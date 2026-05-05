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Hindi Newsदेशजालंधर में BSF हेडक्वॉर्टर के पास तेज धमाका, धू-धूकर जली स्कूटी; दहशत में आए लोग

जालंधर में BSF हेडक्वॉर्टर के पास तेज धमाका, धू-धूकर जली स्कूटी; दहशत में आए लोग

Jalandhar Scooty Blast: पंजाब के जालंधर में BSF हेडक्वार्टर के पास एक स्कूटी में अचानक तेज धमाका देखने को मिला. घटना को लेकर स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद आग बुझाने की कोशिश की गई. 

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: May 05, 2026, 09:32 PM IST
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जालंधर में BSF हेडक्वॉर्टर के पास तेज धमाका, धू-धूकर जली स्कूटी; दहशत में आए लोग

Jalandhar Blast: पंजाब के जालंधर में BSF हेडक्वार्टर के पास एक स्कूटी में बड़ा धमाका हुआ, जिसके तुरंत बाद वाहन में आग लग गई. घटना के बाद से पूरे इलाके में दहशत फैल गई. बताया जा रहा है कि विस्फोट होते ही स्कूटी आग की लपटों से घिर गई. इस दौरान आसपास मौजूद लोगों ने पुलिस को तुरंत सूचना दी, जिसके बाद पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीमों ने मौके पर पहुंचकर आग बुझाने की कोशिश की.   

जांच में जुटी पुलिस 

मौके पर पहुंची जालंधर पुलिस कमिश्नर ने कहा कि हमने मौके पर ही हर चीज की तस्दीक की है, हर पहलू से जांच करेंगे और जैसे-जैसे जानकारी सामने आएगी वैसे-वैसे उचित कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने कहा,' हम किसी भी पहलू को नजरअंदाज नहीं कर रहे हैं, हम हर एंगल से जांच कर रहे हैं और अगर आज और कोई नई जानकारी सामने आती है, तो उसके बारे में आगे बताया जाएगा.' पुलिस का दावा है कि स्कूटी में आग लगी है. 

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Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति...और पढ़ें

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