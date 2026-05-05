जालंधर में BSF हेडक्वॉर्टर के पास तेज धमाका, धू-धूकर जली स्कूटी; दहशत में आए लोग

Jalandhar Scooty Blast: पंजाब के जालंधर में BSF हेडक्वार्टर के पास एक स्कूटी में अचानक तेज धमाका देखने को मिला. घटना को लेकर स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद आग बुझाने की कोशिश की गई.
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Jalandhar Blast: पंजाब के जालंधर में BSF हेडक्वार्टर के पास एक स्कूटी में बड़ा धमाका हुआ, जिसके तुरंत बाद वाहन में आग लग गई. घटना के बाद से पूरे इलाके में दहशत फैल गई. बताया जा रहा है कि विस्फोट होते ही स्कूटी आग की लपटों से घिर गई. इस दौरान आसपास मौजूद लोगों ने पुलिस को तुरंत सूचना दी, जिसके बाद पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीमों ने मौके पर पहुंचकर आग बुझाने की कोशिश की.
मौके पर पहुंची जालंधर पुलिस कमिश्नर ने कहा कि हमने मौके पर ही हर चीज की तस्दीक की है, हर पहलू से जांच करेंगे और जैसे-जैसे जानकारी सामने आएगी वैसे-वैसे उचित कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने कहा,' हम किसी भी पहलू को नजरअंदाज नहीं कर रहे हैं, हम हर एंगल से जांच कर रहे हैं और अगर आज और कोई नई जानकारी सामने आती है, तो उसके बारे में आगे बताया जाएगा.' पुलिस का दावा है कि स्कूटी में आग लगी है.
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Explosion reported outside BSF HQ in Jalandhar.
Nature of explosion unclear, sources indicate a scooty may have caught fire.
More details awaited.pic.twitter.com/T32BFPBk37
— Megh Updates (@MeghUpdates) May 5, 2026
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