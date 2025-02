Rahul Gandhi: 'मोदी को ट्रंप के शपथ ग्रहण में बुलाने गए जयशंकर', राहुल गांधी के बयान पर लोकसभा में हंगामा

Lok Sabha News: लोकसभा में सोमवार को उस समय भारी हंगामा मच गया जब सदन में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाए. उन्होंने तंज कसते हुए दावा किया कि विदेश मंत्री एस जयशंकर को अमेरिका इसलिए भेजा गया ताकि वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह का निमंत्रण ला सकें. उनके इस बयान से सत्ता पक्ष भड़क उठा और संसद में जोरदार बहस छिड़ गई.

..तो अमेरिकी राष्ट्रपति खुद पीएम को बुलाते

राहुल गांधी ने कहा कि अगर भारत की उत्पादन प्रणाली मजबूत होती और हम आधुनिक तकनीकों पर काम कर रहे होते.. तो अमेरिकी राष्ट्रपति खुद प्रधानमंत्री को आमंत्रित करने के लिए आते. न कि हमें विदेश मंत्री को भेजना पड़ता. उन्होंने कहा कि हमारी विदेश नीति को इस तकनीकी क्रांति को समझना होगा. अगर भारत इन क्षेत्रों में आगे बढ़ता है तो अमेरिकी राष्ट्रपति खुद आते और हमारे प्रधानमंत्री को आमंत्रित करते.

When we interact with the US, we wouldn't send our Foreign Minister to invite our PM to their events.

If we had a robust production system and were advancing our technology, the US President would come to India and invite our PM instead.

