर कायम है और आगे भी रहने वाला है.

जयशंकर ने आगे कहा कि भारत की विदेश नीति के कई अलग-अलग पहलू है और कोई भी देश यह उम्मीद नहीं कर सकता कि भारत उसके हिसाब से अन्य देशों से संबंध रखे. उन्होंने कहा ‘हमारे पास विकल्प की स्वतंत्रता है. यह पहले भी थी और आगे भी रहेगी. किसी को यह सोचने की जरूरत नहीं कि भारत अपनी नीति बदलेगा.’

India-US Trade Deal पर भी जयशंकर ने बड़ी बात कही. उन्होंने बताया कि भारत अपने किसानों, मजदूरों, छोटे कारोबारियों और मिडिल क्लास के हितों की रक्षा के लिए अमेरिका के साथ कठिन और मजबूत बातचीत कर रहा है. उन्होंने जोर देकर आगे कहा कि अंत में वही समझौता होगा जो भारतीय कामगारों, किसानों और छोटे व्यवसायों के हितों को सुरक्षित रखे.

बता दें कि जयशंकर ने यह माना कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का सरकार चलाने का तरीका काफी अलग है, लेकिन इसके बावजूद उन्हें भरोसा है कि दोनों देशों के बीच एक ठीक-ठाक समझौता हो सकता है. उन्होंने कहा कि मौजूदा विवादों ने रिश्तों में कुछ बाधाएं पैदा की हैं लेकिन बातचीत अभी भी जारी है.

Trade Deal का इस साल हो सकता है पहला चरण पूरा

हाल ही में Secretary of Commerce राजेश अग्रवाल ने बताया था कि इस साल के भीतर India-US Bilateral Trade Agreement का पहला चरण साइन होने के कयास लगाए जा रहे हैं. यह समझौता दोनों देशों के बीच मौजूदा 191 बिलियन डॉलर के व्यापार को बढ़ाकर 2030 तक 500 बिलियन डॉलर तक हो सकता है. हालांकि ट्रंप प्रशासन द्वारा भारतीय सामानों पर 50% तक टैरिफ बढ़ाने के बाद चुनौती और बढ़ गई है.

