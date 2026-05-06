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Hindi Newsदेशपंजाब में सेना और BSF पर हमले की साजिश? बॉर्डर के करीब धमाके में अब तक क्या पता चला

पंजाब में सेना और BSF पर हमले की साजिश? बॉर्डर के करीब धमाके में अब तक क्या पता चला

Amritsar Khasa Blast: पंजाब के अमृतसर और जालंधर में हुए बम धमाके की वजह से अफरा-तफरी मच गई. गनीमत ये रही कि इस धमाके से किसी तरह की कोई अनहोनी नहीं हुई, धमाके के बाद मौजूदा स्थिति क्या है, इसके बारे में जी न्यूज के संवाददाता ने जानकारी दी है. 

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: May 06, 2026, 10:24 AM IST
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पंजाब में सेना और BSF पर हमले की साजिश? बॉर्डर के करीब धमाके में अब तक क्या पता चला

Amritsar Khasa Blast: पंजाब में आज दो खतरनाक बम ब्लास्ट हुए, जिसकी वजह से पूरे राज्य में अफरा-तफरी का माहौल है. एक धमाका खासा छावनी (कैंटोनमेंट) इलाके के पास रात करीब 10:50 बजे पर हुआ, जबकि दूसरा जालंधर में हुआ. गनीमत ये रही कि इस धमाके से किसी तरह की कोई अनहोनी नहीं हुई, धमाके का खतरनाक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. सवाल ये भी खड़े हो रहे हैं कि क्या सेना और BSF पर हमले की साजिश थी? धमाके के बाद मौजूदा स्थिति क्या है? इसके बारे में जी न्यूज के संवाददाता ने जानकारी दी है.

पाकिस्तान बॉर्डर के पास है इलाका

हमारे संवाददाता परमवीर औलख ने बताया कि ये 10.55 की घटना है, धमाके के बाद इस इलाके को सील कर दिया गया है. अमृतसर का यह इलाका पाकिस्तान बॉर्डर के पास है. पिछले तीन-चार सालों से इस इलाके में ऐसे कई मामले सामने आए हैं. पुलिस ने लोगों से ये भी कहा है कि कोई सामने से आकर बयान न दें, जिससे लोगों में डर है, जहां पर धमाका हुआ वो सड़क काफी व्यस्त सड़क है, जहां पर 15 अगस्त और 26 जनवरी को काफी संख्या में लोग आते हैं. हालांकि, अब इलाका पूरी तरह से सूनसान पड़ा हुआ है. जबकि जालंधर को लेकर उन्होंने कहा कि 8 बजकर 15 मिनट में वहां पर धमाका हुआ, जिसकी जांच चल रही है. NIA की टीम भी रवाना हो गई है. 

 

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लैब में भेजे गए नमूने

धमाके की प्रकृति को समझने के लिए बम डिस्पोजल स्क्वाड (BDS) को मौके पर बुलाया गया. फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी (FSL) की टीम ने भी घटनास्थल से साक्ष्य और नमूने इकट्ठा किए हैं. पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि यह धमाका किस तरह का था और इसका कारण क्या था. फिलहाल इन नमूनों को जांच के लिए लैब भेज दिया गया है. अमृतसर में धमाका खासा छावनी के पास हुआ जबकि जालंधर के बीएसएफ चौक के पास से खबर आई. 

बिक्रम सिंह मजीठिया ने स्थिति को बताया गंभीर

शिरोमणि अकाली दल के महासचिव बिक्रम सिंह मजीठिया ने इस स्थिति को बेहद गंभीर बताया है. उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि पुलिस बिना गहन जांच के इसे मामूली टायर फटना या गैस ब्लास्ट बताकर मामले को रफा-दफा करने की कोशिश कर रही है. उन्होंने सवाल किया कि क्या फॉरेंसिक रिपोर्ट इतनी जल्दी आ गई? उन्होंने गृह मंत्री और प्रधानमंत्री से पंजाब की सुरक्षा स्थिति पर ध्यान देने की अपील की है.

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Abhinaw Tripathi

Zee News में नेशनल डेस्क पर देश–विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. करियर का आगाज 2023 से (Zee Media) से हुआ. डिजिटल डेस्क पर खबरें लिखने के लिए अलावा साहित्य से भी गहरा नाता है. खबरों के अल...और पढ़ें

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